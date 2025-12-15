Ο Ανδρέας Τετέι, επισκέφθηκε νεαρό ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο
Όμορφη κίνηση έκανε ο Ανδρέας Τετέι καθώς επισκέφθηκε έναν νεαρό αθλητή που τραυματίστηκε στο νοσοκομείο.
Σε μια κίνηση ανθρωπιάς προέβη ο Ανδρέας Τετέι, ενόψει και των Χριστουγέννων καθώς όπως έγινε γνωστό επισκέφθηκε έναν μικρό ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε προκειμένου να του δώσει κουράγιο και να περάσει μερικές στιγμές μαζί του στο νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα ο επιθετικός της Κηφισιάς – ο οποίος με το νέο έτος πρόκειται να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό– επισκέφθηκε το «Metropolitan» και εκτός από την παρέα του, πρόσφερε και μια υπογεγραμμένη μπάλα.
Την σχετική είδηση για την επίσκεση του Τετέι αποκάλυψε ο γιατρός, Κώστας Ιντζόγλου, που δημοσίευσε και την ανάλογη φωτογραφία στο Facebook. Δείτε παρακάτω.
