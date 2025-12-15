Ο Ανδρέας Τετέι, επισκέφθηκε νεαρό ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο

Σε μια κίνηση ανθρωπιάς προέβη ο Ανδρέας Τετέι, ενόψει και των Χριστουγέννων καθώς όπως έγινε γνωστό επισκέφθηκε έναν μικρό ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε προκειμένου να του δώσει κουράγιο και να περάσει μερικές στιγμές μαζί του στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα ο επιθετικός της Κηφισιάς – ο οποίος με το νέο έτος πρόκειται να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό– επισκέφθηκε το «Metropolitan» και εκτός από την παρέα του, πρόσφερε και μια υπογεγραμμένη μπάλα.

Την σχετική είδηση για την επίσκεση του Τετέι αποκάλυψε ο γιατρός, Κώστας Ιντζόγλου, που δημοσίευσε και την ανάλογη φωτογραφία στο Facebook. Δείτε παρακάτω.

«Σήμερα είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον Ανδρέα Τετέι. Φίλο και ασθενή μας @minisco_orthopaedic_center , που ήρθε κοντά μας για να ευχηθεί περαστικά στον σημερινό μικρό μας ασθενή, τον Αλέξανδρο.

Ο Αλέξανδρος, 12 ετών, υπέστη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα τραυματική, χόνδρινη βλάβη του έξω μηριαίου κονδύλου, στο πλαίσιο επεισοδίου υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας. Το οστεοχόνδρινο τεμάχιο επανακαθηλώθηκε με ακρίβεια στην ανατομική του θέση, μετά από προσεκτική προετοιμασία της υποδέχουσας περιοχής με νανοκατάγματα, με στόχο τη βέλτιστη βιολογική επούλωση.

Ο μικρός μας ασθενής θα ακολουθήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και την ηλικία του, με στόχο την ασφαλή επιστροφή του στις καθημερινές, αλλά και αθλητικές του δραστηριότητες.