«Η Μπρέντφορντ και κορυφαίες ιταλικές ομάδες παρακολουθούν τον Καλοσκάμη»
Όπως αποκαλύπτουν ρεπορτάζ από την Ιταλία ο Δημήτρης Καλοσκάμης βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπρέντφορντ αλλά και κορυφαίων ομάδων της Serie A.
«Μάτια» ξένων ομάδων πέφτουν πάνω στον Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος αποτελεί ίσως το πρότζεκτ με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ΑΕΚ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «tuttomercatoweb.com» οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το ιταλικό Μέσο, ο 20χρονος χαφ βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπρέντοφορντ αλλά και κορυφαίων ιταλικών ομάδων τις οποίες δεν κατονομάζει.
Γίνεται αναφορά στη χθεσινή του πολύ καλή εμφάνιση και την ασίστ που έδωσε στο πρώτο από τα δύο γκολ που πέτυχε ο Λιούμπισιτς στο Αγρίνιο ενώ σημειώνεται πως δεν είναι στη λίστα του Conference League λόγω του τραυματισμού που είχε το καλοκαίρι. «Εάν μετακομίσει στον σύλλογο του Λονδίνου τον Ιανουάριο, ο Καλοσκάμης θα γίνει ένα ακόμη ταλέντο από την Ελλάδα που θα καταλήξει στην Premier League», επισημαίνει το δημοσίευμα σχετικά με το ενδιαφέρον της Μπρέντφορντ.
Και στη συνέχεια στέκεται σε παίκτες όπως ο Κωστούλας και ο Τζίμας που ήδη παίζουν στην Premier League αλλά και στον Μουζακίτη που γίνεται μεγάλος ντόρος γύρω από το όνομά του. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ απέκτησε τον Καλοσκάμη με μεταγραφή από τον Ατρόμητο το καλοκαίρι και σε 16 συμμετοχές ο διεθνής άσος έχει τρία γκολ με δύο ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.
