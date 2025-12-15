Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Μία σημαντική πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® κάνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση προσβάσιμη σε κάθε φοιτητή
Μία σημαντική πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® κάνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση προσβάσιμη σε κάθε φοιτητή

Μια συνεργασία με την «Με άλλα Μάτια» που μετατρέπει το ΟΠΑ σε πρότυπο προσβασιμότητας για όλη την Ελλάδα.

Φαντάσου πώς είναι μία τυπική ημέρα στο πανεπιστήμιο. Παρέες φοιτητών γελούν, συζητούν στα διαλείμματα, μοιράζονται όνειρα και σχέδια για το μέλλον. Τώρα φαντάσου πώς είναι για κάποιον ο οποίος θα ήθελε να αποτελεί μέρος αυτής της εικόνας, αλλά υπάρχει κάτι που τον κρατάει πίσω.

Αυτή ακριβώς την καθημερινότητα ζουν χιλιάδες άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, αφού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1 στα 10 άτομα έχει μια ορατή ή αόρατη αναπηρία. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες, με την ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουν και η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα.

Το ερώτημα είναι πως μπορούμε να στηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία στην πράξη να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Και σε αυτό το ερώτημα ο καφές NESCAFÉ®, που εδώ και πάνω από 85 χρόνια είναι συνώνυμο της σύνδεσης και της παρέας, απαντάει με έργα.

Ο αγαπημένος μας καφές αναλαμβάνει δράση για να αλλάξει την πραγματικότητα χιλιάδων ανθρώπων, ενώ δεσμεύεται να γεμίσει κενά και ελλείψεις, στηρίζοντας την ισότιμη πρόσβαση για όλους, ξεκινώντας από εκεί που «γεννιούνται» όνειρα και ανοίγουν φτερά, δηλαδή το πανεπιστήμιο.

Μια ελπιδοφόρα συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια»

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως o καφές Nescafé σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Με Άλλα Μάτια» και με αφετηρία το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), χρηματοδοτεί έργα που κάνουν την εκπαίδευση πιο προσβάσιμη.

Πιο συγκεκριμένα, ο καφές NESCAFÉ® έχει αναλάβει έχει τη χρηματοδότηση κατασκευής δύο τουαλετών για άτομα με αναπηρία στο κεντρικό κτίριο του πανεπιστημίου, θα εγκαταστήσει οδηγό όδευσης για άτομα με οπτική αναπηρία αλλά και ανελκυστήρες σκάλας για άτομα με κινητική αναπηρία, σε σημεία καίριας σημασίας για την εξυπηρέτηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Το ελπιδοφόρο έργο θα ολοκληρωθεί με την αγορά αναγκαίου εξοπλισμού, ο οποίος βελτιώνει την πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία, όπως αναπηρικά αμαξίδια, αναρριχητές σκαλιών και καρέκλες εκκένωσης. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλο το έργο αναλυτικά.

YouTube thumbnail

Μάλιστα, για να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη, και πιο ουσιαστική, στο επόμενο βήμα της διαδικασία, αυτό που αφορά στην πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία στην αγορά εργασίας, ο NESCAFÉ® προσφέρει μία ευκαιρία απασχόλησης.

O Βαγγέλης Αυγουλάς, ιδρυτής της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», μιλώντας για τη συνεργασία ανέφερε πως, «η Nestlé αναγνωρίζει τις προκλήσεις των ατόμων με αναπηρία, μας ακούει και συνεργαζόμαστε ισότιμα, ενσωματώνοντας προσβασιμότητα και συμπερίληψη στον στρατηγικό σχεδιασμό και την κουλτούρα της.»

Κάνοντας την καθημερινή εμπειρία του καφέ προσβάσιμη σε όλους

Εκτός από το αξιοσημείωτο έργο που πραγματοποιεί στο ΟΠΑ ο NESCAFÉ® σε συνεργασία με την «Με Άλλα Μάτια», έχει σημασία να αναφέρουμε πως συχρόνως πραγματοποιεί σημαντικές προσπάθειες για να γίνει η καθημερινή εμπειρία του καφέ πιο προσβάσιμη σε όλους. Συγκεκριμένα, ήδη από το 2023, η γραφή Braille έχει προστεθεί στα καπάκια όλων των συσκευασιών NESCAFÉ® Classic άνω των 100g, ενώ στηρίζει την κοινωνική start-up Pop2See, η οποία με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης κάνει τις πληροφορίες των συσκευασιών προσβάσιμες σε άτομα με οπτική αναπηρία, επιλύοντας ζητήματα πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες όπως η ημερομηνία λήξης. Επιπλέον, διαδίδοντας το μήνυμα της συμπερίληψης, η μάρκα δεσμεύεται για επικοινωνίες προσβάσιμες σε άτομα με οπτική αναπηρία ή αναπηρία ακοής.

Η Nestlé μοιράζεται το όραμά της για ένα μέλλον χωρίς εξαιρέσεις στην επιτυχία και στην πρόοδο, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και συμβάλλουν έμπρακτα στην δημιουργία μίας κοινωνίας χωρίς εμπόδια, όπου η πρόσβαση, η συμμετοχή και η αποδοχή είναι δικαίωμα όλων. Η δέσμευση της εταιρείας στη συμπερίληψη δεν εκτείνεται μόνο στο εσωτερικό της, αλλά καθορίζει τις επιλογές της σε συνεργασίες, αλλά και στις δράσεις της για την κοινωνία. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι η αρχή ενός «ταξιδιού» προς ένα καλύτερο, πιο συμπεριληπτικό μέλλον, στο οποίο ο NESCAFÉ® μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος. Σε ένα μέλλον όπου η απόλαυση μίας κούπας καφέ, όπως και η πρόσβαση στις ευκαιρίες είναι δικαίωμα όλων.

