«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος Περεσιάδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, έρχεται για τέσσερις συλλεκτικές παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space στο κέντρο της Αθήνας.

Το δραματικό ειδύλλιο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη, λυρική ανάγνωση που αντλεί έμπνευση από τη μνήμη και την προφορική παράδοση.

Ένα δραματικό ειδύλλιο που αγγίζει έννοιες βαθιά οικίες: την αγάπη, την απώλεια, το θαύμα. Ένα λαϊκό παραμύθι που ξεπερνά τις αφηγήσεις για το παρελθόν και προτείνει έναν άλλο τρόπο να βλέπουμε το παρόν.

Το έργο λειτουργεί ως όχημα για την επιστροφή στην τελετουργία

Σε έναν παρελθόντα κόσμο όπου η φύση έχει φωνή και η μαγεία δοκιμάζει την αγάπη. Μέσα από μουσικά μοτίβα, γκροτέσκ μεταμορφώσεις και λαϊκούς ήχους, η παράσταση γίνεται ένας ύμνος στην καταλυτική δύναμη του έρωτα, o οποίος γίνεται εργαλείο για την επανεφεύρεση της σημερινής ερωτικής μας ταυτότητας.

Η πρεμιέρα της παράστασης πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Σάμου στις 30 & 31 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο του θεσμού «’Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού.

Συντελεστές

Κείμενο: Σπυρίδων Περεσιάδης

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Δραματουργική επεξεργασία: Ασημένια Ευθυμίου

Σκηνικά: bijoux de kant

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Μουσική σύνθεση: Πάνος Ηλιόπουλος

Κίνηση: Διονύσης Νικολόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Παληγιάννη

Βοηθός σκηνογράφου: Χρήστος Βακιρτζής

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Βίντεο: Έλενα Παληγιάννη

Κατασκευή μάσκας: Νίκος Παπαδόπουλος

Ερμηνεύουν

Άγγελος Αλαφογιάννης, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Μελίνα Πολυζώνη, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Άννια Λεμπεντένκο

Θερμές ευχαριστίες στον Ανδρέα Λινό για τη συμμετοχή του στην ηχογράφηση μουσικής με μπαρόκ μουσικά όργανα.

Πληροφορίες

Τοποθεσία: bijoux de kant HOOD art space, Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι

Ημερομηνία: Από 24 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου 2025, κάθε Τετάρτη στις 21:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Πληροφορίες: 6942259779

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 15€

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.