Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
15.12.2025 | 08:43
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Spotlight

Ο Μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος Περεσιάδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, έρχεται για τέσσερις συλλεκτικές παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space στο κέντρο της Αθήνας.

Το δραματικό ειδύλλιο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη, λυρική ανάγνωση που αντλεί έμπνευση από τη μνήμη και την προφορική παράδοση.

Ένα δραματικό ειδύλλιο που αγγίζει έννοιες βαθιά οικίες: την αγάπη, την απώλεια, το θαύμα. Ένα λαϊκό παραμύθι που ξεπερνά τις αφηγήσεις για το παρελθόν και προτείνει έναν άλλο τρόπο να βλέπουμε το παρόν.

Το έργο λειτουργεί ως όχημα για την επιστροφή στην τελετουργία

Σε έναν παρελθόντα κόσμο όπου η φύση έχει φωνή και η μαγεία δοκιμάζει την αγάπη. Μέσα από μουσικά μοτίβα, γκροτέσκ μεταμορφώσεις και λαϊκούς ήχους, η παράσταση γίνεται ένας ύμνος στην καταλυτική δύναμη του έρωτα, o οποίος γίνεται εργαλείο για την επανεφεύρεση της σημερινής ερωτικής μας ταυτότητας.

Η πρεμιέρα της παράστασης πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Σάμου στις 30 & 31 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο του θεσμού «’Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού.

YouTube thumbnail

Συντελεστές

Κείμενο: Σπυρίδων Περεσιάδης

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Δραματουργική επεξεργασία: Ασημένια Ευθυμίου

Σκηνικά: bijoux de kant

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Μουσική σύνθεση: Πάνος Ηλιόπουλος

Κίνηση: Διονύσης Νικολόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Παληγιάννη

Βοηθός σκηνογράφου: Χρήστος Βακιρτζής

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Βίντεο: Έλενα Παληγιάννη

Κατασκευή μάσκας: Νίκος Παπαδόπουλος

Ερμηνεύουν

Άγγελος Αλαφογιάννης, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Μελίνα Πολυζώνη, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Άννια Λεμπεντένκο

Θερμές ευχαριστίες στον Ανδρέα Λινό για τη συμμετοχή του στην ηχογράφηση μουσικής με μπαρόκ μουσικά όργανα.

Πληροφορίες

Τοποθεσία: bijoux de kant HOOD art space, Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι

Ημερομηνία: Από 24 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου 2025, κάθε Τετάρτη στις 21:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Πληροφορίες: 6942259779

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 15€

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Ενέργεια
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
Μπάσκετ 15.12.25

Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) - Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)

Οι Μπρούκλιν Νετς διέλυσαν τους Μιλγούοκι Μπακς με 127-82, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όλα πήγαν στραβά - Μεγάλο διπλό των Λέικερς, όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες
Οικονομία 15.12.25

Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες

Η είσοδος εισπρακτικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση. Οι servicers είναι με το όπλο παρά πόδα για να διεκδικήσουν μερίδιο στην πίτα της διαχείρισης των χρεών στο δημόσιο ταμείο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»

Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη και δεν γινόταν να μην σταθεί στη διαιτησία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)
Μπάσκετ 15.12.25

NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας «υπέγραψε» τη σαρωτική νίκη του Βιρτζίνια Τεκ κόντρα στο Μέριλαντ (82-53). Από την άλλη, ήττα γνώρισε το Μόνμαουθ του Στέφανου Σπάρταλη, ο οποίος πραγματοποίησε εξίσου μία καλή εμφάνιση.

Σύνταξη
Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια
Πρόβλημα στο Κρεμλίνο 15.12.25

Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια

Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, αλλά «κολλά» στη θάλασσα και γονατίζει την οικονομία - Η Μόσχα εξάγει περισσότερο αργό από ποτέ, όμως οι κυρώσεις μπλοκάρουν τη διαδρομή προς τους αγοραστές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους
Τραύματα από μαχαίρι 15.12.25

Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυστραλία: Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι – Προς αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή
Αυστραλία 15.12.25

Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι - Προωθούνται αυστηρότεροι νόμοι για την οπλοκατοχή

Παγκόσμιο σοκ μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία - Στους 16 ανήλθαν οι νεκροί. Πατέρας και γιος οι δράστες του χτυπήματος

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;
Κόσμος 15.12.25

Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;

Η Ελβετία θέλει να επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στον πληθυσμό της – Αύξηση του πληθυσμού πάνω απο τα 10 εκατ. θα σημάνει το «κλείσιμο των συνόρων» για μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
