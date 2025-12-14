Συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Μεξικό για το νερό του Ρίο Γκράντε

Οι ΗΠΑ και το Μεξικό συμφώνησαν να τερματίσουν τη διαμάχη για το νερό στα σύνορα με το Τέξας, λίγες ημέρες μετά την υπόσχεση-απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Και οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν ότι το Μεξικό θα παραδώσει επιπλέον 249.162.960 κυβικά μέτρα νερού από την εβδομάδα της 15ης Δεκεμβρίου και θα οριστικοποιήσει ένα ευρύτερο σχέδιο διανομής μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην «ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων στη λεκάνη του Ρίο Γκράντε» στο πλαίσιο της Συνθήκης για τα ύδατα του 1944, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού σε ξεχωριστή δήλωση το Σάββατο.

Η συνθήκη απαιτεί από το Μεξικό να παραδώσει 2.158.590.000 κυβικά μέτρα νερού σε διάστημα πέντε ετών στις ΗΠΑ από τον ποταμό Ρίο Γκράντε, ενώ οι ΗΠΑ υποχρεούνται να παραδώσουν 1.850.220.000 κυβικά μέτρα νερού στο Μεξικό από τον ποταμό Κολοράντο.

Η συμφωνία ρίχνει την αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Μεξικό

Η συμφωνία μετριάζει την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών, μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλει επιπλέον δασμούς 5% στις μεξικανικές εισαγωγές και να θέσει προθεσμία για την παράδοση νερού από τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι κοινότητες κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού στο Τέξας έχουν πληγεί από την έλλειψη νερού, με την κυβέρνηση Τραμπ να δεσμεύεται να χορηγήσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια ως βοήθεια στους αγρότες που έχουν πληγεί από τους αμερικανικούς δασμούς.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Αρνείται παραβίαση της συνθήκης το Μεξικό – Εμμένουν στις απειλές δασμών οι ΗΠΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το Μεξικό δεν πληροί τις απαιτήσεις παροχής νερού κατά 1.066.960.200 κυβικά μέτρα νερού και έχει κατηγορήσει το Μεξικό για συνεχιζόμενες ελλείψεις στην παροχή νερού, οι οποίες έχουν προκαλέσει έλλειψη νερού για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στην κοιλάδα του Ρίο Γκράντε.

Η κυβέρνηση της μεξικανής προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ επιμένει ότι δεν έχει παραβιάσει τη συνθήκη, αναφέροντας ότι συνέχισε να παρέχει νερό παρά τη σοβαρή ξηρασία στην περιοχή.

Στην δήλωση της Παρασκευής, η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ Μπρουκ Ρόλινς χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», αλλά προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις μεξικανικές εισαγωγές, εάν η χώρα συνεχίσει να παραβιάζει τη συνθήκη για το νερό.