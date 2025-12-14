Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο, με τις ομάδες σε Premier League, Bundesliga, La Liga και Serie A να χαρίζουν απλόχερα πλούσιο θέαμα.

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε εκτός έδρας την Κρίσταλ Πάλας με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Με το ίδιο σκορ η Νότιγχαμ Φόρεστ διέλυσε την Τότεναμ (3-0, δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Άστον Βίλα στην έδρα της Γουέστ Χαμ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για την Σάντερλαντ κόντρα στη Νιουκάστλ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το Μπρέντφορντ – Λιντς (δείτε εδώ τα highlights).

Η Λίβερπουλ κέρδισε με 2-0 την Μπράιτον (δείτε εδώ τα highlights).

Με το ίδιο σκορ επικράτησε η Τσέλσι της Έβερτον (2-0, δείτε εδώ τα highlights).

Η Φούλαμ πήρε τη ματσάρα απέναντι στην Μπέρνλι με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Δύσκολη νίκη για την Άρσεναλ απέναντι στην Γουλβς με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (15/12) με το παιχνίδι: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Τσέλσι – Έβερτον 2-0

Λίβερπουλ – Μπράιτον 2-0

Μπέρνλι – Φούλαμ 2-3

Άρσεναλ – Γουλβς 2-1

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Σάντερλαντ – Νιούκαστλ 1-0

Νότιγχαμ – Τότεναμ 3-0

Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα 2-3

Μπρέντφορντ – Λιντς 1-1

15/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Νιούκαστλ – Τσέλσι

Γουλβς – Μπρέντφορντ

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ

Μπράιτον – Σάντερλαντ

Μπόρνμουθ – Μπέρνλι

Τότεναμ – Λίβερπουλ

Λιντς – Κρίσταλ Πάλας

Έβερτον – Άρσεναλ

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου γκέλαρε απέναντι στην Μάιντς (2-2, δείτε εδώ τα highlights).

Χαμένοι βαθμοί και για την Ντόρτμουντ που έμεινε στο 1-1 με την Φράιμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).

Άνετο διπλό της Στουτγκάρδη απέναντι στην Βέρντερ Βρέμης (0-4, δείτε εδώ τα highlights),

Η Ουνιόν κέρδισε με 3-1 την Λειψία (δείτε εδώ τα highlights)

Η Άιντραχτ επικράτησε με 1-0 της Άουγκσμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Βόλφσμπουργκ στην έδρα της Γλάντμπαχ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας τρίποντο για την Ζανκτ Πάουλι απέναντι στην Χάιντενχαϊμ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

«Πάρτι» της Χόφενχαϊμ απέναντι στο Αμβούργο με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Επαγγελματική νίκη για την Λεβερκούζεν κόντρα στην Κολωνία με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Ουνιόν – Λειψία 3-1

Άιντραχτ – Άουγκσμπουργκ 1-0

Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ 1-3

Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ 2-1

Χόφενχαϊμ – Αμβούργο 4-1

Λεβερκούζεν – Κολωνία 2-0

Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-1

Μπάγερν – Μάιντς 2-2

Βέρντερ – Στουτγκάρδη 0-4

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

19/12 21:30 Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ

20/12 16:30 Στουτγκάρδη – Χόφενχαϊμ

20/12 16:30 Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ

20/12 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βέρντερ

20/12 16:30 Αμβούργο – Άιντραχτ

20/12 16:30 Κολωνία – Ουνιόν

20/12 19:30 Λειψία – Λεβερκούζεν

21/12 16:30 Μάιντς- Ζανκτ Πάουλι

21/12 18:30 Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν

Στη Serie A, η Ουντινέζε κέρδισε με 1-0 τη Νάπολι.

Η Βερόνα κέρδισε με 2-1 την Φιορεντίνα.

Διπλό για την Ίντερ στην έδρα της Τζένοα με 2-1.

Η Γιουβέντους κέρδισε με 1-0 την Μπολόνια.

Η Λέτσε κέρδισε με 1-0 την Πίζα.

Με το ίδιο σκορ επικράτησε η Τορίνο της Κρεμενόζε.

Διπλό της Λάτσιο στην έδρα της Πάρμα με 1-0.

Δύσκολη νίκη για την Αταλάντα κόντρα στην Κάλιαρι με 2-1.

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το Μίλαν – Σασουόλο.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (15/12) με το Ρόμα – Κόμο (21:45).

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Λέτσε – Πίζα 1-0

Τορίνο – Κρεμονέζε 1-0

Πάρμα – Λάτσιο 0-1

Αταλάντα – Κάλιαρι 2-1

Μίλαν – Σασουόλο 2-2

Φιορεντίνα – Ελλάς Βερόνα 1-2

Ουντινέζε – Νάπολι 1-0

Τζένοα – Ίντερ 1-2

Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1

15/12 21:45 Ρόμα – Κόμο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

20/12 19:00 Λάτσιο – Κρεμονέζε

20/12 21:45 Γιουβέντους – Ρόμα

21/12 13:30 Κάλιαρι – Πίζα

21/12 16:00 Σασουόλο – Τορίνο

21/12 19:00 Φιορεντίνα – Ουντινέζε

21/12 21:45 Τζένοα – Αταλάντα

Νάπολι-Πάρμα (ΑΝΑΒΟΛΗ)

Βερόνα-Μπολόνια (ΑΝΑΒΟΛΗ)

Κόμο-Μίλαν (ΑΝΑΒΟΛΗ)

Στη La Liga, η Ρεάλ κέρδισε εκτός έδρας την Αλαβές με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Θέλτα κέρδισε την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Σεβίλλη διέλυσε με 4-0 την Οβιέδο (δείτε εδώ τα highlights).

Η Τζιρόνα κέρδισε εκτός έδρας την Ρεάλ Σοσιεδάδ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε της Βαλένθια με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Μαγιόρκα απέναντι στην Έλτσε με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για την Μπαρτσελόνα κόντρα στην Οσασούνα με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Εσπανιόλ απέναντι στη Χετάφε με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (15/12) με το παιχνίδια: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις (22:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Σοσιεδάδ – Τζιρόνα 1-2

Ατλέτικο – Βαλένθια 2-1

Μαγιόρκα – Έλτσε 3-1

Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0

Χετάφε – Εσπανιόλ 0-1

Σεβίλλη – Οβιέδο 4-0

Θέλτα – Αθλέτικ 2-0

Λεβάντε – Βιγιαρεάλ (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)

Αλαβές – Ρεάλ 1-2

15/12 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Βαλένθια – Μαγιόρκα

Οβιέδο – Θέλτα

Λεβάντε – Σοσιεδάδ

Οσασούνα – Αλαβές

Ρεάλ – Σεβίλλη

Τζιρόνα – Ατλέτικο

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα

Έλτσε – Ράγιο Βαγιεκάνο

Μπέτις – Χετάφε

Αθλέτικ – Εσπανιόλ