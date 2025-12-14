sports betsson
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Ποδόσφαιρο 14 Δεκεμβρίου 2025 | 23:57

Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A.

Σύνταξη
A
A
Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο, με τις ομάδες σε Premier League, Bundesliga, La Liga και Serie A να χαρίζουν απλόχερα πλούσιο θέαμα.

Στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε εκτός έδρας την Κρίσταλ Πάλας με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights)

Με το ίδιο σκορ η Νότιγχαμ Φόρεστ διέλυσε την Τότεναμ (3-0, δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Άστον Βίλα στην έδρα της Γουέστ Χαμ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για την Σάντερλαντ κόντρα στη Νιουκάστλ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το Μπρέντφορντ – Λιντς (δείτε εδώ τα highlights).

Η Λίβερπουλ κέρδισε με 2-0 την Μπράιτον (δείτε εδώ τα highlights).

Με το ίδιο σκορ επικράτησε η Τσέλσι της Έβερτον (2-0, δείτε εδώ τα highlights).

Η Φούλαμ πήρε τη ματσάρα απέναντι στην Μπέρνλι με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Δύσκολη νίκη για την Άρσεναλ απέναντι στην Γουλβς με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (15/12) με το παιχνίδι: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Τσέλσι – Έβερτον 2-0
Λίβερπουλ – Μπράιτον 2-0
Μπέρνλι – Φούλαμ 2-3
Άρσεναλ – Γουλβς 2-1
Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 0-3
Σάντερλαντ – Νιούκαστλ 1-0
Νότιγχαμ – Τότεναμ 3-0
Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα 2-3
Μπρέντφορντ – Λιντς 1-1
15/12 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Νιούκαστλ – Τσέλσι
Γουλβς – Μπρέντφορντ
Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ
Μπράιτον – Σάντερλαντ
Μπόρνμουθ – Μπέρνλι
Τότεναμ – Λίβερπουλ
Λιντς – Κρίσταλ Πάλας
Έβερτον – Άρσεναλ
Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου γκέλαρε απέναντι στην Μάιντς (2-2, δείτε εδώ τα highlights).

Χαμένοι βαθμοί και για την Ντόρτμουντ που έμεινε στο 1-1 με την Φράιμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).

Άνετο διπλό της Στουτγκάρδη απέναντι στην Βέρντερ Βρέμης (0-4, δείτε εδώ τα highlights),

Η Ουνιόν κέρδισε με 3-1 την Λειψία (δείτε εδώ τα highlights)

Η Άιντραχτ επικράτησε με 1-0 της Άουγκσμπουργκ (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Βόλφσμπουργκ στην έδρα της Γλάντμπαχ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας τρίποντο για την Ζανκτ Πάουλι απέναντι στην Χάιντενχαϊμ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

«Πάρτι» της Χόφενχαϊμ απέναντι στο Αμβούργο με 4-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Επαγγελματική νίκη για την Λεβερκούζεν κόντρα στην Κολωνία με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Ουνιόν – Λειψία 3-1
Άιντραχτ – Άουγκσμπουργκ 1-0
Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ 1-3
Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ 2-1
Χόφενχαϊμ – Αμβούργο 4-1
Λεβερκούζεν – Κολωνία 2-0
Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-1
Μπάγερν – Μάιντς 2-2
Βέρντερ – Στουτγκάρδη 0-4

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

19/12 21:30 Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ
20/12 16:30 Στουτγκάρδη – Χόφενχαϊμ
20/12 16:30 Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
20/12 16:30 Άουγκσμπουργκ – Βέρντερ
20/12 16:30 Αμβούργο – Άιντραχτ
20/12 16:30 Κολωνία – Ουνιόν
20/12 19:30 Λειψία – Λεβερκούζεν
21/12 16:30 Μάιντς- Ζανκτ Πάουλι
21/12 18:30 Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν

Στη Serie A, η Ουντινέζε κέρδισε με 1-0 τη Νάπολι.

Η Βερόνα κέρδισε με 2-1 την Φιορεντίνα.

Διπλό για την Ίντερ στην έδρα της Τζένοα με 2-1.

Η Γιουβέντους κέρδισε με 1-0 την Μπολόνια.

Η Λέτσε κέρδισε με 1-0 την Πίζα.

Με το ίδιο σκορ επικράτησε η Τορίνο της Κρεμενόζε.

Διπλό της Λάτσιο στην έδρα της Πάρμα με 1-0.

Δύσκολη νίκη για την Αταλάντα κόντρα στην Κάλιαρι με 2-1.

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το Μίλαν – Σασουόλο.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (15/12) με το Ρόμα – Κόμο (21:45).

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Λέτσε – Πίζα 1-0
Τορίνο – Κρεμονέζε 1-0
Πάρμα – Λάτσιο 0-1
Αταλάντα – Κάλιαρι 2-1
Μίλαν – Σασουόλο 2-2
Φιορεντίνα – Ελλάς Βερόνα 1-2
Ουντινέζε – Νάπολι 1-0
Τζένοα – Ίντερ 1-2
Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1
15/12 21:45 Ρόμα – Κόμο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

20/12 19:00 Λάτσιο – Κρεμονέζε
20/12 21:45 Γιουβέντους – Ρόμα
21/12 13:30 Κάλιαρι – Πίζα
21/12 16:00 Σασουόλο – Τορίνο
21/12 19:00 Φιορεντίνα – Ουντινέζε
21/12 21:45 Τζένοα – Αταλάντα
Νάπολι-Πάρμα (ΑΝΑΒΟΛΗ)
Βερόνα-Μπολόνια (ΑΝΑΒΟΛΗ)
Κόμο-Μίλαν (ΑΝΑΒΟΛΗ)

Στη La Liga, η Ρεάλ κέρδισε εκτός έδρας την Αλαβές με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights)

Η Θέλτα κέρδισε την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Σεβίλλη διέλυσε με 4-0 την Οβιέδο (δείτε εδώ τα highlights).

Η Τζιρόνα κέρδισε εκτός έδρας την Ρεάλ Σοσιεδάδ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε της Βαλένθια με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Μαγιόρκα απέναντι στην Έλτσε με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας νίκη για την Μπαρτσελόνα κόντρα στην Οσασούνα με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό της Εσπανιόλ απέναντι στη Χετάφε με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα (15/12) με το παιχνίδια: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις (22:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Σοσιεδάδ – Τζιρόνα 1-2
Ατλέτικο – Βαλένθια 2-1
Μαγιόρκα – Έλτσε 3-1
Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0
Χετάφε – Εσπανιόλ 0-1
Σεβίλλη – Οβιέδο 4-0
Θέλτα – Αθλέτικ 2-0
Λεβάντε – Βιγιαρεάλ (ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ)
Αλαβές – Ρεάλ 1-2
15/12 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Βαλένθια – Μαγιόρκα
Οβιέδο – Θέλτα
Λεβάντε – Σοσιεδάδ
Οσασούνα – Αλαβές
Ρεάλ – Σεβίλλη
Τζιρόνα – Ατλέτικο
Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα
Έλτσε – Ράγιο Βαγιεκάνο
Μπέτις – Χετάφε
Αθλέτικ – Εσπανιόλ

