Languishing: Τι είναι και πώς επηρεάζει την ψυχική υγεία μας;

Η ψυχική ευημερία είναι η ικανότητα να νιώθουμε γεμάτοι ενέργεια και δημιουργικότητα, να αντλούμε χαρά από τις καθημερινές στιγμές και να έχουμε στόχους που μας παρακινούν. Όμως, τι συμβαίνει όταν δεν βιώνουμε την πλήρη χαρά ούτε όμως και την απόλυτη θλίψη; Όταν αισθανόμαστε «παγιδευμένοι» σε μια κατάσταση στασιμότητας; Αυτή η κατάσταση ονομάζεται “languishing”, και είναι κάτι που πολλοί από εμάς μπορεί να βιώνουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε.

Τι είναι το “languishing”;

Το “languishing” είναι ένα είδος ψυχικού “κενού” και “μαραζώματος”, μια κατάσταση στην οποία το άτομο δεν είναι πραγματικά ευτυχισμένο, αλλά ούτε και πλήρως θλιμμένο. Μπορεί να νιώθετε ότι η ζωή σας είναι στάσιμη, ότι δεν υπάρχει κάτι που να σας ενθουσιάζει ή να σας κινητοποιεί, και γενικότερα ότι όλα κυλούν σε ένα μονότονο, ως και αδιάφορο ρυθμό. Δεν είναι ακριβώς θλίψη, αλλά είναι μια έλλειψη ενθουσιασμού ή ενδιαφέροντος για τη ζωή, κάτι που σας κάνει να αισθάνεστε αποσυνδεδεμένοι από τον κόσμο γύρω σας.

Η σύνδεση με την κατάθλιψη

Αν και το languishing δεν είναι κατάθλιψη, μπορεί να οδηγήσει σε αυτήν εάν παραμείνει στάσιμο και χωρίς λύσεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το languishing αποτελεί την «άλλη πλευρά» της ψυχικής υγείας, που βρίσκεται ανάμεσα στην ευημερία και την κατάθλιψη. Είναι η κατάσταση στην οποία το άτομο δεν καταφέρνει να ανθίσει (flourishing), αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και σε βαθιά κρίση.

Αυτό το «διάλειμμα» από τη συναισθηματική ενέργεια μπορεί να προκαλέσει και σωματικά συμπτώματα, όπως αϋπνία ή υπερφαγία, καθώς το σώμα και το μυαλό προσπαθούν να βρουν τρόπους να διαχειριστούν αυτήν την αίσθηση «κενού». Αν αισθάνεστε έτσι, δεν είστε μόνοι. Το πρώτο βήμα για να το ξεπεράσετε είναι να το αναγνωρίσετε.

Τι να κάνετε;

Αν αναγνωρίζετε ότι περνάτε από μια περίοδο languishing, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ορίσετε μικρούς, εφικτούς στόχους. Όπως ένα φυτό όταν έχει μαραζώσει του ρίχνουμε νερό, έτσι και με την ψυχολογία μας. Κάθε μέρα, ξεκινήστε με μικρές ενέργειες που θα σας φέρουν πιο κοντά σε μια αίσθηση ολοκλήρωσης και θετικής προόδου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αφιερώσετε 15 λεπτά για έναν περίπατο, να οργανώσετε ένα δωμάτιο του σπιτιού ή να γράψετε λίγες γραμμές στο ημερολόγιό σας.

Η επίτευξη αυτών των μικρών στόχων μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή σας και να σας βοηθήσει να ανακτήσετε τη χαρά που μπορεί να έχετε χάσει λόγω της στασιμότητας.

Ενσωματώστε ρουτίνες χαράς και άσκησης στην καθημερινότητά σας

Η ενσωμάτωση μικρών στιγμών χαράς και φυσικής δραστηριότητας στη ζωή σας είναι επίσης μεγάλης σημασίας. Κάθε είδους κίνηση του σώματος, από έναν γρήγορο περίπατο μέχρι μια συνεδρία γιόγκα, μπορεί να ανακουφίσει την αίσθηση ατονίας και να ενισχύσει την αίσθηση της ευημερίας.

Αναγνωρίστε τι σας φέρνει χαρά και προσπαθήστε να το ενσωματώσετε στην καθημερινότητά σας. Μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως μια ωραία ταινία ή η επαφή με αγαπημένα άτομα. Κάθε στιγμή που αναγνωρίζετε και ενσωματώνετε τη χαρά στη ζωή σας βοηθά στην αντιστάθμιση των αρνητικών συναισθημάτων.

Η δύναμη της υποστήριξης και της αποδοχής μια περίοδο “languishing”

Αν και το languishing μπορεί να σας κάνει να νιώθετε απομονωμένοι, είναι σημαντικό να αναζητήσετε την υποστήριξη των γύρω σας. Είτε είναι ένας φίλος, είτε ένα μέλος της οικογένειας, η συζήτηση για τις ανησυχίες και τα συναισθήματά σας μπορεί να σας προσφέρει ανακούφιση και να σας βοηθήσει να ανακτήσετε την αίσθηση της σύνδεσης με τους άλλους.

Αν έχετε αναγνωρίσει ότι βιώνετε μια περίοδο languishing, είναι σημαντικό να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Η ζωή έχει σκαμπανεβάσματα, και το να βρεθείτε σε μια τέτοια φάση δεν σημαίνει ότι έχετε αποτύχει. Ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας ή μετά από μεγάλες αλλαγές, είναι φυσικό να αισθάνεστε απογοητευμένοι ή να δυσκολεύεστε να βρείτε την ενέργεια για να «ευημερήσετε».

Αναγνωρίστε την εμπειρία σας, χωρίς να κρίνετε τον εαυτό σας αυστηρά. Η αποδοχή αυτών των συναισθημάτων είναι το πρώτο βήμα προς την ανάκαμψη. Κάθε μικρό βήμα που κάνετε προς την κατεύθυνση της θετικής αλλαγής είναι σημαντικό και σας φέρνει πιο κοντά στην αναγέννηση της ψυχικής σας ευημερίας.

* Πηγή: Vita