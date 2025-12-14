Η αγορά τσιπ AI θα εκτοξευθεί στα 565 δισ. δολάρια έως το 2032

Η παγκόσμια αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI) προβλέπεται να εκτοξευθεί από 203,24 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 σε σχεδόν 565 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032, ωθούμενη από την ακόρεστη ζήτηση για αναλυτικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της MarketsandMarkets™, ο κλάδος προβλέπεται να αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 15,7% τα επόμενα επτά χρόνια. Αυτή η πορεία υπογραμμίζει μια κρίσιμη καμπή στην παγκόσμια τεχνολογική υποδομή, όπου το εξειδικευμένο πυρίτιο γίνεται ένα εξίσου ζωτικό αγαθό με την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία του.

Η ακόρεστη όρεξη για πυρίτιο

Η εκρηκτική ανάπτυξη υποστηρίζεται από την επείγουσα ανάγκη για διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο και πιο περίπλοκα — όπως αποδεικνύεται από την άνοδο των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) όπως το GPT-4o της OpenAI — η υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία τους αυξάνεται εκθετικά.

Η έκθεση προσδιορίζει τον τομέα των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPU) ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία υπολογιστών έως το 2032.

Ενώ οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) έχουν παραδοσιακά κατακτήσει τα πρωτοσέλιδα για τον ρόλο τους στην εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, η ευρύτερη ανάγκη για ευέλικτες CPU υψηλής απόδοσης για τη διαχείριση ποικίλων φόρτων εργασίας σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, όπως υπογραμμίζει σε ανάλυσή του το oilprice.com

Αυτή η αύξηση υπογραμμίζει μια αλλαγή στην αρχιτεκτονική των κέντρων δεδομένων: δεν έχει πλέον σημασία μόνο η ταχύτητα των μεμονωμένων ημιαγωγών, αλλά και η αποτελεσματικότητα με την οποία χιλιάδες τσιπ μπορούν να επικοινωνούν παράλληλα για την επεξεργασία τεράστιων συνόλων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η ενεργειακή εξίσωση

Για τον ενεργειακό τομέα, η εξάπλωση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί δίκοπο μαχαίρι. Η έκρηξη της ζήτησης για υλικό σχετίζεται άμεσα με την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως εκείνες που αφορούν το deep learning και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP), απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας όχι μόνο για τον υπολογισμό, αλλά και για την ψύξη των διακομιστών υψηλής πυκνότητας που φιλοξενούν αυτά τα τσιπ.

Η έκθεση σημειώνει μια «αυξανόμενη ζήτηση» για προηγμένες λύσεις μνήμης, όπως μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM) και DDR5. Αυτές οι τεχνολογίες είναι κρίσιμες όχι μόνο για την ταχύτητα, αλλά και για την ενεργειακή απόδοση.

Καθώς τα κέντρα δεδομένων αντιμετωπίζουν περιορισμούς ισχύος, ο κλάδος έχει ισχυρά κίνητρα να υιοθετήσει τσιπ επόμενης γενιάς που μπορούν να προσφέρουν υψηλότερη απόδοση ανά βατ.

Αυτός ο κύκλος υλικού αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ενεργειακές υποδομές, καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στη Βόρεια Αμερική και αλλού αγωνίζονται να αναβαθμίσουν τα δίκτυα για να υποστηρίξουν το φορτίο των νέων υπερμεγέθων κέντρων δεδομένων.

Το γεωπολιτικό χάσμα

Γεωγραφικά, η αγορά τσιπ παραμένει ένα επίκεντρο του διεθνούς ανταγωνισμού. Η Βόρεια Αμερική κατέχει σήμερα σημαντικό μερίδιο της βιομηχανίας, με βασικούς παίκτες όπως οι Qualcomm, AMD, Intel και Google. Αυτές οι εταιρείες επενδύουν σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη για να διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους σε απόδοση και αποδοτικότητα.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει ότι η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να σημειώσει την υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Αυτή η ανάπτυξη έρχεται σε ένα πλαίσιο έντονης εμπορικής δυναμικής, όπου οι χώρες ανταγωνίζονται για την αυτονομία τους στον τομέα των ημιαγωγών.

Στη Βόρεια Αμερική, οι κατασκευαστές συνάπτουν όλο και περισσότερες στρατηγικές συμμαχίες με κυβερνητικούς φορείς και ερευνητικά ιδρύματα.

Αυτές οι συνεργασίες έχουν ως στόχο την εξασφάλιση των εφοδιαστικών αλυσίδων και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της βιομηχανικής ρομποτικής και της αυτοματοποίησης, τομείς που η έκθεση αναφέρει ως βασικούς δευτερεύοντες παράγοντες της ζήτησης για τσιπ.

Πέρα από τα Chatbot

Ενώ οι εφαρμογές που απευθύνονται στους καταναλωτές, όπως τα chatbots και οι εικονικοί βοηθοί, είναι οι πιο ορατοί καταναλωτές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, η έκθεση τονίζει ότι η εμβέλεια της τεχνολογίας είναι πολύ ευρύτερη.

Ο τομέας της NLP (επεξεργασία φυσικής γλώσσας) προβλέπεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, καθώς οι βιομηχανίες εφαρμόζουν την ανάλυση κειμένου και συναισθημάτων.

Στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (BFSI), αυτά τα τσιπ τροφοδοτούν την αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση και την ανίχνευση απάτης. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, επιταχύνουν την ανακάλυψη φαρμάκων και τη διαγνωστική απεικόνιση.

Σημαντική ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

«Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι εκτεταμένη, έχει δημιουργηθεί σημαντική ζήτηση για ισχυρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να χειριστούν τις εκτεταμένες υπολογιστικές απαιτήσεις», αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας ότι η πολυπλοκότητα των μοντέλων συνεχίζει να αυξάνεται μετά την κυκλοφορία πολυτροπικών συστημάτων ικανά να επεξεργάζονται κείμενο, ήχο και βίντεο.

Καθώς ο κλάδος προχωρά προς το όριο του μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων, το επίκεντρο μετατοπίζεται από την πειραματική τεχνητή νοημοσύνη στην επεκτάσιμη, βιομηχανικής ποιότητας ανάπτυξη.

Για τους επενδυτές και τους παρατηρητές της αγοράς ενέργειας, τα δεδομένα σηματοδοτούν μια μακροπρόθεσμη διαρθρωτική αλλαγή: η ψηφιακή οικονομία γίνεται βαρύτερη, πιο καυτή και πιο εντατική σε υλικό από ποτέ.

Πηγή: ot.gr