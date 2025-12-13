Ολυμπιακός ONEX – ΑΟΝΣ Μίλων 2-3: Ανατροπή και νίκη στο τάι μπρέικ
Αν και έχανε με 2-1 σετ από τον Ολυμπιακό στο «Μελίνα Μερκούρη», ο Μίλωνας ανέτρεψε την κατάσταση στο tie-break κι επικράτησε με 3-2 σετ για την 7η αγωνιστική της Volley League στους άνδρες.
- Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
- Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο και για άλλες δύο Κυριακές – Tο ωράριο λειτουργίας και ποια δεν θα σηκώσουν ρολά
- Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
- Συνελήφθη 35χρονος για δολοφονία γυναίκας στη Δανία – Εντοπίστηκε στην Αθήνα
Μετά από ένα παιχνίδι με χαρακτήρα ντέρμπι ως το φινάλε, ο Μίλωνας επικράτησε του Ολυμπιακού επικράτησε με 3-2 σετ (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-15), σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Volley League. Παράπονα από τους Πειραιώτες στο πρώτο σετ για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις.
Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο κεντρικός του Μίλωνα, Λίμπερμαν Αγκάμεζ, με την ομάδα του Σάκη Ψάρρα να κάνει το επτά στα επτά και τους Πειραιώτες να γνωρίζουν την τρίτη τους ήττα στη διοργάνωση.
Από εκεί και πέρα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στην Κρήτη για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (20/12), ενώ ο Μίλωνας θα υποδεχθεί τον Φοίνικα Σύρου (19/12) στο κλειστό Κροίσος Πέρσης.
Για την εξέλιξη του αγώνα ο Ολυμπιακός πήρε το δεύτερο σετ βγάζοντας αντίδραση, επικρατώντας με 25-22 κάνοντας το 1-1 και με κεκτημένη ταχύτητα πήρε και το τρίτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 2-1, επικρατώντας με 25-13.
Στο τέταρτο σετ ο Μίλων πήρε το σετ στις λεπτομέρειες με 25-22, έκανε το 2-2 στα σετ και έστειλε το ματς στο tie break. Εκεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε το σετ με 12-15 έκανε το 3-2 και πήρε ακόμα μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.
Τα σετ: 2-3 (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-15)
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 67 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 3 άσους, 62 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 12 (11/20 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 25% άριστες), Πέριν 17 (13/37 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 39% άριστες), Ζουπάνη 25 (24/47 επ., 1 μπλοκ), Καβάνα 4 (3/3 επ., 1 άσος), Τζούριτς 15 (10/20 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Λινάρδος 12 (6/9 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 59% υπ. – 50% άριστες), Πιτακούδης, Χασμπάλα, Δαλακούρας (0/2 επ., 40% υπ. – 20% άριστες)
ΜΙΛΩΝΑΣ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 1 (0/2 επ., 1 άσος), Πετρέας 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ), Σάουτεν 18 (16/30 επ., 2 μπλοκ), Αγκάμες 11 (8/13 επ., 3 μπλοκ), Νανόπουλος 19 (18/34 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 27% άριστες), Πολουγιάν 18 (15/30 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 32% άριστες) / Βελούδης (λ., 42% υπ. – 33% άριστες), Θεοδόσης 1 (1 άσος), Σουσουρίδης, Χάκας
Η βαθμολογία στη Volley League
- Μίλωνας 19 (7 αγώνες)
- Παναθηναϊκός 16 (7 αγώνες)
- ΠΑΟΚ 13 (7 αγώνες)
- ΟΦΗ 12 (7 αγώνες)
- Ολυμπιακός 11 (6 αγώνες)
- Καλαμάτα 9 (6 αγώνες)
- Φοίνικας Σύρου 6 (6 αγώνες)
- Πανιώνιος 4 (6 αγώνες)
- Φλοίσβος 3 (6 αγώνες)
- Κηφισιά 3 (6 αγώνες)
- Άρσεναλ – Γουλβς 2-1: Γλίτωσε την γκέλα και πήγε στο +5
- Ολυμπιακός ONEX – ΑΟΝΣ Μίλων 2-3: Ανατροπή και νίκη στο τάι μπρέικ
- Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)
- Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)
- Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 2-0: Στο +7 οι «Μπλαουγκράνα» με τον Ραφίνια!
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
- Λεβερκούζεν – Κολωνία 2-0: Νίκη για… Champions League οι «ασπιρίνες»
- Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τα δοκάρια σταμάτησαν τους γηπεδούχους (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις