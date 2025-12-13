Ολυμπιακός ONEX – ΑΟΝΣ Μίλων 2-3: Ανατροπή και νίκη στο τάι μπρέικ

Μετά από ένα παιχνίδι με χαρακτήρα ντέρμπι ως το φινάλε, ο Μίλωνας επικράτησε του Ολυμπιακού επικράτησε με 3-2 σετ (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-15), σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική της Volley League. Παράπονα από τους Πειραιώτες στο πρώτο σετ για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις.

Κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο κεντρικός του Μίλωνα, Λίμπερμαν Αγκάμεζ, με την ομάδα του Σάκη Ψάρρα να κάνει το επτά στα επτά και τους Πειραιώτες να γνωρίζουν την τρίτη τους ήττα στη διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στην Κρήτη για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (20/12), ενώ ο Μίλωνας θα υποδεχθεί τον Φοίνικα Σύρου (19/12) στο κλειστό Κροίσος Πέρσης.

Για την εξέλιξη του αγώνα ο Ολυμπιακός πήρε το δεύτερο σετ βγάζοντας αντίδραση, επικρατώντας με 25-22 κάνοντας το 1-1 και με κεκτημένη ταχύτητα πήρε και το τρίτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 2-1, επικρατώντας με 25-13.

Στο τέταρτο σετ ο Μίλων πήρε το σετ στις λεπτομέρειες με 25-22, έκανε το 2-2 στα σετ και έστειλε το ματς στο tie break. Εκεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε το σετ με 12-15 έκανε το 3-2 και πήρε ακόμα μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα σετ: 2-3 (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-15)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσους, 67 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων ενώ του Μίλωνα από 3 άσους, 62 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 12 (11/20 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 25% άριστες), Πέριν 17 (13/37 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 39% άριστες), Ζουπάνη 25 (24/47 επ., 1 μπλοκ), Καβάνα 4 (3/3 επ., 1 άσος), Τζούριτς 15 (10/20 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Λινάρδος 12 (6/9 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 59% υπ. – 50% άριστες), Πιτακούδης, Χασμπάλα, Δαλακούρας (0/2 επ., 40% υπ. – 20% άριστες)

ΜΙΛΩΝΑΣ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 1 (0/2 επ., 1 άσος), Πετρέας 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ), Σάουτεν 18 (16/30 επ., 2 μπλοκ), Αγκάμες 11 (8/13 επ., 3 μπλοκ), Νανόπουλος 19 (18/34 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 27% άριστες), Πολουγιάν 18 (15/30 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 32% άριστες) / Βελούδης (λ., 42% υπ. – 33% άριστες), Θεοδόσης 1 (1 άσος), Σουσουρίδης, Χάκας

Η βαθμολογία στη Volley League