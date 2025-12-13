sports betsson
Ολυμπιακός – Άλιμος ΝΑΣ Betsson 20-9: Στους «8» του Champions League οι «ερυθρόλευκες», με πρωτιά!
Ολυμπιακός – Άλιμος ΝΑΣ Betsson 20-9: Στους «8» του Champions League οι «ερυθρόλευκες», με πρωτιά!

Πρόκριση στους «8» του Champions League εξασφάλισε η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού και μαζί «αγκάλιασε» την πρώτη θέση στον όμιλο, μετά τη νίκη με 20-9 επί του Αλίμου ΝΑΣ για την 4η αγωνιστική.

Σύνταξη
Μεγάλη εμφάνιση και μεγάλη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός, «σφραγίζοντας» το εισιτήριο για τη φάση των «8» του Champions League Γυναικών στο πόλο, μετά το επιβλητικό 20-9 κόντρα στον Αλιμο ΝΑΣ Betsson στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Ταυτόχρονα η γυναικεία ομάδα πόλο των «ερυθρολεύκων» «αγκάλιασε» και την πρωτιά του ομίλου, καθώς με το «4Χ4» έφτασε τους 12 βαθμούς!

Έτσι τα κορίτσια του Ολυμπιακού συνεχίζουν ανίκητα, καθώς έως τώρα στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετρούν 18 νίκες σε ισάριθμα ματς. Από την πλευρά του ο Άλιμος ΝΑΣ Betsson γνώρισε τέταρτη ήττα σε ισάριθμα ματς και αποκλείστηκε.

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ (0-1), αλλά πάτησε «γκάζι» και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο μπροστά, με 5-1, με γκολ της Αντριους (0:14). Με την έναρξη (7:24) του δεύτερου οκτάλεπτου, ο Θρύλος ξέφυγε με +5 (6-1), με ωραίο γυριστό της Κουρέτα, με την Πλευρίτου να διαμορφώνει το 9-4 του ημιχρόνου, σκοράροντας στην κόντρα (0:46).

Στο 6:06 της τρίτης περιόδου, η Μυριοκεφαλιτάκη έδωσε «αέρα» +8 (12-4) στις «ερυθρόλευκες», με την Αντριους να «γράφει» το +10 (15-5), στο 1:48. Το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με 16-6 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό, με την Κουρέτα να σκοράρει, στα 11 δευτερόλεπτα. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, ο Θρύλος έφτασε στο +12 (20-8), με την Μπίκου (0:45) και επικράτησε με 20-9 στον Πειραιά!

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-3, 7-2, 4-3

Η διακύμανση:

1ο οκτάλεπτο: 0-1 Θ. Παπαδοπούλου (περιφέρεια, 6:44), 1-1 Τριχά (περιφέρεια, 6:26), 2-1 Μπίκου (περιφέρεια, 3:17), 3-1 Τριχά (φουνταριστό, 2:58), 4-1 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστό, 1:40), 5-1 Αντριους (περιφέρεια, 0:14)

2ο οκτάλεπτο: 6-1 Κουρέτα (φουνταριστό, 7:24), 6-2 Μπιτσάκου (περιφέρεια, 5:18), 6-3 Μπιτσάκου (περιφέρεια, 4:35), 7-3 Πλευρίτου (π/π, 2:41), 7-4 Πάτρα (φουνταριστό, 2:12), 8-4 Σέκουλιτς (κόντρα, 1:14), 9-4 Πλευρίτου (κόντρα, 0:46)

3ο οκτάλεπτο: 10-4 Αντριους (περιφέρεια, 7:35), 11-4 Αντριους (περιφέρεια, 6:42), 12-4 Μυριοκεφαλιτάκη (πέναλτι, 6:06), 12-5 Κανελλοπούλου (περιφέρεια, 5:36), 13-5 Νίνου (περιφέρεια, 3:34), 14-5 Σέκουλιτς (φουνταριστό, 2:39), 15-5 Αντριους (κόντρα, 1:48), 15-6 Μπιτσάκου (κόντρα, 0:22), 16-6 Κουρέτα (φουνταριστό, 0:11)

4ο οκτάλεπτο: 17-6 Κουρέτα (φουνταριστό, 6:44), 17-7 Πάτρα (πέναλτι, 6:19), 18-7 Νίνου (περιφέρεια, 5:22), 18-8 Μαργαρίτη (π/π, 5:05), 19-8 Μπίκου (περιφέρεια, 2:32), 20-8 Μπίκου (π/π, 0:45), 20-9 Χαλδαίου (π/π, 0:15)

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 3, Λαναρά, Τριχά 2, Αντριους 4, Σιούτη, Μπίκου 3, Νίνου 2, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2

Αλιμος ΝΑΣ (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου, Κανελλοπούλου 1, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσβελντ, Μάνη, Καραμάνη, Λέκκου, Δροσοπούλου

Δηλώσεις:

Ντένια Κουρέτα: «Είμαστε πολύ χαρούμενες για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σφραγίσαμε την πρόκριση από την 4η αγωνιστική, αλλά και την πρώτη θέση στον όμιλό μας. Μένουν δύο παιχνίδια, εκτός έδρας. Ωστόσο, σήμερα, θα μπορούσαμε να έχουμε δεχθεί λιγότερα από εννιά γκολ, όμως στην επίθεση είχαμε πλουραλισμό και σκοράραμε με διάφορους τρόπους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Μπροστά μας έχουμε ένα ακόμα ματς, για το φινάλε του 2025, το οποίο θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Στη συνέχεια, με το νέο έτος, θα επιστρέψουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις μας, σε Ελλάδα και Champions League».

Η βαθμολογία στον Α’ όμιλο

  1. Ολυμπιακός 12 βαθμοί
  2. Ουίπεστ 6 βαθμοί
  3. Ντουναϊσβάρος 6 βαθμοί
  4. Άλιμος ΝΑΣ Betsson 0 βαθμοί

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

  • Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 8-17
  • Ολυμπιακός – Ουίπεστ 9-6
  • Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος 16-8
  • Ολυμπιακός – Άλιμος ΝΑΣ Betsson 20-9
  • 21/02, Ουίπεστ – Ολυμπιακός
  • 21/03, Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός

