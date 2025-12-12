Φυγόποινος κρύφτηκε σε φάτνη και έκανε το… άγαλμα για να γλυτώσει την σύλληψη

Ένας 38χρονος άνδρας, που αναζητούνταν από την αστυνομία, συνελήφθη αφού φέρεται να κρυβόταν μέσα σε μια μεγάλου μεγέθους φάτνη στη νότια Ιταλία.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στις 6 Δεκεμβρίου, όταν ο δήμαρχος του Γκαλατόνε, Φλάβιο Φιλόνι, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο περνώντας δίπλα από τη φάτνη στην πλατεία Santissimo Crocifisso, σύμφωνα με τα Euronews, ITV News και La Repubblica.

«Όταν στεκόμουν μπροστά στη φάτνη που είχε φτιαχτεί με προσοχή από την Pro Loco, παρατήρησα μια παρουσία που αρχικά είχα μπερδέψει με μέρος της σκηνής», έγραψε ο Φιλόνι σε ανάρτησή του στο Facebook. «Ένα λεπτομερές στοιχείο που φαινόταν αθώο, αλλά αποδείχτηκε καθοριστικό».

Η εφημερίδα The Times του Λονδίνου ανέφερε ότι ο 38χρονος από την Γκάνα είχε προηγουμένως εξαφανιστεί στη Μπολόνια. Τα Euronews μετέδωσαν ότι είχε καταδικαστεί να εκτίσει εννέα μήνες και 15 μέρες για αντίσταση σε δημόσιο υπάλληλο και βαριά σωματική βλάβη, αλλά εξαφανίστηκε μετά την ανακοίνωση της ποινής.

Ο Φιλόνι δήλωσε ότι αρχικά πίστευε πως η φιγούρα ήταν απλώς μέρος της φάτνης, πριν συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο για πραγματικό άνθρωπο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Αναζητούνταν από τις Αρχές

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε και ταυτοποίησε τον άνδρα ως φυγόποινο που αναζητούνταν από τις αρχές, σύμφωνα με τα Euronews, The Times και ITV.

Ο άνδρας είχε διαφύγει από ποινή φυλάκισης εννέα μηνών και 15 ημερών στη Μπολόνια για αντίσταση σε δημόσιο υπάλληλο και βαριά σωματική βλάβη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

«Χάρη στην άμεση παρέμβαση της τοπικής μας αστυνομίας ήταν δυνατό να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί ένας φυγόποινος και αναζητούμενο πρόσωπο», δήλωσε ο Φιλόνι.

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε την αστυνομία για το έργο της, προσθέτοντας ότι το περιστατικό επιβεβαιώνει «πόσο απαραίτητο είναι να εμπιστευόμαστε πλήρως την καθημερινή δουλειά αυτών που εγγυώνται την ασφάλεια και τη νομιμότητα».

Το Γκαλατόνε, μια πόλη περίπου 15.400 κατοίκων που βρίσκεται 26 χιλιόμετρα από το Λέτσε, ανήκει στην περιοχή Σαλέντο της νότιας Πούλια.