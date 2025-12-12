Ο Ετό απέκλεισε τον Αμπουμπακάρ για να μην του σπάσει το ρεκόρ

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στο αφρικανικό ποδόσφαιρο δημοσίευμα της βρετανικής The Sun, σύμφωνα με το οποίο ο Σάμουελ Ετό φέρεται να επηρέασε την απόφαση αποκλεισμού του Βενσάν Αμπουμπακάρ από την αποστολή του Καμερούν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON). Η αιτία, όπως υποστηρίζεται, δεν ήταν αγωνιστική, αλλά ιστορική: ο φόβος ότι ο Αμπουμπακάρ θα πλησίαζε ή ακόμη και θα ξεπερνούσε το ρεκόρ τερμάτων του ίδιου του Ετό με την εθνική ομάδα.

Ο Αμπουμπακάρ αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της σύγχρονης εθνικής Καμερούν. Με 45 γκολ σε 117 διεθνείς συμμετοχές, βρίσκεται μόλις έντεκα τέρματα πίσω από τον Ετό, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 56 γκολ σε 118 αγώνες. Με δεδομένο ότι το AFCON προσφέρει αρκετά παιχνίδια υψηλής έντασης και ευκαιρίες σκοραρίσματος, το σενάριο προσπέρασης –έστω και σε βάθος χρόνου– δεν θεωρείται απίθανο.

Το δημοσίευμα της The Sun αναφέρει ότι ο Ετό, ως πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Καμερούν, άσκησε παρασκηνιακή επιρροή ώστε ο επιθετικός να μη συμπεριληφθεί στην τελική αποστολή. Εάν ισχύει, πρόκειται για μία κατηγορία που αγγίζει τον πυρήνα της αθλητικής δεοντολογίας, καθώς θέτει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία των αγωνιστικών αποφάσεων από προσωπικά συμφέροντα.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του προσώπου του Ετό. Ως ποδοσφαιριστής, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Αφρικανούς όλων των εποχών, με καριέρα σε Μπαρτσελόνα, Ίντερ και Τσέλσι, κατακτώντας Champions League και αμέτρητους τίτλους. Ως διοικητικός παράγοντας, ωστόσο, η θητεία του συνοδεύεται από συνεχείς εντάσεις και επικρίσεις. Από δημόσιες συγκρούσεις με προπονητές και διαιτητές, μέχρι πειθαρχικές υποθέσεις και διαμάχες με την CAF, ο Ετό έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Από την πλευρά της ομοσπονδίας, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση των καταγγελιών. Κύκλοι της διοίκησης υποστηρίζουν ότι οι επιλογές έγιναν αποκλειστικά με αγωνιστικά κριτήρια και στο πλαίσιο ανανέωσης της ομάδας. Παρ’ όλα αυτά, η απουσία ενός τόσο έμπειρου και παραγωγικού επιθετικού από μια τόσο κρίσιμη διοργάνωση δύσκολα περνά απαρατήρητη, ειδικά όταν συνοδεύεται από τέτοιους υπαινιγμούς.

Ο ίδιος ο Αμπουμπακάρ μέχρι στιγμής τηρεί σιγή ιχθύος, γεγονός που αφήνει χώρο τόσο για εικασίες όσο και για πιέσεις προς όλες τις πλευρές. Στον αφρικανικό Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις: άλλοι μιλούν για προσωπική ανασφάλεια ενός θρύλου που δεν θέλει να δει το όνομά του να ξεπερνιέται, ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για υπερβολές και φήμες χωρίς αποδείξεις.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα αναδεικνύει ένα διαχρονικό δίλημμα: πώς διαχειρίζεται ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής τη μετάβασή του στη διοίκηση και κατά πόσο μπορεί να διαχωρίσει την προσωπική του κληρονομιά από το συμφέρον της ομάδας. Τα ρεκόρ είναι για να καταρρίπτονται, όμως οι θεσμοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι αυτό θα συμβεί –ή όχι– αποκλειστικά μέσα στο γήπεδο. Αν οι κατηγορίες επιβεβαιωθούν, το πλήγμα για το κύρος του Ετό και του καμερουνέζικου ποδοσφαίρου θα είναι σοβαρό. Αν όχι, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στον ταραχώδη κόσμο της αφρικανικής ποδοσφαιρικής πολιτικής.