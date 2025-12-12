Ασταμάτητη η Στρασμπούρ (1-0), άνετο διπλό της Πάλας στην Ιρλανδία (3-0) – Η βαθμολογία
Η πρωτοπόρος Στρασμπούρ επικράτησε με 1-0 της Αμπερντίν και έμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ η Πάλας πέρασε με 3-0 από την έδρα της Σέλμπουρν.
Η νεανική Στρασμπούρ που παρατάχθηκε πάλι με μέσο όρο ηλικίας 21 ετών, είναι η πρωτοπόρος του Conference League μετά τη συμπλήρωση 5 αγωνιστικων. Η ομάδα της Αλσατίας επικράτησε 1-0 της Αμπερντίν στη Σκωτία και αντικατέστησε στην κορυφή τη Σαμσουνσπόρ η οποία ηττήθηκε από την ΑΕΚ.
Δεύτερη ανέβηκε η Σαχτάρ (2-0 τη Χάμρουν στη Μάλτα) και τρίτη η Ρακόφ (1-0 τη Ζρίνσκι) με βασικό τον Στράτο Σβάρνα.
Ο «Δικέφαλος» είναι στην 4η θέση με 10 βαθμούς, ισοβαθμώντας με άλλες 4 ομάδες. Τέλος, πολύ σημαντικό «διπλό» πέτυχε η Ομόνοια στο Βουκουρέστι με 1-0 επί της Ραπίντ κι έτσι παραμένει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της πρόκρισης ενώ η Κρίσταλ Πάλας «καθάρισε» με 3-0 τη Σέλμπουρν.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς 3-1
Ντρίτα – Άλκμααρ 0-3
Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου 2-1
Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1
Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-2
Νόα – Λέγκια 2-1
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2
Σκεντίγια – Σλόβαν 2-0
Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας 1-2
Αμπερντίν – Στρασμπούρ 0-1
Χάμρουν – Σαχτάρ 0-2
Ριέκα – Τσέλιε 3-0
Κουόπιο – Λοζάνη 0-0
Λεζ Πόζναν – Μάιντς 1-1
Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς 2-1
Ράκοβ – Ζρίνσκι 1-0
Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας 0-3
Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια 0-1
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:
18/12 22:00 Μάιντς – Σαμσουνσπόρ
18/12 22:00 Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν
18/12 22:00 ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
18/12 22:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
18/12 22:00 Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια
18/12 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο
18/12 22:00 Ντιναμό Κιέβου – Νόα
18/12 22:00 Λοζάνη – Φιορεντίνα
18/12 22:00 Ζρίνσκι – Ραπίντ
18/12 22:00 Λέγκια – Λίνκολν
18/12 22:00 Τσέλιε – Σέλμπουρν
18/12 22:00 Ομόνοια – Ράκοβ
18/12 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα
18/12 22:00 Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ
18/12 22:00 Σαχτάρ – Ριέκα
18/12 22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς
18/12 22:00 Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν
18/12 22:00 Σλόβαν – Χάκεν
