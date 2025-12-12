Ασταμάτητη η Στρασμπούρ (1-0), άνετο διπλό της Πάλας στην Ιρλανδία (3-0) – Η βαθμολογία

Η νεανική Στρασμπούρ που παρατάχθηκε πάλι με μέσο όρο ηλικίας 21 ετών, είναι η πρωτοπόρος του Conference League μετά τη συμπλήρωση 5 αγωνιστικων. Η ομάδα της Αλσατίας επικράτησε 1-0 της Αμπερντίν στη Σκωτία και αντικατέστησε στην κορυφή τη Σαμσουνσπόρ η οποία ηττήθηκε από την ΑΕΚ.

Δεύτερη ανέβηκε η Σαχτάρ (2-0 τη Χάμρουν στη Μάλτα) και τρίτη η Ρακόφ (1-0 τη Ζρίνσκι) με βασικό τον Στράτο Σβάρνα.

Ο «Δικέφαλος» είναι στην 4η θέση με 10 βαθμούς, ισοβαθμώντας με άλλες 4 ομάδες. Τέλος, πολύ σημαντικό «διπλό» πέτυχε η Ομόνοια στο Βουκουρέστι με 1-0 επί της Ραπίντ κι έτσι παραμένει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της πρόκρισης ενώ η Κρίσταλ Πάλας «καθάρισε» με 3-0 τη Σέλμπουρν.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Μπρέινταμπλικ – Σάμροκ Ρόβερς 3-1

Ντρίτα – Άλκμααρ 0-3

Φιορεντίνα – Ντίναμο Κιέβου 2-1

Χάκεν – ΑΕΚ Λάρνακας 1-1

Γιαγκελόνια – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-2

Νόα – Λέγκια 2-1

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2

Σκεντίγια – Σλόβαν 2-0

Κραϊόβα- Σπάρτα Πράγας 1-2

Αμπερντίν – Στρασμπούρ 0-1

Χάμρουν – Σαχτάρ 0-2

Ριέκα – Τσέλιε 3-0

Κουόπιο – Λοζάνη 0-0

Λεζ Πόζναν – Μάιντς 1-1

Λίνκολν – Σίγκμα Όλομουτς 2-1

Ράκοβ – Ζρίνσκι 1-0

Σέλμπουρν – Κρίσταλ Πάλας 0-3

Ραπίντ Βιέννης – Ομόνοια 0-1

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

18/12 22:00 Μάιντς – Σαμσουνσπόρ

18/12 22:00 Σπάρτα Πράγας – Αμπερντίν

18/12 22:00 ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

18/12 22:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

18/12 22:00 Αλκμάαρ – Γιαγκελόνια

18/12 22:00 Κρίσταλ Πάλας – Κουόπιο

18/12 22:00 Ντιναμό Κιέβου – Νόα

18/12 22:00 Λοζάνη – Φιορεντίνα

18/12 22:00 Ζρίνσκι – Ραπίντ

18/12 22:00 Λέγκια – Λίνκολν

18/12 22:00 Τσέλιε – Σέλμπουρν

18/12 22:00 Ομόνοια – Ράκοβ

18/12 22:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Ντρίτα

18/12 22:00 Στρασβούργο – Μπρεϊνταμπλίκ

18/12 22:00 Σαχτάρ – Ριέκα

18/12 22:00 Σάμροκ Ρόβερς – Χάμρουν Σπάρτανς

18/12 22:00 Σίγκμα Όλομουτς – Λεχ Πόζναν

18/12 22:00 Σλόβαν – Χάκεν