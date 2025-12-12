Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Χριστούγεννα στο Amirandes: Μια χειμερινή ιστορία στην καρδιά της κρητικής φιλοξενίας
Τα Νέα της Αγοράς 12 Δεκεμβρίου 2025 | 14:15

Χριστούγεννα στο Amirandes: Μια χειμερινή ιστορία στην καρδιά της κρητικής φιλοξενίας

Η Grecotel συνδυάζει την αρχιτεκτονική με την πολυτέλεια, για μία μοναδική εορταστική εμπειρία.

Σύνταξη
Μπορεί για τους περισσότερους από εμάς η Κρήτη να είναι ένας άριστος καλοκαιρινός προορισμός, τον χειμώνα όμως χαμηλώνει λίγο τον ρυθμό της, χωρίς να χάνει τίποτα από τη λάμψη της. Το φως γίνεται πιο απαλό, το τοπίο ησυχάζει, και η θάλασσα παίρνει μια άλλη, πιο στοχαστική όψη.

Σε αυτή τη βόρεια ακτή του νησιού, μόλις δέκα λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου, το Amirandes μας προσκαλεί σε μια γιορτινή εμπειρία που ξεφεύγει από τα κλισέ του χειμώνα και προτείνει κάτι διαφορετικό: Χριστούγεννα κάτω από τον ήλιο, με φόντο το ατελείωτο γαλάζιο.

Αυτές τις γιορτές, το εμβληματικό resort της Grecotel «ντύνεται» γιορτινά με μια αισθητική εμπνευσμένη από τον μυθικό μίτο της Αριάδνης. Όπως το νήμα που οδήγησε τον Θησέα έξω από τον λαβύρινθο, έτσι κι εδώ ένα αόρατο νήμα φαίνεται να διατρέχει κάθε εμπειρία, από τη στιγμή της άφιξης μέχρι την αναχώρηση: ένας συνεκτικός μύθος που ενώνει τον μινωικό πολιτισμό, την κρητική παράδοση και την σύγχρονη πολυτέλεια σε μια ενιαία, εορταστική αφήγηση.

Εμπνευσμένο από τα μινωικά ανάκτορα και τα βενετσιάνικα αρχοντικά, απλώνεται ανάμεσα σε καταγάλανα lagoons, κήπους με φοινικόδεντρα και αμμώδεις ακτές που αγναντεύουν το Κρητικό Πέλαγος.

Ανοιχτό όλο τον χρόνο, συνδυάζει αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια με εκλεπτυσμένη φιλοξενία, υψηλή γαστρονομία και εμπειρίες που αναδεικνύουν την ψυχή του νησιού. Τον χειμώνα, αυτός ο συνδυασμός αποκτά μια άλλη ένταση όπου η πολυτέλεια γίνεται πιο ήσυχη, πιο προσωπική και τελικά πιο ουσιαστική.

Η τοποθεσία του, λίγα χιλιόμετρα από την Κνωσό και σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του Ηρακλείου, το καθιστά ιδανική αφετηρία για χειμερινές εξορμήσεις στην ενδοχώρα, σε αρχαιολογικούς χώρους και σε χωριά που διατηρούν ακόμη ατόφιο τον κρητικό τρόπο ζωής.

Στο Amirandes, η φύση είναι ο πρωταγωνιστής. Η ιδιωτική παραλία, με χρυσαφένια άμμο και γαλαζοπράσινα νερά, τον χειμώνα μεταμορφώνεται σε σκηνικό για ήρεμους περιπάτους και στοχαστικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Οι κήποι με φοίνικες, αρμπαρόριζα και μέντα φτάνουν μέχρι την ακτή, γεμίζοντας τον αέρα με διακριτικά μεσογειακά αρώματα.

Το ήπιο κλίμα της Κρήτης επιτρέπει στον επισκέπτη να ζήσει τον προορισμό πραγματικά «υπαίθρια», ακόμη και την περίοδο των γιορτών. Χειμερινές πεζοπορίες σε εντυπωσιακά φαράγγια, βόλτες σε ελαιώνες, εκδρομές σε χωριά που μοιάζουν να έχουν μείνει ανέγγιχτα στον χρόνο, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους χωρίς τη ζέστη και τον συνωστισμό της υψηλής σεζόν, συνθέτουν έναν διαφορετικό, πιο αυθεντικό τρόπο να ζήσει κανείς την Κρήτη.

Αρχιτεκτονική & Τέχνη

Η αρχιτεκτονική του Amirandes αντλεί έμπνευση από το μεγαλείο της μινωικής Κνωσού: κιονοστοιχίες, υδάτινες επιφάνειες, ανοιχτά αίθρια κάτω από τον ουρανό, γήινοι τόνοι και πέτρα συνθέτουν ένα περιβάλλον ριζωμένο στον τόπο, αλλά απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Κάθε χώρος είναι ένας διάλογος ανάμεσα στην ιστορία και τη σύγχρονη αισθητική. Η τέχνη κατέχει κεντρικό ρόλο με επιλεγμένα σύγχρονα έργα και παραδοσιακές κρητικές δημιουργίες να πλαισιώνουν την εμπειρία, ενώ το παιχνίδι του φωτός με το νερό των lagoons και των πισίνων δημιουργεί μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα.

Την περίοδο των γιορτών, αυτό το σκηνικό φωτίζεται με εορταστικά στοιχεία. Ο μίτος της Αριάδνης, ως αισθητικό και αφηγηματικό μοτίβο, «περνά» μέσα από τις λεπτομέρειες των διακοσμήσεων, τις χρωματικές επιλογές, ακόμα και τις θεματικές δραστηριότητες, συνδέοντας τον αρχαίο μύθο με μια σύγχρονη γιορτινή εμπειρία.

Διαμονή: ονειρικές βίλες και σουίτες για χειμερινή θαλπωρή

Η διαμονή στο Amirandes είναι σχεδιασμένη για όσους αναζητούν γαλήνη και ιδιωτικότητα. Δωμάτια, κομψές σουίτες και ευρύχωρες βίλες προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα άνεσης, με κοινό παρονομαστή την ίδια φιλοσοφία: καθαρές γραμμές, διακριτικές κρητικές πινελιές, με βεράντες που βλέπουν σε κήπους ή με θέα στη θάλασσα.

Οι Dream Villas, οι Luxury One-Bedroom και οι Grand Suites, με γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους, δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό για ζευγάρια ή οικογένειες που θέλουν να περάσουν τις γιορτές τους με άνεση. Οι ολοκαίνουριες 2- και 3-Bedroom Duplex Suites προσφέρουν άπλετο χώρο σε δύο επίπεδα, με μεγάλες εξωτερικές επιφάνειες, ιδανικές για παρέες φίλων ή πολυμελείς οικογένειες.

Οι παραθαλάσσιες βίλες, με αποκλειστική πρόσβαση στην παραλία, infinity πισίνες και εξατομικευμένη φροντίδα, προσθέτουν μια διάσταση σχεδόν ιδιωτικού «χειμερινού ρετιρέ» πάνω στο κύμα. Τον Δεκέμβριο, σκεφτείτε σκηνικά μπροστά στη θάλασσα με μια ζεστή κούπα στο χέρι που αποκτούν έναν ξεχωριστό, ειδυλλιακό χαρακτήρα.

Elixir Alchemy Spa: ένα ζεστό καταφύγιο μέσα στο resort

Στο Amirandes, η ευεξία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας. Το Elixir Alchemy Spa λειτουργεί ως καταφύγιο ανανέωσης, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, όταν ο επισκέπτης αναζητά τη ζεστασιά μετά από μια γεμάτη μέρα εξερεύνησης.

Θεραπείες εμπνευσμένες από τη θάλασσα και την αρχαία φαρμακευτική κληρονομιά της Κρήτης, μασάζ με ελαιόλαδο και τελετουργικά με αρωματικά τοπικά φυτά συνθέτουν μια πρόταση που συνδέει το σώμα με τον τόπο. Η θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, η σάουνα και το χαμάμ προσφέρουν τη δυνατότητα να αφήσει κανείς πίσω του την ένταση της χρονιάς και να υποδεχθεί το νέο έτος με θετική ενέργεια και αισιοδοξία.

Παράλληλα, πρακτικές όπως yoga στην ανατολή δίπλα στο νερό, περίπατοι διαλογισμού στους κήπους ενισχύουν αυτή την ολιστική προσέγγιση στην ευζωία. Εποχικά προγράμματα ευεξίας δένουν με τις γιορτές, προτείνοντας έναν πιο συνειδητό τρόπο να απολαύσει κανείς την περίοδο των Χριστουγέννων.

Γαστρονομία: γιορτές με εκλεκτές επιλογές

Η γαστρονομία στο Amirandes είναι από μόνη της λόγος επίσκεψης, και την περίοδο των γιορτών γίνεται η «καρδιά» της εμπειρίας. Το resort συγκεντρώνει μια μοναδική συλλογή εστιατορίων και bars, το καθένα με τον δικό του χαρακτήρα για να ικανοποιήσει όλα τα γούστα.

Στο Minotaur, η σύγχρονη ιταλική κουζίνα συναντά την τέχνη: το εστιατόριο φιλοξενεί μια σπάνια συλλογή αυθεντικών κεραμικών του Πικάσο, δημιουργώντας ένα σκηνικό που φέρνει σε διάλογο τον μύθο του Μινώταυρου με τη μοντέρνα δημιουργία. Σερβίρει ιταλική κουζίνα με σύγχρονη προσέγγιση, συνοδεία εκλεκτών κρασιών, με την επιλογή δείπνου al fresco κάτω από τα αστέρια.

Οι τέσσερις εποχές του Amirandes

Με έξι πισίνες, ανάμεσά τους μια ολυμπιακών διαστάσεων, το νερό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας. Τον χειμώνα, όμως, η παρουσία του γίνεται περισσότερο οπτική και αισθητηριακή.

Το Amirandes είναι ένα resort που παραμένει ζωντανό και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, με τις γιορτές να του δίνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το καλοκαίρι μπορεί να ανήκει στους ξέγνοιαστους ρυθμούς και στα βράδια δίπλα στο κύμα, το φθινόπωρο στους ήπιους τόνους και στις γεύσεις του τρύγου, η άνοιξη στις εκδρομές στην ανθισμένη ενδοχώρα. Ο χειμώνας όμως, ειδικά τα Χριστούγεννα, ανήκουν στην ηρεμία, στην εσωτερική ζεστασιά και στην ανάγκη για ουσιαστικές εμπειρίες.

Αυτές τις γιορτές, το Amirandes αποκαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο λάμψη, έμπνευση και αυθεντική κρητική φιλοξενία, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε μια ατμοσφαιρική απόδραση κάτω από τον χειμωνιάτικο ήλιο του νησιού.

Κάθε μέρα γίνεται μια ξεχωριστή ιστορία, κάθε βράδυ κλείνει κάτω από έναν ουρανό που λάμπει. Και κάπως έτσι, οι γιορτές στο Amirandes μεταμορφώνονται σε ένα παραμύθι χειμερινής μαγείας και μια εμπειρία που μένει χαραγμένη σαν το πιο φωτεινό αστέρι των Χριστουγέννων.

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Τα πάντα για τα Χριστούγεννα στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Τα πάντα για τα Χριστούγεννα στο SHOPFLIX.gr

Αν ακόμα δεν έχεις ετοιμαστεί για τα Χριστούγεννα, θα βρεις τα πάντα σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.gr.

Σύνταξη
Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»

Η κατάθεση του Μανόλη Χνάρη αφήνει «έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη» σημειώνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Δήμαρχος της Γένοβας και πρωτοπόρο στέλεχος της ιταλικής Αριστεράς, Σίλβια Σάλις συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Τα κοινά προβλήματα σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό

Τα συγχαρητήρια του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και η στρατηγική Ανδρουλάκη ενόψει προϋπολογισμού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 12.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόλυτα δικαιωμένο αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη. «Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ, που έχασε την υπουργική του ιδιότητα όταν αποκαλύφθηκε πως βρίσκεται στις συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ, δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Συρματοπλέγματα 12.12.25

Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά
Με τιμές 12.12.25

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά

Η πομπή διέσχισε κεντρικά σημεία του Πειραιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της προστασίας του Αγίου προς την πόλη και τους κατοίκους της, συνοδεία εκατοντάδων πιστών που ακολούθησαν με σεβασμό και ευλάβεια.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»
Μπάσκετ 12.12.25

Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό (16/12) στην Ευρωλίγκα και την Αναντολού Εφές (14/12) στο τουρκικό πρωτάθλημα εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν
Κόσμος 12.12.25

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η εφαρμογή περιορισμένης εκεχειρίας με στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, αναφέρει η Τουρκική Προεδρία.

Σύνταξη
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024
Υβριδικός πόλεμος 12.12.25

Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρέσβη της Μόσχας, αφού κατηγόρησε ομάδες που συνδέονται με τη Ρωσία για παραβίαση συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και απόπειρα επηρεασμού των εκλογών του 2024

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένταξη-εξπρές στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση
Financial Times 12.12.25

Ένταξη-εξπρές της Ουκρανίας στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του τελευταίου προσχεδίου της ειρηνευτικής πρότασης, αναφέρουν οι Financial Times, κάτι που ανατρέπει τους κανόνες διεύρυνσης

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»
Κόσμος 12.12.25

Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»

Ο Λουκασένκο δήλωσε στις 31 Οκτωβρίου ότι είναι έτοιμος για μια «μεγάλη συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Λευκορωσίας

Σύνταξη
