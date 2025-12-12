Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Με την κάνναβη να έχει νομιμοποιηθεί για ιατρική χρήση σε 40 πολιτείες των ΗΠΑ, εκατομμύρια Αμερικανοί αναφέρουν ότι τη χρησιμοποιούν για μια ποικιλία παθήσεων, από τον χρόνιο πόνο μέχρι το άγχος και τα προβλήματα ύπνου.

Μόνο που μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων 15 ετών υποδεικνύει ότι τα οφέλη είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτα, ή τουλάχιστον μη αποδεδειγμένα.

Διαπιστώνει επίσης ότι σχεδόν το ένα τρίτο των χρηστών πληροί τα κριτήρια της διαταραχής χρήσης κάνναβης, μιας μορφής εθισμού.

«Οι διαθέσιμες ενδείξεις δεν στηρίζουν τη χρήση κάνναβης ή κανναβινοειδών στις περισσότερες από τις ενδείξεις για τις οποίες τη χρησιμοποιεί ο κόσμος» δήλωσε στους New York Times ο δρ Μάικλ Χσου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, επικεφαλής της ανασκόπησης που δημοσιεύεται στο JAMA, την επιθεώρηση του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου.

Σχεδόν το ένα τρίτο των ενηλίκων σε ΗΠΑ και Καναδά αναφέρει ότι έχει χρησιμοποιήσει κάνναβη για ιατρικούς λόγους, ενώ ένας στους δέκα Αμερικανούς έχει χρησιμοποιήσει κανναβιδιόλη (CBD), ένα μη ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης που υποτίθεται ότι προσφέρει ανακούφιση από μια ποικιλία παθήσεων.

Η νέα μελέτη επανεξετάζει 2.500 κλινικές μελέτες, κατευθυντήριες γραμμές και δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Εγκεκριμένες χρήσεις

Πειστικές ενδείξεις αποτελεσματικότητας τεκμηριώνονται μόνο για τις παθήσεις για τις οποίες έχει εγκρίνει την κάνναβη η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA): ανορεξία λόγω HIV, ναυτία λόγω χημειοθεραπείας και ορισμένες μορφές επιληψίας σε παιδιά.

Στην Ελλάδα, η ιατρική κάνναβη συνταγογραφείται κατά της ναυτίας λόγω χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, ως ορεξιογόνο σε ασθενείς με HIV, για την αντιμετώπιση του πόνου που σχετίζεται με καρκίνο ή νευρολογικές παθήσεις, καθώς και για τη μείωση της σπαστικότητας στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Ωστόσο η ανασκόπηση δεν εντόπισε ενδείξεις αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση του οξέος πόνου, έναν από τους σημαντικότερους λόγους που επικαλούνται οι χρήστες ιατρικής κάνναβης.

Οι ερευνητές παραπέμπουν στις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία υπέρ ή κατά της χρήσης κάνναβης για την αντιμετώπιση του πόνου σε ασθενείς με καρκίνο.

Λόγω της έλλειψης δεδομένων, αρκετές ακόμα ιατρικές οργανώσεις δεν συνιστούν την κάνναβη ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τον πόνο που δεν οφείλεται σε καρκίνο.

Οι ερευνητές εξέτασαν ωστόσο και οκτώ κλινικές μελέτες που έδειχναν ότι η κάνναβη με χαμηλή αναλογία THC προς CBD μπορεί να ανακουφίζουν από τον πόνο, αν και δεν δείχνει να βελτιώνει τη λειτουργικότητα των ασθενών.

Η αϋπνία είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο πολλοί στρέφονται στην κάνναβη. Τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα κλινικών μελετών δεν επαρκούν για την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος.

Στερητικά συμπτώματα

Στην πραγματικότητα, η αϋπνία που αναφέρουν συχνά οι χρήστες όταν διακόπτουν τη χρήση μπορεί στην πραγματικότητα να είναι στερητικό σύμπτωμα λόγω εξάρτησης, επισήμανε ο Ράιαν Βάντρε του Πανεπιστημίου «Τζονς Χόπκινς», ο οποίος δεν συμμετείχε στην ανάλυση.

Η ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο πραγματοποίησαν την έρευνα ήταν η αύξηση των διαγνώσεων διαταραχής χρήσης κάνναβης.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε φέτος στο JAMA Psychiatry διαπίστωνε ότι το 34% των χρηστών κάνναβης παρουσιάζουν συμπτώματα της διαταραχής, τα οποία είναι μάλιστα συχνότερα μεταξύ όσων κάνουν χρήση για ιατρικούς λόγους.

Ακόμα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές για την ιατρική κάνναβη διαφέρουν από πολιτεία και πολιτεία και αφήνουν τους χρήστες εκτεθειμένους στον κίνδυνο επιμόλυνσης από μούχλα, φυτοφάρμακα και βαρέα μέταλλα.