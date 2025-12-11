Τα McDonald’s ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη στην Ολλανδία, έπειτα από επικρίσεις που δέχτηκε στο διαδίκτυο.

Η διαφήμιση, με τίτλο «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου», απεικονίζει σκηνές χριστουγεννιάτικου χάους, με τον Άγιο Βασίλη να έχει παγιδευτεί σε μποτιλιάρισμα και έναν Ολλανδό ποδηλάτη γεμάτο δώρα να γλιστράει στο χιόνι. Και το μήνυμα; Αποσυρθείτε σε ένα εστιατόριο McDonald’s μέχρι τον Ιανουάριο και περάστε την εορταστική περίοδο.

Αλλά η διαφήμιση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από το ολλανδικό τμήμα του κατασκευαστή του Big Mac προκάλεσε θύελλα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή η διαφήμιση μόνη της κατέστρεψε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα μου», είπε ένας χρήστης. «Μπράβο για τις αηδίες», δημοσίευσε ένας άλλος.

McDonald’s has released an AI-generated Christmas ad The studio behind it says they ‘hardly slept’ for several weeks while writing AI prompts and refining the shots — ‘AI didn’t make this film. We did’ Comments have been turned off on YouTube pic.twitter.com/Es5ROvI7n2 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 8, 2025

Τι λένε τα… McDonald’s

Τα McDonald’s Ολλανδίας σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη δήλωσαν: «Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση είχε σκοπό να δείξει τις αγχωτικές στιγμές κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Ολλανδία».

«Ωστόσο, παρατηρούμε – με βάση τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κάλυψη από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης – ότι για πολλούς επισκέπτες αυτή η περίοδος είναι «η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου».

Η Melanie Bridge, διευθύνουσα σύμβουλος της Sweetshop Films, της εταιρείας που δημιούργησε τη διαφήμιση, υπερασπίστηκε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε μια ανάρτηση στο LinkedIn.

«Και να το μέρος που ο κόσμος δεν βλέπει: οι ώρες που αφιερώθηκαν σε αυτή τη δουλειά ξεπερνούσαν κατά πολύ ένα παραδοσιακό γύρισμα. Δέκα άτομα, πέντε εβδομάδες, πλήρους απασχόλησης».