newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
McDonald’s: Αφαιρούν χριστουγεννιάτικη διαφήμιση μετά από αντιδράσεις
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 09:40

McDonald’s: Αφαιρούν χριστουγεννιάτικη διαφήμιση μετά από αντιδράσεις

«Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση είχε σκοπό να δείξει τις αγχωτικές στιγμές κατά τη διάρκεια των διακοπών» αναφέρουν τα McDonald's

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Τα McDonald’s ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη στην Ολλανδία, έπειτα από επικρίσεις που δέχτηκε στο διαδίκτυο.

Η διαφήμιση, με τίτλο «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου», απεικονίζει σκηνές χριστουγεννιάτικου χάους, με τον Άγιο Βασίλη να έχει παγιδευτεί σε μποτιλιάρισμα και έναν Ολλανδό ποδηλάτη γεμάτο δώρα να γλιστράει στο χιόνι. Και το μήνυμα; Αποσυρθείτε σε ένα εστιατόριο McDonald’s μέχρι τον Ιανουάριο και περάστε την εορταστική περίοδο.

Αλλά η διαφήμιση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης από το ολλανδικό τμήμα του κατασκευαστή του Big Mac προκάλεσε θύελλα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή η διαφήμιση μόνη της κατέστρεψε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα μου», είπε ένας χρήστης. «Μπράβο για τις αηδίες», δημοσίευσε ένας άλλος.

Τι λένε τα… McDonald’s

Τα McDonald’s Ολλανδίας σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη δήλωσαν: «Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση είχε σκοπό να δείξει τις αγχωτικές στιγμές κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Ολλανδία».

«Ωστόσο, παρατηρούμε – με βάση τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κάλυψη από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης – ότι για πολλούς επισκέπτες αυτή η περίοδος είναι «η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου».

Η Melanie Bridge, διευθύνουσα σύμβουλος της Sweetshop Films, της εταιρείας που δημιούργησε τη διαφήμιση, υπερασπίστηκε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε μια ανάρτηση στο LinkedIn.

«Και να το μέρος που ο κόσμος δεν βλέπει: οι ώρες που αφιερώθηκαν σε αυτή τη δουλειά ξεπερνούσαν κατά πολύ ένα παραδοσιακό γύρισμα. Δέκα άτομα, πέντε εβδομάδες, πλήρους απασχόλησης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Τράπεζες
POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
Καραϊβική: «Πολύ ανήσυχη» η κυβέρνηση της Ουρουγουάης για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή
Επιθυμεί κατευνασμό 11.12.25

«Πολύ ανήσυχη» η Ουρουγουάη για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική

Κατευνασμό των εντάσεων στην Καραϊβική «με όλα τα μέσα» θέλει να δει η κυβέρνηση της Ουρουγουάης, η οποία δηλώνει «πολύ ανήσυχη» για την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας» το ρεσάλτο των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 11.12.25

Ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας»

Αναφερόμενη στην κατάληψη τάνκερ από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας».

Σύνταξη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση συνέλαβε τον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε για διαφθορά
Βολιβία 11.12.25

Η νέα δεξιά κυβέρνηση πέρασε χειροπέδες στον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε

«Το είχαμε πει: ο Λουίς Αρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας», δήλωσε ο νέος δεξιός αντιπρόεδρος της Βολιβίας για τη σύλληψη του τέως αριστερού προέδρου της χώρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανταλάσσει drones, πυραύλους και συναφείς τεχνολογίες με MiG-29 από την Πολωνία
Πόλεμος 11.12.25

Η Πολωνία δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία έναντι drones και τεχνολογίας

Η Πολωνία αντικατέστησε τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά της με δυτικά αεροσκάφη και δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία, από την οποία θα πάρει drones, πυραύλους και συναφή τεχνολογία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν
Αυστηροποίηση 10.12.25

ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν

Ακραία πρόταση - Η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει ανθρώπους από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο ESTA

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές – Ποιος θα ήταν το φαβορί
Η δημοτικότητα Ζελένσκι 10.12.25

Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές στην Ουκρανία - Ποιος θα ήταν το φαβορί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος, υπό προϋποθέσεις - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φορολογία: Αναδιάταξη με νέο μείγμα μέτρων – Κερδισμένοι και χαμένοι
Η στόχευση 11.12.25

Αναδιάταξη στον φορολογικό χάρτη με νέο μείγμα μέτρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι αλλαγές στη φορολογία αγγίζουν μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους και οικογένειες - Οι αλλαγές στοχεύουν σε μείωση του βάρους στη βάση της πυραμίδας, ενίσχυση δημογραφίας και διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης

Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
NBA 11.12.25

Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)

Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντόντσιτς και Τζέιμς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119 και πέρασαν στον ημιτελικό του NBA Cup όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη
Ραγδαίες εξελίξεις 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη

«Το βράδυ του φόνου ο ξάδερφος είχε έπαρση, δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει» - Τι λέει η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
Μυστήριο 11.12.25

Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για μια ταινία. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να τον σταματήσει κι αυτό είναι η πολιτική.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα
Διπλή δολοφονία 11.12.25

Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα (βίντεο)

Μετά την εκτέλεση του εντάλματος, θα γίνει η μεταγωγή του ανιψιού του θύματος και του επιχειρηματία φίλου του στην Καλαμάτα για να απολογηθούν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Agro-in 11.12.25

Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες

Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας – Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;
Aγορά εργασίας 11.12.25

Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας - Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;

H σημερινή αγορά εργασίας βάζει ψηλά τον πήχη και της εξωτερικής εμφάνισης, υποστηρίζουν αναλυτές. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» (pretty privilege) και πόσο αποτιμάται στον επαγγελματικό στίβο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη
NBA 11.12.25

Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη

Ενώ οι φήμες αποχώρησής του από το Μιλγουόκι είναι σε... έξαρση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρίχνει κι άλλο... καύσιμο στη φωτιά, αγοράζοντας ένα οκταόροφο κτίριο στο Μπρούκλιν έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων!

Σύνταξη
Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη
Πολιτική 11.12.25

Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη

Επιπλέον 10 μάρτυρες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα αποφάσισε να καλέσει το δικαστήριο που ασχολείται με τη δίκη των υποκλοπών. Πρόκειται για κομβικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την Intellexa και την Krikel.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πληθωρισμός: Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση – Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία
Ακρίβεια 11.12.25

Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση στον πληθωρισμό - Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία

Επιτάχυνε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο επαναφέροντας το κλίμα ανησυχίας στα νοικοκυριά. Σε ποιες κατηγορίες επήλθαν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου
Δικαίωση 11.12.25

Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου

Λίγους μήνες μετά το προσωρινό «κόψιμο» της εκπομπής του από το το ABC της Disney, ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League
Europa League 11.12.25

Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Πλζεν, με τις δύο ελληνικές ομάδες να στοχεύουν μόνο στη νίκη, στα ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου
Προσοχή 11.12.25

Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου

Η κατάσταση οφείλεται στην αδυναμία διαχείρισης στον εν λόγω Χώρο υποδοχής απορριμμάτων, καθώς μειώθηκε το όριο απορρόφησης του μέγιστου όγκου τους, αναφέρει ο Δήμος Αμαρουσίου σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο