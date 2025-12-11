Λουτσέσκου: «Παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά – Πολύ σημαντικός ο βαθμός»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το ματς... θρίλερ του ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (3-3), τονίζοντας ότι έτσι όπως εξελίχθηκε ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του.
Ο ΠΑΟΚ τα… είδε όλα κόντρα στη Λουντογκόρετς, αφού βρέθηκε πίσω σκορ δύο φορές (τη δεύτερη μάλιστα με ανατροπή), ωστόσο κατάφερε να πάρει πολύτιμη ισοπαλία με σκορ 3-3, στην Βουλγαρία για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας ότι η ομάδα του πάλεψε και σώθηκε στο τέλος, ενώ στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες, ειδικά στο τέλος.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:
«Πετάξαμε δύο βαθμούς, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός που πήραμε ήταν πολύ σημαντικός. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με τρία δυνατά ματς. Αντιμετωπίζαμε σήμερα μια ποιοτική ομάδα που μας πίεσε, αλλά παλέψαμε και ενώ πέσαμε, σηκωθήκαμε ξανά στα δέκα τελευταία λεπτά.
Το παιχνίδι ήταν με τη μεριά μας. Χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες όχι μόνο στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά κατά τη διάρκεια. Τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο κρίνονται από τα “επεισόδια” κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σήμερα αυτά δεν ήταν με το μέρος μας. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας», κατέληξε ο Ρουμάνος τεχνικός του δικεφάλου
