Daikin Altherma 4 H: Η αντλία θερμότητας νέας γενιάς που αναβαθμίζει τον χώρο μας σε ένα αποδοτικό και άνετο περιβάλλον
Daikin Altherma 4 H: Η αντλία θερμότητας νέας γενιάς που αναβαθμίζει τον χώρο μας σε ένα αποδοτικό και άνετο περιβάλλον

Μειώνουμε το κόστος της ενέργειας και αυξάνουμε την άνεση στο σπίτι σας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ένα project που χωράει αναβολές. Είναι μία αποτελεσματική, μακροχρόνια λύση για όποιον θέλει να απολαμβάνει ένα σπίτι πραγματικά αποδοτικό, άνετο και βιώσιμο. Ειδικότερα σε μία εποχή όπου το κόστος της ενέργειας μεταβάλλεται συνεχώς και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται, η επένδυση σε σύγχρονες λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο στον προϋπολογισμό, όσο και στην ποιότητα ζωής μας.

Έτσι και αλλιώς, η ενεργειακή αναβάθμιση δεν αφορά μόνο στη μείωση των ετήσιων δαπανών, αφού ενισχύει σημαντικά την αξία του ακινήτου, αναβαθμίζει το περιβάλλον διαβίωσης, μετατρέπει ακόμη και ένα πολύ παλιό σπίτι σε έναν πιο σύγχρονο χώρο, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες μας. Μάλιστα, με αφορμή και το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση», το οποίο μας επιδοτεί έως 30 Απριλίου 2026, για την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συστημάτων με νέες, πιο αποδοτικές λύσεις, είναι η κατάλληλη στιγμή να σχεδιάσουμε την αναβάθμιση που θα μειώσει το κόστος και θα αυξήσει την άνεση στο σπίτι μας.

Σε αυτό το σημείο, η επιλογή της κατάλληλης λύσης για τον χώρο μας είναι καθοριστική. Kαι όταν ζητάμε κορυφαία απόδοση, αξιοπιστία και άνεση, η Daikin είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, με μία από τις πιο σύγχρονες, εξελιγμένες και «έξυπνες» προτάσεις της αγοράς, δηλαδή την αντλία θερμότητας Daikin Altherma 4 Η. Πρόκειται για μία προηγμένη λύση που μας δεν μας υπόσχεται μόνο εξοικονόμηση, αλλά επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και απολαμβάνουμε το σπίτι μας.

YouTube thumbnail

Μία κορυφαία λύση για «πράσινη» θέρμανση με λιγότερο κόστος

Η σειρά Altherma 4 H της Daikin φέρνει μια νέα αντίληψη στη θέρμανση, χρησιμοποιώντας το φυσικό ψυκτικό μέσο R290 (προπάνιο), που προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση και περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το R290 έχει πολύ χαμηλό GWP (Global Warming Potential), καθιστώντας την Altherma 4 H μια βιώσιμη επιλογή για το μέλλον.

Με ενεργειακή κλάση έως Α+++, το σύστημα εξασφαλίζει σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και περιορίζει τις εκπομπές CO₂. Η τεχνολογία της Daikin επιτρέπει τη λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες νερού, έως 70°C, γεγονός που την καθιστά ιδανική για αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου χωρίς να χρειάζεται αλλαγή στα υπάρχοντα καλοριφέρ.

Η αντλία θερμότητας νέας γενιάς Altherma 4 H έχει σχεδιαστεί για να μας προσφέρει περισσότερη ευελιξία, καθώς καλύπτει ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού σε κάθε τύπο κατοικίας, ενώ μπορεί να συνδεθεί με υβριδικά συστήματα ή ηλιακούς συλλέκτες, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία του χώρου. Το R290 είναι ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον, ενώ η σειρά διαθέτει έξυπνο έλεγχο μέσω εφαρμογής, δίνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης θερμοκρασίας και κατανάλωσης από το κινητό.

Γιατί η αντλία θερμότητας Daikin Altherma 4 αξίζει μία θέση στο σπίτι μας

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η Daikin Altherma 4 δεν είναι απλά μία αντλία θερμότητας, αλλά μία καινοτόμα λύση που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας. Σχεδιασμένη να παρέχει τη μέγιστη απόδοση με χαμηλή κατανάλωση, μειώνει το κόστος θέρμανσης και ταυτόχρονα περιορίζει τις εκπομπές CO₂, συνδυάζοντας οικονομία και οικολογική συνείδηση στην πράξη. Ο συμπιεστής inverter, αλλά και η έξυπνη διαχείριση θερμοκρασίας, εξασφαλίζουν σταθερή άνεση σε κάθε γωνιά του σπιτιού, όλο τον χρόνο, χωρίς να απαιτεί συνεχής ρύθμιση.

Η ευελιξία της εγκατάστασης την καθιστά ιδανική επιλογή για κάθε τύπο κατοικίας. Μάλιστα, μπορεί να συνδυαστεί με ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils ή υπάρχοντα σώματα καλοριφέρ, ενώ αναλαμβάνει και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, αντικαθιστώντας τον παλιό θερμοσίφωνα με ένα σύστημα υψηλής απόδοσης. Με λίγα λόγια, δεν αναβαθμίζει μόνο τη θέρμανση ενός χώρου, αλλά ολόκληρη την εμπειρία διαβίωσης στο σπίτι μας, προσφέροντας άνεση και αυτονομία.

Αξιοποιώντας το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα – Αλλάζω Θέρμανση», μπορούμε να εγκαταστήσουμε την Daikin Altherma 4 H με επιδότηση, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος, εξοικονομώντας ενέργεια και απολαμβάνοντας ένα πιο φιλόξενο, άνετο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε πραγματοποιήσει μία επένδυση που αναβαθμίζει το σπίτι, μία επένδυση που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής και μας προσφέρει καθημερινή άνεση.

Economy
Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη
Πολιτική 10.12.25

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Το Μαξίμου επιτέθηκε... προκαταβολικά στον Καραμανλή με αφορμή ήπιες δηλώσεις του για αγρότες, αλλά μετά την κριτική του για υποκλοπές και κρίση θεσμών, πήγε σε σιγή και αναδίπλωση. Η παρουσία Καραμανλή, Βενιζέλου, Σαμαρά, Δένδια εκλαμβάνεται ως εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UEFA επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τη σεζόν 2026-27, ζητώντας από τους συλλόγους πλήρη συμμόρφωση έως την 1η Μαρτίου 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Κινδυνεύουν χιλιάδες 10.12.25

«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα - Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ανακοίνωση ΟΖΟΣΟΕΛ 10.12.25

Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
Δύσκολος χειμώνας 10.12.25

Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η νέα «σούπερ γρίπη» H3N2 με τον υποκλάδο K εξαπλώνεται ραγδαία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, προκαλώντας πίεση στα νοσοκομεία και αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς.

Σύνταξη
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε ξενοδοχείο 10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10.12.25

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

