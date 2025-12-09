Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς εργαλείο, αλλά καταλύτη για την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου. Οι νέοι σήμερα έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες από προηγμένα δίκτυα επικοινωνιών, μέχρι έξυπνες εφαρμογές ΑΙ και ψηφιακές πλατφόρμες που συνδέουν ανθρώπους και ιδέες σε πραγματικό χρόνο, τεχνολογίες που οι προηγούμενες γενιές δεν μπορούσαν να φανταστούν.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν μία νέα γενιά ηγετών Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία, τη γνώση και την εμπειρία να περάσουν από τη θεωρεία του αμφιθεάτρου στην πράξη της αγοράς. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, διεθνείς διαγωνισμούς και συνεργασίες, οι φοιτητές/τριες και όχι μόνο, έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες, να εξερευνήσουν καινοτόμες λύσεις και να πάρουν ώθηση για μία σπουδαία σταδιοδρομία που μπορεί όντως να αλλάξει το μέλλον προς το καλύτερο.

Όταν η θεωρητική γνώση αποκτά πρακτική εφαρμογή

Με την τεχνολογία να επαναπροσδιορίζει το μέλλον, η γνώση και η πρακτική εμπειρία μπορούν να καθορίσουν την πορεία μιας ολόκληρης γενιάς, πρωτοβουλίες που γεφυρώνουν την εκπαίδευση με την αγορά και τον κλάδο της τεχνολογίας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ακριβώς για αυτό, η Huawei έχει δημιουργήσει το Seeds for the Future, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα προγράμματα εκπαίδευσης στις ψηφιακές τεχνολογίες, προσφέροντας σε φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το 5G+, το Digital Power και το Cloud Computing. Μέσα από εντατικά σεμινάρια, πρωτοποριακά workshops, διεθνείς διαγωνισμούς και διαρκή υποστήριξη των αποφοίτων, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους νέους να εξερευνήσουν την καινοτομία με τρόπο ουσιαστικό και άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες του σύγχρονου τεχνολογικά ψηφιακού κόσμου.

Η Huawei Ελλάδος διοργάνωσε φέτος την 9η έκδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 100 Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες από εννέα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας έχουν συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα περιβάλλον μάθησης που συνδυάζει υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εξοικείωση σε τεχνολογίες αιχμής. Μάλιστα, η πορεία του προγράμματος έχει εξελιχθεί σημαντικά, από την αρχική του διεξαγωγή στην Κίνα πέρασε στη διαδικτυακή μορφή των ετών της πανδημίας, στη διοργάνωση στη Ρώμη και τη φετινή επιστροφή στο σημείο εκκίνησης αυτού του «ταξιδιού», όπου οι συμμετέχοντες ταξίδεψαν ξανά στο κέντρο των σύγχρονων τεχνολογιών.

Στη φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως και τις 25 Οκτωβρίου, η Φιλοθέη Λιναρδάτου από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σοφία Ζγουλέτα από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ταξίδεψαν στο Dongguan και τη Shenzhen, εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» της Huawei παγκοσμίως. Εκεί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα και εξειδικευμένες συνεδρίες πάνω στο 5G+, την AI και το Cloud Computing, ενώ ήρθαν σε επαφή με την αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία της Κίνας και αποτύπωσαν τις εμπειρίες τους μέσα από τα προσωπικά τους ημερολόγια ταξιδιού.

Όπως αναφέρει η Φιλοθέη, για εκείνη η πρώτη επαφή με τη Dongguan ήταν αποκαλυπτική. «Με εντυπωσίασε η αρχιτεκτονική της πόλης. Ένας συνδυασμός επιβλητικών ψηλών κτιρίων με μεγάλα πάρκα και λίμνες», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η εμπειρία αυτή της επέτρεψε να δει στην πράξη πώς ενσωματώνονται οι τεχνολογίες σε μια σύγχρονη μητρόπολη. Η γνώση που αποκόμισε από τα μαθήματα ήταν εξίσου καθοριστική: «Οι προηγμένες δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει το 5G είναι απαραίτητες για εφαρμογές αιχμής όπως η AI και οι μαζικές μηχανικού τύπου επικοινωνίες».

Αντίστοιχα, η Σοφία περιγράφει την πόλη ως ένα ζωντανό παράδειγμα τεχνολογικής προόδου. Όπως αναφέρει, «το πιο εντυπωσιακό ήταν οι ουρανοξύστες και η σύγχρονη αρχιτεκτονική. Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να κάνουν την πόλη πιο ασφαλή και λειτουργική». Από τα μαθήματα, εκείνο που της έμεινε περισσότερο ήταν η κατανόηση του ρόλου του 5G στη σύγχρονη κοινωνία: «Από την υγεία μέχρι τις έξυπνες πόλεις, το 5G αποτελεί βασική τεχνολογία που επιτρέπει την καινοτομία».

Οι εμπειρίες των δύο φοιτητριών αποτυπώνουν τον πυρήνα του Seeds for the Future: να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες, να διευρύνει ορίζοντες και να εμπνεύσει τη νέα γενιά επιστημόνων. Μέσα από την άμεση επαφή με τις τεχνολογίες που θα καθορίσουν το αύριο, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους νέους επαγγελματίες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή.

Τα λεγόμενα της Φιλοθέης και της Σοφίας για την εμπειρία τους στην Κίνα αποκαλύπτουν πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Seeds for the Future της Huawei μπορεί όντως να ενθαρρύνει το ξεκίνημα κάθε νέου. Από τις αίθουσες διδασκαλίας μέχρι την επαφή με μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες , οι δύο φοιτήτριες έζησαν όσα ακριβώς φιλοδοξεί να προσφέρει το πρόγραμμα εδώ και χρόνια, γνώσεις, προοπτική και έμπνευση στη νέα γενιά για να «αλλάξει τον κόσμο».