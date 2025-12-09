Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας
Τα Νέα της Αγοράς 09 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Η ελληνική συμμετοχή στο Seeds for the Future της Huawei ταξίδεψε στην Κίνα, όπου δύο φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν σε AI, 5G+, Cloud και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Spotlight

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς εργαλείο, αλλά καταλύτη για την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη ενός ατόμου. Οι νέοι σήμερα έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες από προηγμένα δίκτυα επικοινωνιών, μέχρι έξυπνες εφαρμογές ΑΙ και ψηφιακές πλατφόρμες που συνδέουν ανθρώπους και ιδέες σε πραγματικό χρόνο, τεχνολογίες που οι προηγούμενες γενιές δεν μπορούσαν να φανταστούν.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν μία νέα γενιά ηγετών Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία, τη γνώση και την εμπειρία να περάσουν από τη θεωρεία του αμφιθεάτρου στην πράξη της αγοράς. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, διεθνείς διαγωνισμούς και συνεργασίες, οι φοιτητές/τριες και όχι μόνο, έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογίες, να εξερευνήσουν καινοτόμες λύσεις και να πάρουν ώθηση για μία σπουδαία σταδιοδρομία που μπορεί όντως να αλλάξει το μέλλον προς το καλύτερο.

Όταν η θεωρητική γνώση αποκτά πρακτική εφαρμογή 

Με την τεχνολογία να επαναπροσδιορίζει το μέλλον, η γνώση και η πρακτική εμπειρία μπορούν να καθορίσουν την πορεία μιας ολόκληρης γενιάς, πρωτοβουλίες που γεφυρώνουν την εκπαίδευση με την αγορά και τον κλάδο της τεχνολογίας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ακριβώς για αυτό, η Huawei έχει δημιουργήσει το Seeds for the Future, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα προγράμματα εκπαίδευσης στις ψηφιακές τεχνολογίες, προσφέροντας σε φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το 5G+, το Digital Power και το Cloud Computing. Μέσα από εντατικά σεμινάρια, πρωτοποριακά workshops, διεθνείς διαγωνισμούς και διαρκή υποστήριξη των αποφοίτων, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους νέους να εξερευνήσουν την καινοτομία με τρόπο ουσιαστικό και άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες του σύγχρονου τεχνολογικά ψηφιακού κόσμου.

Η Huawei Ελλάδος διοργάνωσε φέτος την 9η έκδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 100  Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες από εννέα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας έχουν συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα περιβάλλον μάθησης που συνδυάζει υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εξοικείωση σε τεχνολογίες αιχμής. Μάλιστα, η πορεία του προγράμματος έχει εξελιχθεί σημαντικά, από την αρχική του διεξαγωγή στην Κίνα πέρασε στη διαδικτυακή μορφή των ετών της πανδημίας, στη διοργάνωση στη Ρώμη και τη φετινή επιστροφή στο σημείο εκκίνησης αυτού του «ταξιδιού», όπου οι συμμετέχοντες ταξίδεψαν ξανά στο κέντρο των σύγχρονων τεχνολογιών.

Στη φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως και τις 25 Οκτωβρίου, η Φιλοθέη Λιναρδάτου από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σοφία Ζγουλέτα από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ταξίδεψαν στο Dongguan και τη Shenzhen, εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» της Huawei παγκοσμίως. Εκεί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα και εξειδικευμένες συνεδρίες πάνω στο 5G+, την AI και το Cloud Computing, ενώ ήρθαν σε επαφή με την αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία της Κίνας και αποτύπωσαν τις εμπειρίες τους μέσα από τα προσωπικά τους ημερολόγια ταξιδιού.

(από αριστερά): Η Σοφία Ζγουλέτα, φοιτήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και η Φιλοθέη Λιναρδάτου φοιτήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Όπως αναφέρει η Φιλοθέη, για εκείνη η πρώτη επαφή με τη Dongguan ήταν αποκαλυπτική. «Με εντυπωσίασε η αρχιτεκτονική της πόλης. Ένας συνδυασμός επιβλητικών ψηλών κτιρίων με μεγάλα πάρκα και λίμνες», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η εμπειρία αυτή της επέτρεψε να δει στην πράξη πώς ενσωματώνονται οι τεχνολογίες σε μια σύγχρονη μητρόπολη. Η γνώση που αποκόμισε από τα μαθήματα ήταν εξίσου καθοριστική: «Οι προηγμένες δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει το 5G είναι απαραίτητες για εφαρμογές αιχμής όπως η AI και οι μαζικές μηχανικού τύπου επικοινωνίες».

Αντίστοιχα, η Σοφία περιγράφει την πόλη ως ένα ζωντανό παράδειγμα τεχνολογικής προόδου. Όπως αναφέρει, «το πιο εντυπωσιακό ήταν οι ουρανοξύστες και η σύγχρονη αρχιτεκτονική. Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να κάνουν την πόλη πιο ασφαλή και λειτουργική». Από τα μαθήματα, εκείνο που της έμεινε περισσότερο ήταν η κατανόηση του ρόλου του 5G στη σύγχρονη κοινωνία: «Από την υγεία μέχρι τις έξυπνες πόλεις, το 5G αποτελεί βασική τεχνολογία που επιτρέπει την καινοτομία».

Οι εμπειρίες των δύο φοιτητριών αποτυπώνουν τον πυρήνα του Seeds for the Future: να καλλιεργήσει νέες δεξιότητες, να διευρύνει ορίζοντες και να εμπνεύσει τη νέα γενιά επιστημόνων. Μέσα από την άμεση επαφή με τις τεχνολογίες που θα καθορίσουν το αύριο, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους νέους επαγγελματίες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή.

Τα λεγόμενα της Φιλοθέης και της Σοφίας για την εμπειρία τους στην Κίνα αποκαλύπτουν πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Seeds for the Future της Huawei μπορεί όντως να ενθαρρύνει το ξεκίνημα κάθε νέου. Από τις αίθουσες διδασκαλίας μέχρι την επαφή με μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες , οι δύο φοιτήτριες έζησαν όσα ακριβώς φιλοδοξεί να προσφέρει το πρόγραμμα εδώ και χρόνια, γνώσεις, προοπτική και έμπνευση στη νέα γενιά για να «αλλάξει τον κόσμο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Business
Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 04.12.25

Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά

Τα Χριστούγεννα γεμίζουν τη ζωή μας με γεύσεις και αρώματα που μας μεγάλωσαν, με τα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ που φέρνουν νοσταλγία, ποιότητα και αυθεντικότητα στο γιορτινό τραπέζι

Σύνταξη
Πρωτότυπα δώρα για ρεβεγιόν
Τα Νέα της Αγοράς 04.12.25

Πρωτότυπα δώρα για ρεβεγιόν

Πλησιάζουν οι ημέρες που θα βρεθούμε με τους φίλους γύρω από ένα τραπέζι, ντυμένοι στα καλά μας.

Ναταλία Κάππα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε πρώτο πλάνο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και οι ενεργειακές κοινότητες

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της
Beef 09.12.25

Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της για να προωθήσει την «απάνθρωπη ατζέντα» της. Ο Λευκός Οίκος απάντησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τόνι Μπλερ: Εκτός της λίστας Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα
Κόσμος 09.12.25

Ο Τόνι Μπλερ βγήκε από τη λίστα του Τραμπ για το «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Αναζητούν συμμετοχές

Ακόμα δεν είναι γνωστό ποιοι θα στελεχώσουν το περιβόητο «συμβούλιο ειρήνης» στη Γάζα - Το όνομα του Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο που είχε ακουστεί, αλλά φαίνεται πως απορρίφθηκε από τα αραβικά κράτη

Σύνταξη
Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Πρώην γενικός διευθυντής Σπαρτάκ για Λιβάι Γκαρσία: «Η χειρότερη μεταγραφή, μας ξεγέλασαν…»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας, ο πρώην γενικός διευθυντής της ομάδας – Η ατάκα για «παράπλευρα έξοδα» και «σακούλες με χρήματα».

Σύνταξη
Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών
Στρατηγική αφύπνιση 09.12.25

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο: «Ανατολική ασπίδα», καταφύγια και στρατιωτική εκπαίδευση των πολιτών

Από το σκάψιμο χαρακωμάτων και την κατασκευή τειχών έως την εκμάθηση τεχνικών επιβίωσης, η Πολωνία συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο τους κινδύνους που εγκυμονούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν
«Mansion on the Hill» 09.12.25

Κάθε φορά που αισθανόταν μπερδεμένος, ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ επέστρεφε σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Springsteen: Deliver Me from Nowhere», ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ συνήθιζε να ανατρέχει στην δισκογραφία του Μπρους Σπρίνγκστιν, ώστε να βρει και πάλι τον δρόμο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 09:00 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο