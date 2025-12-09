Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο ΕΟΦ για ένα βρεφικό γάλα σε σκόνη από τις ΗΠΑ, που διακινείται μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Ο ΕΟΦ εξέδωσε προειδοποίηση για το συγκεκριμένο γάλα σκόνη, καθώς σχετίζεται με αλλαντίαση σε βρέφη.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, πρόκειται για το γάλα ByHeart Whole Nutrition Infant Formula. Το συγκεκριμένο προϊόν πωλείται και μέσω της πλατφόρμας Amazon.com, επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος οποιασδήποτε παρτίδας και σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Η αλλαντίαση είναι μία σπάνια, αλλά σοβαρή παραλυτική νόσος, αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ). Προκαλείται από μία νευροτοξίνη που παράγουν ορισμένα βακτήρια του γένους κλωστηρίδιο (Clostridium ). Υπάρχουν έξι είδη αλλαντίασης, μία εκ των οποίων είναι η τροφιμογενής.