Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση

Η Omoda & Jaecoo, θυγατρική του ομίλου Chery, δραστηριοποιείται στην Ευρώπη από τα τέλη του 2024 και στην χώρα μας, από τις αρχές του 2025, όπου εκπροσωπείται από την γνώριμη «δύναμη» του ομίλου Emil Frey των Mercedes-Benz και smart ο οποίος αποτελεί τον επίσημο εισαγωγέα των Omoda & Jaecoo στην ελληνική αγορά, διασφαλίζοντας με την πείρα του υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών.

Παρά την ομολογουμένως σύντομη πορεία της στη γηραιά ήπειρο, η κινεζική φίρμα έχει καταφέρει μέσα σε περίπου ένα χρόνο να αναδειχθεί στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα στην Ευρώπη, έχοντας ήδη ένα εκτεταμένο δίκτυο θυγατρικών σε όλες τις μεγάλες αγορές της γηραιάς ηπείρου (Γερμανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία, μεταξύ άλλων) αλλά κυριότερα, μέσω συνεργασιών, έχει καταφέρει να εξασφαλίσει παρουσία σχεδόν σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής επικράτειας, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις ανάγκες κάθε αγοράς όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι.

Tour de force πωλήσεων και ανάπτυξης

Για του λόγου το ακριβές, έως τον Οκτώβριο του 2025 η Omoda & Jaecoo κατέγραψε παγκοσμίως 650.000 πωλήσεις, εκπροσωπώντας το 15% των συνολικών πωλήσεων του κινεζικού κολοσσού Chery αλλά και το 34% των εξαγωγών του εκτός Κίνας, με την Ευρώπη να αποτελεί μια κομβική αγορά για την κινεζική μάρκα.

Ενδεικτικά τον μήνα Οκτώβριο, οι πωλήσεις της Omoda & Jaecoo στην πολωνική αγορά σημείωσαν ιστορικό υψηλό, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, οι δε ταξινομήσεις τους στην ιταλική αγορά τον ίδιο μήνα ξεπέρασαν τις 1.500 μονάδες σημειώνοντας αύξηση 29% ενώ στην ολλανδική καταγράφηκε μηνιαία αύξηση 94%, καταδεικνύοντας μια πρωτόγνωρη δυναμική.

Αυτονόητα όλα τα παραπάνω εκτός από την ισχυρή παρουσία της Omoda & Jaecoo σε επίπεδο δικτύου, οφείλονται κυρίως στην φιλοσοφία τους η οποία εστιάζει στον χρήστη αλλά και στη συνεχή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων προϊόντων με εναλλακτικά κινητήρια σύνολα μέγιστης αποδοτικότητας που αναπροσαρμόζονται συνεχώς στις απαιτήσεις της φιλικότητας προς το περιβάλλον.

H plug-in υβριδική γοητεία του Jaecoo 7

Τυπικό δείγμα γραφής της προϊοντικής στρατηγικής της Omoda & Jaecoo αποτελεί το Jaecoo 7 ένα πληθωρικό SUV μήκους 4,5 μέτρων με μεταξόνιο 2,67 μέτρων το οποίο επωφελείται από plug-in υβριδική τεχνολογία την οποία η φίρμα επιγράφει ως SHS-P, εξασφαλίζοντας συνδυαστική αυτονομία έως 1.200 χλμ. και περιβαλλοντικές επιδόσεις διαμετρικά αντίθετες του όγκου του.

Για του λόγου το ακριβές o συνδυασμός ενός βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου 147 ίππων με ηλεκτροκινητήρα 204 ίππων και μπαταρία 18,3 kWh, δίνει τη δυνατότητα στο μεγάλο, πολυτελές SUV να προσφέρει επιδόσεις που συνοψίζονται σε επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 8,5 δευτερόλεπτα ενώ η μέση κατανάλωση καυσίμου διαμορφώνεται σε μόλις 0,7 λίτρα/100 χλμ. και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε μόλις 23 γρ./χλμ.

Επίσης με ηλεκτρική αυτονομία που ανέρχεται σε έως 90 χλμ. ο οδηγός του Jaecoo 7 SHS–P μπορεί να κινηθεί καθημερινά αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια ενώ στα μακρινά ταξίδια χωρίς επαρκή κάλυψη δικτύου φόρτισης μπορεί να βασιστεί στην υβριδική λειτουργία, διανύοντας έως και 1.200 χλμ. χωρίς να χρειαστεί να αναζητήσει σταθμό ανεφοδιασμού βενζίνης ή φορτιστή. Η εντυπωσιακή αυτή αυτονομία οφείλεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική του Super Hybrid System του οχήματος που συνδυάζει έναν αποδοτικό κινητήρα βενζίνης και δύο ηλεκτροκινητήρες προσφέροντας ανέξοδη κίνηση με ηλεκτρική ενέργεια μέσα στην πόλη και έξυπνη εναλλαγή ενέργειας για απροβλημάτιστα ταξίδια εκτός πόλης.

Εκτός από τα πλεονεκτήματα του «Υπερ-Υβριδικού», όπως το χαρακτηρίζει η φίρμα, συστήματος κίνησης το Jaecoo 7 φροντίζει να πληροί όλες τις παραμέτρους ενός πληθωρικού SUV με πολυτελείς βλέψεις.



Πέρα από τη σύγχρονη όσο και κλασική εξωτερική του εμφάνιση, το SUV αποτελεί ένα εξαιρετικά τεχνολογικά και ψηφιακά ενήμερο περιβάλλον. Στο εσωτερικό του κυριαρχεί η μεγάλη κάθετη κεντρική οθόνη αφής των 14,8 ιντσών με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασύρματης συνδεσιμότητας και φωνητικού ελέγχου και η οποία συνδυάζεται με πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών.

Εξίσου ενδεικτικό είναι στον βασικό εξοπλισμό του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα με επενδύσεις από δέρμα, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, σύστημα επαγωγικής φόρτισης κινητών και ατμοσφαιρικός φωτισμός καθώς και κάμερες 540ο.

Συνυπολογίστε επίσης την κορυφαία πεντάστερη διάκριση στις δοκιμές του EuroNCAP χάρη στην ολοκληρωμένη σουίτα 20 συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και των εκτεταμένων συστημάτων επιτήρησης (3 ραντάρ μεγάλης και μέσης εμβέλειας και μία κάμερα ) που συνδυαστικά εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ημιαυτόνομης κίνησης επιπέδου 2. Επιπλέον ο όγκος του μεταφράζεται ακριβώς στην άνεση και στην πρακτικότητα που θα περίμενε κανείς από ένα SUV του μεγέθους του με την εναρκτήρια τιμή για την χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ να ανέρχεται σε 500 λίτρα.

Το κορυφαίο Omoda 9

Ίσως ακόμα πιο ενδεικτική της προσέγγισης της Omoda & Jaecoo αποτελεί η SUV ναυαρχίδα της γκάμας της, Omoda 9, ένα ακόμα πιο μεγαλοπρεπές τετράτροχο σχεδιασμένο με τη λογική coupe SUV και της φουτουριστικής κομψότητας. Το μεγαλύτερο SUV της μάρκας με μήκος 4,775 μέτρα και πλάτος 1,92 μ., επωφελείται από ένα ανάλογης τεχνολογίας σύστημα κίνησης το οποίο όμως στην προκειμένη περίπτωση έγκειται στον συνδυασμό τριών ηλεκτρικών μοτέρ με τον turbo κινητήρα βενζίνης του 1,5 λίτρου.

Το αποτέλεσμα είναι συνδυαστική ισχύς 537 ίππων και 650 Nm και επιδόσεις που συνοψίζονται σε επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα. Παράλληλα το Omoda 9 SHS υπόσχεται συνδυαστική αυτονομία 1.100 χλμ., ηλεκτρική 145 χλμ. Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη των περιβαλλοντικών του περγαμηνών, η μέση κατανάλωση καυσίμου διαμορφώνεται σε 1,7 λίτρα/100 χλμ. και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε 38 γρ./χλμ. Παράλληλα ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας των 34,46 kWh απαιτεί μόλις 28 λεπτά, σε ταχυφορτιστή DC, για την αναπλήρωση της ενέργειάς της.

Όπως ίσως ήδη υποθέτει κανείς, ο εξοπλισμός του Omoda 9 είναι ακόμα πιο γενναιόδωρος προσθέτοντας μεταξύ άλλων στα παραπάνω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πίσω καθίσματα, λειτουργία μασάζ για τα μπροστινά, σύστημα ψύξης θέρμανσης για αμφότερες τις σειρές καθισμάτων, ηχοσύστημα Sony 14 ηχείων και Head–Up Display ως επιστέγασμα των δύο οθονών που ακολουθούν μια διαφορετική ενιαία και πιο οδηγοκεντρική διαμόρφωση. Επίσης πεντάστερο στις ευρωπαϊκές δοκιμές πρόσκρουσης, το Omoda 9 διαθέτει μεταξύ άλλων στο παλμαρέ ασφαλείας του συστήματα διατήρησης της πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας, ενεργό cruise control και ημι-αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, αυτόνομη πέδηση αλλά και σύστημα αυτόνομης στάθμευσης.

Μια ολοένα αυξανόμενη γκάμα τεχνολογίας και προϊόντων

Εκτός από τα παραπάνω ήδη διαθέσιμα δείγματα υπεροπλίας της Omoda & Jaecoo να σημειωθεί ότι από τον Δεκέμβριο θα προστεθούν στη φαρέτρα της το Full Hybrid Omoda 5 SHS–H που θα πλαισιώσει ιδανικά το αμιγώς ηλεκτροκίνητο ήδη γνωστό Omoda 5 EV προσφέροντας την εναλλακτική και τα οφέλη ενός υβριδικού συνόλου με την τεχνολογία Super Hybrid, ενώ η συνέχεια θα δοθεί, από το α΄τρίμηνο του 2026 με την άφιξη του Jaecoo 5 SHS–H με το ίδιο υβριδικό κινητήριο σύνολο, του ηλεκτρικού alter ego του Jaecoo 5, καθώς και των Jaecoo 8 όσο και μιας νέας, υβριδικής και προσιτής έκδοσης του Jaecoo 7 η οποία αποδεικνύει περίτρανα την ετοιμότητα της κινεζικής φίρμας να προσαρμόζεται στα ζητούμενα του κοινού.

Εγγύηση, αξιοπιστία και προνομιακές τιμές

Να σημειωθεί ότι η σφραγίδα του ομίλου Emil Frey σημαίνει για όλα τα παραπάνω, εγγύηση επτά ετών και δωρεάν οδική βοήθεια για το ίδιο διάστημα καθώς ιδιαίτερη σημασία στην εξυπηρέτηση aftersales μέσω του ολοένα διευρυνόμενου αξιόπιστου δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών που μετράει ήδη εννέα σημεία στην Ελλάδα.

Σημαίνει επίσης και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό που επίσης αναδεικνύει την προσαρμοστικότητα της κινεζικής φίρμας στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς. Ειδικότερα υπό την ισχύ της προωθητικής ενέργειας O’ Joy Deals η οποία αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων, η Omoda & Jaecoo διαθέτει το παραπάνω νέο Jaecoo 7 SHS–P από 33.490 ευρώ ή με άτοκη χρηματοδότηση από 430 ευρώ το μήνα. Αντιστοίχως με το ίδιο πρόγραμμα επιδότησης O’Joy Deals και την κρατική επιχορήγηση, το γνώριμο μικρότερο ηλεκτρικό SUV της φίρμας, Omoda 5 EV διατίθεται από 25.500 ευρώ ή 400 το μήνα με το άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης.