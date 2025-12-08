Ο 40άρης Ρογκαβόπουλος MVP της αγωνιστικής στην Stoiximan GBL (pic)

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της 9ης αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε στη Stoiximan GBL, καθώς ο Έλληνας φόργουορντ έβαλε 40 πόντους στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανιωνίου.

Συγκεκριμένα, ο 23άχρονος παίκτης των πράσινων έκανε πράγματα και θαύματα στο εν λόγω ματς με τους κυανέρυθρους, αφού έβαλε 12/19 τρίποντα και πέτυχε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της Stoiximan GBL

Ο Ρογκαβόπουλος δήλωσε μετά την εξαιρετική εμφάνισή του:

«Αν και έχασα το πρώτο σουτ, ένιωθα καλά γενικά και έδωσα ό,τι καλύτερο είχα. Τα παιδιά μου πάσαραν την μπάλα, μου δείχνουν γενικότερα εμπιστοσύνη. Και σήμερα με πίστευαν και ο κόουτς το ίδιο που έβγαζε τα plays πάνω μου και έλεγε να βγαίνω και να σουτάρω. Ελπίζω να συνεισφέρω ακόμα περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια.

Δεν αισθάνομαι άγχος, είναι ρυθμικό το σουτ και θεωρώ ότι θα στρώσει. Δε θα σταματήσω να προσπαθώ και να σουτάρω ακόμα και αν τα χάνω. Βγήκε σήμερα αυτό με τα σερί εύστοχα τρίποντα. Το ζήτημα είναι να μη σκέφτεσαι το χαμένο, να έχεις πίστη, ένας σουτέρ μπορεί να έχει 0/5 σουτ ή και 5/5. Είναι θέμα στιγμής και ημέρας, αλλά δεν πρέπει να τα παρατάς».