Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Η γη της ελιάς: Δύσκολες αποφάσεις και έντονες συγκρούσεις
08 Δεκεμβρίου 2025 | 18:21

Η γη της ελιάς: Δύσκολες αποφάσεις και έντονες συγκρούσεις

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιας. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η ένταση ανεβαίνει απόψε στη δραματική σειρά «Η γη της ελιάς». Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις και σφοδρές συγκρούσεις.

Η Αριάδνη επιμένει να μείνει με την Ισμήνη. Ο Στέφανος προσπαθεί να στηρίξει τη Μαλένα στη θλίψη της, ενώ η Δάφνη εξομολογείται στη Χριστιάνα τη σκοτεινή αλήθεια για το παρελθόν της.

Απόψε, στις 22:20, στο MEGA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Η Αριάδνη είναι αποφασισμένη να μείνει με την Ισμήνη, αγνοώντας τις αντιρρήσεις του Κουράκου ο οποίος της κάνει μεγάλη σκηνή, αλλά δεν καταφέρνει να τη μεταπείσει. Ο Στέφανος, απελπισμένος, προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη Μαλένα που θρηνεί τη μαμά της και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει το θλιβερό γεγονός.

Ο Μιχάλης είναι άσχημα τραυματισμένος από τους συγκρατούμενούς του και αρνείται να δει τη Χριστιάνα στο επισκεπτήριο. Η Χριστιάνα, από την άλλη, αναθέτει στον Αντώνη να πιέσει τη Μαρουσώ προκειμένου να ξεμπλέξει τον Μιχάλη από τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Παυλής έρχεται, για μία ακόμη φορά, σε σύγκρουση με τον Στάθη και η Ερωφίλη απαιτεί από την Αλεξάνδρα να συγκρατήσει τον ανηψιό της. Η Μαλένα θέλει να δει τη Στελλίτσα και ο Στέφανος αναγκαστικά την πηγαίνει στο σπίτι της Βασιλικής, όμως η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.

Ο Μανώλης ακούει στην τηλεόραση για μία περίπτωση κακοποίησης και δεν σκοπεύει να την αφήσει να περάσει έτσι. Η Δάφνη αποφασίζει να εξομολογηθεί στη Χριστιάνα όλη την αλήθεια για το παρελθόν της και την παρακαλεί να τη βοηθήσει να πάρει το μωρό και να φύγει κρυφά από την Κρήτη.

Δείτε το trailer

YouTube thumbnail

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Σοκαριστικό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ (video)
08.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια – Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα ΙΧ (video)

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών έξω από την Αμφίκλεια - Από τη σφοδρή τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μίας νταλίκας και ελαφρά ο άλλος -

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Δεν μπορεί η αστυνομία να σταματήσει αυτό το τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα, τονίζουν στο in οι αγρότες, που ετοιμάζονται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καραμανλής: Τα «μάτια» του Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό και τους αγρότες
08.12.25

Τα «μάτια» του Μαξίμου σε Καραμανλή και αγρότες - Νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση
08.12.25

Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση

Σαν απειλή αντιμετωπίζει τα μηνύματα Καραμανλή για το αγροτικό το Μαξίμου και το μητσοτακικό μπλοκ, και επιλέγει ευθεία επίθεση σε βάρος του ίδιου και της κυβέρνησής του. Το σήμα των επιθέσεων έδωσε ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull
08.12.25

Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull

Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει - Δεν υπάρχει καταφύγιο αδέσποτων στη Ζάκυνθο

Σύνταξη
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Ποντάροντας πολλά στο 32…
08.12.25

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
08.12.25

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
