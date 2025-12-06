sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μάικλ Τζόρνταν σε νομική μάχη με τη NASCAR
Μπάσκετ 06 Δεκεμβρίου 2025 | 12:18

Ο Μάικλ Τζόρνταν σε νομική μάχη με τη NASCAR

H δίκη-ορόσημο του Μάικλ Τζόρνταν που μπορεί να ανατρέψει τα θεμέλια των αγώνων ταχύτητας στις ΗΠΑ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Η αντιμονοπωλιακή δίκη που άνοιξαν ο θρυλικός Μάικλ Τζόρνταν και ο οδηγός Ντένι Χάμλιν κατά της NASCAR έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες υποθέσεις στην ιστορία των αμερικανικών μηχανοκίνητων σπορ. Η διαδικασία, που εξετάζεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βόρεια Καρολίνα, εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα της με αυξημένο ενδιαφέρον, αποκαλύπτοντας ήδη εσωτερικές επικοινωνίες και πρακτικές που ενδέχεται να αλλάξουν για πάντα τον τρόπο λειτουργίας της NASCAR.

Ο Τζόρνταν, συνιδιοκτήτης της ομάδας 23XI Racing μαζί με τον Χάμλιν, κατηγορεί τη NASCAR ότι λειτουργεί ως μονοπώλιο που περιορίζει τον ανταγωνισμό και πιέζει οικονομικά τις ομάδες. Στο πλευρό τους βρίσκεται και η Front Row Motorsports, η οποία —μαζί με την 23XI— ήταν μία από τις δύο ομάδες που αρνήθηκαν να υπογράψουν τα νέα συμβόλαια «charter». Αυτά τα συμβόλαια καθορίζουν δικαιώματα συμμετοχής, τον τρόπο κατανομής των εσόδων και τις υποχρεώσεις των ομάδων στο κορυφαίο πρωτάθλημα της NASCAR.

Σύμφωνα με την αγωγή, η NASCAR επιβάλλει όρους που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και ευνοούν την κεντρική διοίκηση εις βάρος των ομάδων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ρήτρες αποκλειστικότητας, υπερβολικό έλεγχο των πηγών εσόδων, έλλειψη διαφάνειας στα οικονομικά και περιορισμένη πρόσβαση στις αγωνιστικές ευκαιρίες. Οι ομάδες υποστηρίζουν ότι το σύστημα αυτό συντηρείται επί δεκαετίες χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευσης.

Ο Χάμλιν, τρεις φορές νικητής των Daytona 500, εμφανίσθηκε στο δικαστήριο εμφανώς συγκινημένος, αποκαλύπτοντας ότι το κόστος για να διατηρηθεί ένας μόνο αγώνας ενός αυτοκινήτου στη σεζόν των 38 συμμετοχών έφτασε τα 20 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μισθοί οδηγών και προσωπικού ή τα γενικά λειτουργικά έξοδα. Το οικονομικό βάρος είναι τέτοιο που, όπως αναφέρουν οι ομάδες, πολλές λειτουργούν με ζημίες, παρά τα εκατομμύρια που αποφέρει η NASCAR από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες και εμπορικές συμφωνίες.

Η αγωγή ζητά από τη NASCAR να καλύψει τα νομικά έξοδα των ομάδων και να αποζημιώσει τις οικονομικές απώλειες που υπέστησαν επειδή δεν εντάχθηκαν στο νέο σύστημα fletamento. Παράλληλα, στοχεύει σε μια συνολική αναδιάρθρωση του μοντέλου της NASCAR, με περισσότερη διαφάνεια, δικαιότερη κατανομή των εσόδων και λιγότερο περιοριστικούς κανόνες για τις ομάδες.

Από την πλευρά της NASCAR, η υπεράσπιση προσπαθεί να παρουσιάσει την οικογένεια France —η οποία διοικεί τη διοργάνωση από το 1948— ως παράδειγμα του «αμερικανικού ονείρου». Ο δικηγόρος της ομοσπονδίας, Τζόνι Στέφενσον, υποστήριξε ότι οι προσπάθειες της οικογένειας και η ανάπτυξη της NASCAR ενσαρκώνουν «σκληρή δουλειά και όραμα» που δεν αξίζουν μια τέτοια αγωγή.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη στρέψει τα φώτα στη διαχείριση της NASCAR και στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα τεράστια έσοδα. Οι οικονομικές λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο έδωσαν τροφή για συζήτηση σχετικά με το αν η NASCAR λειτουργεί ως κλειστό σύστημα χωρίς πραγματικές ευκαιρίες για τις μικρότερες ή ανεξάρτητες ομάδες.

Η έκβαση της δίκης μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική. Αν η NASCAR επικρατήσει, θα ενισχύσει το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο της. Αν όμως οι 23XI και Front Row δικαιωθούν, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές, ακόμη και σε πιθανό επανασχεδιασμό της ίδιας της δομής του πρωταθλήματος. Μία απόφαση που ίσως καθορίσει το μέλλον των αγώνων ταχύτητας στις ΗΠΑ για τις επόμενες δεκαετίες.

Headlines:
Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Business
Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
Μπάσκετ 05.12.25

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

Καταιγιστικός ήταν ο Εργκίν Αταμάν στο flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, καθώς υπογράμμισε ότι η ομάδα του έκανε λάθη και δεν άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
MAGA 06.12.25

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του – Ο δράστης συνελήφθη
Στη Θεσσαλονίκη 06.12.25

Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη

Ο 42χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, όταν ο 46χρονος μαζί με δύο συνεργούς του τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν

Σύνταξη
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο