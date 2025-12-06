newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
Επικαιρότητα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 23:07

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά που τολμά να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία που πραγματοποιήθηκε – όπως κάθε χρόνο – στη μνήμη του 15χρονου μαθητή, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Η Κουμουνδούρου σημειώνει, μάλιστα, πως «ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Αστυνομία, δείχνει ότι η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία».

«Η ελληνική κοινωνία, ωστόσο, δεν πρόκειται να ξεχάσει τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Και δεν πρόκειται να φοβηθεί μια κυβέρνηση που, κάθε μέρα που περνάει, απομονώνεται όλο και περισσότερο», υπογραμμίζει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πάνω από 50 προσαγωγές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στην πορεία για την 17η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου συμμετείχαν πάνω από 5.000 άτομα.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προσήχθησαν συνολικά 54 άτομα, εκ των οποίων 4 συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ

Εν τω μεταξύ, κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ στις 23:00 για τα προσαχθέντα άτομα από την πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο κάνουν συλλογικότητες και αλληλέγγυοι.

Όπως υπογραμμίζουν στο κάλεσμά τους, «στη διάρκεια της μαζικής πορείας για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του αναρχικού μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και ενώ η πορεία επιχείρησε να μπει στα Εξάρχεια από την Μπενάκη, υπήρξε αστυνομικός φραγμός. Η αστυνομία προσπάθησε να αποκλείσει την είσοδο της πορείας στα Εξάρχεια επιτιθέμενη στο μπλοκ».

«Με συντροφικότητα και αλληλεγγύη θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε τα πολιτικά περιεχόμενα της εξέγερσης του 2008. Στεκόμαστε δίπλα στα συντρόφια μας» προσθέτουν, τονίζοντας: «Εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη, αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη».

World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς
Βρυξέλλες 05.12.25

Στο ΕΚ θα μιλήσουν την Τρίτη Καρυστιανού, Ράμμος, Φαραντούρης για την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς

«Η επίκληση του άρθρου 86 στην χώρα μας ακυρώνει βασικές αρχές του δικαίου και οδηγεί σε ατιμωρησία και σε δύο κατηγορίες πολιτών: Πατρίκιους και Πληβείους», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του
Κακοκαιρία 05.12.25

ΚΚΕ για Byron: Ο κρατικός μηχανισμός ενάντια στα μπλόκα των αγροτών «παραλύει» όταν οι δρόμοι κλείνουν από την ανεπάρκειά του

«Η κυβέρνηση και η Τοπική Διοίκηση πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την 'ατομική ευθύνη' και τα 'ακραία καιρικά φαινόμενα' και να διαθέσουν εδώ και τώρα κονδύλια για σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο
Βρυξέλλες 04.12.25

Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπέγραψαν τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο

Τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο υπέγραψαν στις Βρυξέλλες η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μαζί με τον επίτροπο της Κομισιόν για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία
Στεγαστική κρίση 02.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχει χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού
Επικαιρότητα 29.11.25

ΚΚΕ για μέτρα κατά της λειψυδρίας: Στόχος η προώθηση της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού

«Αντί για αντιπλημμυρικά έργα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού και αποκατάστασης του απαρχαιωμένου δικτύου, προωθούνται λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»
Κόσμος 07.12.25

Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

H Χαμάς ανακοίνωσε πως ο οπλισμός της θα μεταφερθεί στις αρχές εφόσον υπάρξει Παλαιστινιακό Κράτος, αφήνοντας να εννοηθεί πως σε αντίθετη περίπτωση ο οπλισμός είναι απαραίτητος εξαιτίας της κατοχής

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)

Πρωταθλήτρια MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι που επιβλήθηκε με 3-1 στον τελικό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ. Ιδανικό φινάλε και Μπουσκέτς και Άλμπα.

Σύνταξη
«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»

Ο Σαλάχ ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά τη νέα γκέλα της Λίβερπουλ, λέγοντας πως η ομάδα τον... πετάει, ενώ ξαφνικά δεν έχει και καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
Ουδέτερη Ακαδημία 06.12.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Σε συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στα Όσκαρ, έπειτα από μια πολιτική δήλωση εναντίον του Κινέζου ηγέτη Τενγκ Σιαοπίνγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Μονόδρομος; 06.12.25

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Περιοδεία στη Θεσσαλία 06.12.25

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

