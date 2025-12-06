ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά που τολμά να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία που πραγματοποιήθηκε – όπως κάθε χρόνο – στη μνήμη του 15χρονου μαθητή, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Η Κουμουνδούρου σημειώνει, μάλιστα, πως «ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Αστυνομία, δείχνει ότι η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία».

«Η ελληνική κοινωνία, ωστόσο, δεν πρόκειται να ξεχάσει τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Και δεν πρόκειται να φοβηθεί μια κυβέρνηση που, κάθε μέρα που περνάει, απομονώνεται όλο και περισσότερο», υπογραμμίζει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πάνω από 50 προσαγωγές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στην πορεία για την 17η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου συμμετείχαν πάνω από 5.000 άτομα.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων που διενεργήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, προσήχθησαν συνολικά 54 άτομα, εκ των οποίων 4 συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ

Εν τω μεταξύ, κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ στις 23:00 για τα προσαχθέντα άτομα από την πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο κάνουν συλλογικότητες και αλληλέγγυοι.

Όπως υπογραμμίζουν στο κάλεσμά τους, «στη διάρκεια της μαζικής πορείας για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του αναρχικού μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και ενώ η πορεία επιχείρησε να μπει στα Εξάρχεια από την Μπενάκη, υπήρξε αστυνομικός φραγμός. Η αστυνομία προσπάθησε να αποκλείσει την είσοδο της πορείας στα Εξάρχεια επιτιθέμενη στο μπλοκ».

«Με συντροφικότητα και αλληλεγγύη θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε τα πολιτικά περιεχόμενα της εξέγερσης του 2008. Στεκόμαστε δίπλα στα συντρόφια μας» προσθέτουν, τονίζοντας: «Εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη, αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη».