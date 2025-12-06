Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου -«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ»
Από το πρωί κόσμος επισκέφθηκε κρατώντας λουλούδια το μνημείο στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου ή που η δολοφονία του σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου η πορεία στο κέντρο της Αθήνας για την 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.
Με συνθήματα «Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ. Αλέξης Γρηγορόπουλος πάντα παρών» και «Η φλόγα της εξέγερσης θα καίει για πάντα μέσα μας» οι φοιτητές άνοιξαν τα πανό μπροστά από το Πανεπιστήμιο, φοιτητικές οργανώσεις και μαθητές κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα.
Ανοιχτοί είναι πλέον και οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00 το απόγευμα.
Καθόλη της διάρκεια της πορείας ισχυρή ήταν η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Από το πρωί κόσμος επισκέφθηκε κρατώντας λουλούδια το μνημείο στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του 15χρονου μαθητή που η δολοφονία του σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
«Εδώ, στις 6 Δεκεμβρίου 2008 εντελώς αναίτια έσβησε το παιδικό χαμόγελο του αθώου δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τις σφαίρες αμετανόητων δολοφόνων», γράφει το μνημείο.
«Στη μνήμη του Αλέξανδρου. Δεν σε σκότωσε ο θάνατος. Τα σπίτια των νεκρών είναι χτισμένα με λήθη. Τα σπίτια των ζωντανών είναι φτιαγμένα από μνήμη. Η δική σου μνήμη θα μείνει ζωντανή, ένα φωτεινό αστέρι που θα λάμπει για πάτα. Θα φωτίζει τα χνάρια σε όσους συνεχίζουν τον αγώνα. Στις τσέπες μας κουβαλάμε το χαμόγελό σου, γιατί δεν είπαμε ποτέ αντίο αλλά ‘εις το επανιδείν’», αναφέρει ένα πανό που έχει τοποθετηθεί δίπλα στο μνημείο.
Κλειστός ο Εθνικός Κήπος
Επίσης ο δήμος Αθηναίων λίγο πριν τις 10:30 ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ύστερα από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των εκδηλώσεων και των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, όλες οι είσοδοι του Εθνικού Κήπου θα παραμείνουν κλειστές.
Το απόγευμα νέα πορεία
Η επόμενη πορεία αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα με την καθιερωμένη πορεία προς τη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα όπου ο Αλέξης έπεσε νεκρός.
