newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 11:06
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου -«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ»
Ελλάδα 06 Δεκεμβρίου 2025 | 13:41

Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου -«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ»

Από το πρωί κόσμος επισκέφθηκε κρατώντας λουλούδια το μνημείο στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου ή που η δολοφονία του σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Upd:6.12.2025, 14:18
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Spotlight

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου η πορεία στο κέντρο της Αθήνας για την 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Με συνθήματα «Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ. Αλέξης Γρηγορόπουλος πάντα παρών» και «Η φλόγα της εξέγερσης θα καίει για πάντα μέσα μας» οι φοιτητές άνοιξαν τα πανό μπροστά από το Πανεπιστήμιο,  φοιτητικές οργανώσεις και μαθητές κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα.

Ανοιχτοί είναι πλέον και οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00 το απόγευμα.

Καθόλη της διάρκεια της πορείας ισχυρή ήταν η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Από το πρωί κόσμος επισκέφθηκε κρατώντας λουλούδια το μνημείο στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του 15χρονου μαθητή που η δολοφονία του σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

«Εδώ, στις 6 Δεκεμβρίου 2008 εντελώς αναίτια έσβησε το παιδικό χαμόγελο του αθώου δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τις σφαίρες αμετανόητων δολοφόνων», γράφει το μνημείο.

«Στη μνήμη του Αλέξανδρου. Δεν σε σκότωσε ο θάνατος. Τα σπίτια των νεκρών είναι χτισμένα με λήθη. Τα σπίτια των ζωντανών είναι φτιαγμένα από μνήμη. Η δική σου μνήμη θα μείνει ζωντανή, ένα φωτεινό αστέρι που θα λάμπει για πάτα. Θα φωτίζει τα χνάρια σε όσους συνεχίζουν τον αγώνα. Στις τσέπες μας κουβαλάμε το χαμόγελό σου, γιατί δεν είπαμε ποτέ αντίο αλλά ‘εις το επανιδείν’», αναφέρει ένα πανό που έχει τοποθετηθεί δίπλα στο μνημείο.

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Επίσης ο δήμος Αθηναίων λίγο πριν τις 10:30 ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ύστερα από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των εκδηλώσεων και των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, όλες οι είσοδοι του Εθνικού Κήπου θα παραμείνουν κλειστές.

Το απόγευμα νέα πορεία

Η επόμενη πορεία αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα με την καθιερωμένη πορεία προς τη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα όπου ο Αλέξης έπεσε νεκρός.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

Δάνεια – Καταθέσεις: Πάνε για γερό «φωτοφίνις» οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Τσάι ή καφές για μεγαλύτερη ευεξία;

Business
Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

Εγνατία Οδός: Στη Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, Ανατολική Μάνη, Ευρώτας και δύο κοινότητες στον Δήμο Μάνδρας
Για τρεις μήνες 06.12.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τρεις δήμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών - πλημμύρες, κατολισθήσεις - που προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του – Ο δράστης συνελήφθη
Στη Θεσσαλονίκη 06.12.25

Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη

Ο 42χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, όταν ο 46χρονος μαζί με δύο συνεργούς του τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν

Σύνταξη
Δολοφονία Καρυώτη: «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» – Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση
Ηχητικό ντοκουμέντο 06.12.25

«Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω» - Το ηχητικό που ανατρέπει την ομολογία στην υπόθεση Καρυώτη

Στο ηχητικό ο συγκατηγορούμενος στη δολοφονία Καρυώτη μιλά καθαρά για πιέσεις, φόβο και οικονομικό αντάλλαγμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οδηγήθηκε σε μια «ομολογία» που δεν ήταν δική του επιλογή

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι πλοίου
Κακοκαιρία Byron 06.12.25

Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν τη Ρόδο - Έπεσαν δέντρα, έσπασαν κάβοι κρουαζιερόπλοιου

Ακυρώθηκαν πτήσεις ενώ αναμένονται περαιτέρω αλλαγές στα δρομολόγια - Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος αλλά όχι σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα - Το κρουαζιερόπλοιο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ σπάει τα ταμπού
New York Times 06.12.25

Νέα εθνική στρατηγική Τραμπ - Γιατί εκπλήσσει;

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, αλλά δείχνει τις ευρύτερες προθέσεις και την κουλτούρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κίνας, της Ρωσίας και όλου του κόσμου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ
Premier League 06.12.25

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ

LIVE: Άστον Βίλα – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Άρσεναλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Α1 μπάσκετ γυναικών 06.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, Ανατολική Μάνη, Ευρώτας και δύο κοινότητες στον Δήμο Μάνδρας
Για τρεις μήνες 06.12.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τρεις δήμοι λόγω της κακοκαιρίας Byron

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών - πλημμύρες, κατολισθήσεις - που προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 06.12.25

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την αναμέτρηση Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’ για τη 13η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Τηλεοπτικά από Action 24.

Σύνταξη
Πανιώνιος: Δύο οπαδοί κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, τους αφαιρέθηκαν κινητά και διαβατήρια
Μεγάλη ταλαιπωρία 06.12.25

Πανιώνιος: Δύο οπαδοί κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, τους αφαιρέθηκαν κινητά και διαβατήρια

Ο Πανιώνιος αντιμετώπισε στην Τουρκία την Μπεσίκτας, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από την αφιλόξενη συμπεριφορά των Τούρκων – Φίλαθλοι κρατούνται σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, κάνει καταγγελία η ΚΑΕ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια – Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»
Dress code στον αέρα 06.12.25

Με πιτζάμες και παντόφλες οι επιβάτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ - Viral απάντηση στην οδηγία «ντυθείτε καλύτερα»

«Φωτιές» άναψε η σύσταση του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ, λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, για «καλύτερο ντύσιμο» στα αεροδρόμια - Οι ταξιδιώτες απαντούν με πιτζάμες, viral βίντεο και χιούμορ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
MAGA 06.12.25

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα
Κόσμος 06.12.25

Μακελειό στη Νότια Αφρική: Ένοπλοι σκότωσαν 11 άτομα, ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί σε ξενώνα

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου, σε ξενώνα στη Νότια Αφρική σε επίθεση που σημειώθηκε στην Πρετόρια. Θύματα ένα 12χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι

Σύνταξη
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του – Ο δράστης συνελήφθη
Στη Θεσσαλονίκη 06.12.25

Τον ξυλοκόπησε στη μέση του δρόμου για να αποσύρει μήνυση εις βάρος του - Ο δράστης συνελήφθη

Ο 42χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκη - Κιλκίς, όταν ο 46χρονος μαζί με δύο συνεργούς του τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο