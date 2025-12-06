«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Συγκλονιστικές εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς.
Ο εκπρόσωπος της Raptor καταφθάνει στο νησί και ζητά εξηγήσεις από τον Χάρι, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.
Η Νούλη προσπαθεί να εξευμενίσει τον μίστερ Σμιθ με τα φαγητά της, ενώ ο Χάρι αποχωρεί από το ξενοδοχείο δίνοντας την εντύπωση στην Ελβίρα πως η προδοσία του είναι οριστική.
Επεισόδιο 20 – «Ελήφθη, όβερ» (Σάββατο 6 Δεκεμβρίου)
Ο μίστερ Σμιθ ζητά από τον Χάρι αποδείξεις ότι το ξενοδοχείο είναι έτοιμο να κλείσει, αλλά ο Γιάννης που δεν ξέρει τι διακυβεύεται, προσπαθεί να δείξει πως όλα λειτουργούν στην εντέλεια.
Διχασμένοι ανάμεσα σε Ελβίρα και Γιάννη, η Ντίνα και ο Φίλιππος κοντεύουν να τρελαθούν λειτουργώντας σε δύο ταχύτητες.
Η Νούλη προσπαθεί να βρει τον δρόμο για το στομάχι του Σμιθ μαγειρεύοντας τα πάντα ανάλατα, όμως ο Θεμιστοκλής ζηλεύει γιατί νομίζει ότι το ενδιαφέρον της για τον Άγγλο είναι ερωτικό. Χωρίς να ξέρει τον πραγματικό λόγο της αποχώρησής του από το ξενοδοχείο, η Ελβίρα μοιάζει σίγουρη πια για την προδοσία του Χάρι.
Γκεστ επεισοδίου: Michael Edwards
Πρωταγωνιστούν
Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
