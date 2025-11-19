Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
19.11.2025 | 14:07
Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι» λένε στον Πούτιν
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια
19 Νοεμβρίου 2025 | 11:31

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Γάμος και ζήλια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο γάμος της πρώην του Χάρι στο ξενοδοχείο φουντώνει τη ζήλια της Ελβίρας στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, σε νέο ραντεβού, Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η ομάδα βρίσκεται σε αναβρασμό προκειμένου να διοργανώσει με επιτυχία τη δεξίωση του γάμου στο ξενοδοχείο. Την ίδια ώρα, μια ακόμη μηχανορραφία του Παντελή δίνει στη Λαμπρινή την ευκαιρία να βγάλει «λαβράκι».

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 18 – «Καλά Στέφανα»

Ο πλούσιος γάμος  που αναλαμβάνει το ξενοδοχείο είναι της πρώην του Χάρι και νικήτριας γνωστού reality. Η ζήλεια ξυπνάει στην Ελβίρα, αλλά το κρύβει καλά από όλους εκτός από την Ντίνα.

Ο Φίλιππος μαλώνει μαζί της για την επιλογή της γαμήλιας playlist, ο Γιάννης υπόσχεται στα social τον γάμο της χρονιάς, ενώ η Νούλη προσπαθεί να εφαρμόσει τα απανταχού γαμήλια έθιμα της υφηλίου για να πλασαριστούν ως ethnic wedding spot.

Ο Παντελής τσακώνεται με το πρακτορείο γάμων που δεν του ανέθεσε ένα τόσο μεγάλο event και εκδικείται σαμποτάροντας το γάμο με τη βοήθεια του Ηλία και της Λαμπρινής. Ωστόσο, η τελευταία, παριστάνοντας την καφετζού στον υποψήφιο γαμπρό, βγάζει άλλο «λαβράκι»…

Γκεστ επεισοδίου: Κάτια Ταραμπάνκο, Ηλίας Γκότσης, Δημήτρης Ροΐδης

YouTube thumbnail

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

HOTΕΛ ΕΛVIRA
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21:00

#Hotελ

Business
ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

