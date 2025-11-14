HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μια εξαφάνιση κάνει άνω κάτω το ξενοδοχείο
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.
- Απαισιόδοξη η νέα γενιά το μέλλον - Έρευνα της Metron Analysis
- Επιστήμονες ζητάνε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, αλλά με τρόπο
- Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»
- Κτηνοτρόφος ξεκινά απεργία πείνας στη Λάρισα – «Είμαστε άνεργοι, μας θανάτωσαν τα ζώα»
Ο Χάρι επιλέγει τη φυγή στο εξωτερικό απέναντι στην ανένδοτη στάση της Ελβίρας στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.
Η εξαφάνιση της Χλόης έχει προκαλέσει αναστάτωση σε όλο το ξενοδοχείο. Ο Χάρι βοηθά την ομάδα στην αναζήτηση, όμως έχει πάρει την απόφαση να φύγει από το νησί.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;
Επεισόδιο 17 – «V.I.P.» (2)
Η Χλόη, το σκυλάκι της πάμπλουτης πελάτισσας, συνοδεύεται από ένα πολύ ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών για την καθημερινή της ρουτίνα που περιλαμβάνει καλλωπισμό, ψυχοθεραπεία, διάβασμα και εξειδικευμένη διατροφή.
Στην προσπάθειά τους να τα κάνουν όλα κατά γράμμα, οι ήρωες του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» χάνουν τη σκυλίτσα. Τη βρίσκει ο Ηλίας, ο οποίος πιστεύει ότι είναι μετενσάρκωση της χαμένης του γάτας, της Τζίτζι. Ο Παντελής προσπαθεί με ένα τέχνασμα να απαλλαγεί από τη διοργάνωση καλλιστείων γατών, κερδίζοντας ταυτόχρονα χρήματα, όμως ένα λάθος της Λαμπρινής κάνει τον κίνδυνο αλλεργίας του να χτυπήσει… κόκκινο.
Ο Χάρι βοηθάει ενεργά στο «πρότζεκτ Χλόη», έχοντας ζητήσει κρυφά από την Raptor την απομάκρυνσή του από το νησί, καθώς δεν βλέπει «φως στο τούνελ» με τη συμπεριφορά της Ελβίρας.
Γκεστ επεισοδίου: Φρόσω Ράλλη, Νικόλας Ψυχαράκης
Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
HOTΕΛ ΕΛVIRA
ΣΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 21:00
#Hotελ
- Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Αταμάν χρησιμοποίησε ελάχιστα τον Γκραντ στη Μαδρίτη
- Κρήτη: «Ξύπνησε μετά από 3 μήνες, έκανε 30 χειρουργεία» – 18 χρόνια από την τραγωδία στο Δοξαρό
- Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
- Η Ευρώπη τρέχει – Σχέδιο μαμούθ για αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας
- Οι Αθώοι: Η νέα δραματική σειρά εποχής του MEGA έρχεται στις αρχές του 2026
- Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις