HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μια εξαφάνιση κάνει άνω κάτω το ξενοδοχείο

Ο Χάρι επιλέγει τη φυγή στο εξωτερικό απέναντι στην ανένδοτη στάση της Ελβίρας στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η εξαφάνιση της Χλόης έχει προκαλέσει αναστάτωση σε όλο το ξενοδοχείο. Ο Χάρι βοηθά την ομάδα στην αναζήτηση, όμως έχει πάρει την απόφαση να φύγει από το νησί.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 17 – «V.I.P.» (2)

Η Χλόη, το σκυλάκι της πάμπλουτης πελάτισσας, συνοδεύεται από ένα πολύ ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών για την καθημερινή της ρουτίνα που περιλαμβάνει καλλωπισμό, ψυχοθεραπεία, διάβασμα και εξειδικευμένη διατροφή.

Στην προσπάθειά τους να τα κάνουν όλα κατά γράμμα, οι ήρωες του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» χάνουν τη σκυλίτσα. Τη βρίσκει ο Ηλίας, ο οποίος πιστεύει ότι είναι μετενσάρκωση της χαμένης του γάτας, της Τζίτζι. Ο Παντελής προσπαθεί με ένα τέχνασμα να απαλλαγεί από τη διοργάνωση καλλιστείων γατών, κερδίζοντας ταυτόχρονα χρήματα, όμως ένα λάθος της Λαμπρινής κάνει τον κίνδυνο αλλεργίας του να χτυπήσει… κόκκινο.

Ο Χάρι βοηθάει ενεργά στο «πρότζεκτ Χλόη», έχοντας ζητήσει κρυφά από την Raptor την απομάκρυνσή του από το νησί, καθώς δεν βλέπει «φως στο τούνελ» με τη συμπεριφορά της Ελβίρας.

Γκεστ επεισοδίου: Φρόσω Ράλλη, Νικόλας Ψυχαράκης

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

