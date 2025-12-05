Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Γιώργος Λαζάνης: Ο δίκαιος και ο άδικος λόγος
Ιστορικό Αρχείο 05 Δεκεμβρίου 2025 | 12:55

Γιώργος Λαζάνης: Ο δίκαιος και ο άδικος λόγος

Παιχνίδι ασταμάτητο με τον Αριστοφάνη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αν δεν έχεις ακούσει τη βραχνή φωνή του Γιώργου Λαζάνη να παίζει παιχνίδι ασταμάτητο με τον Αριστοφάνη, σε Ηρώδειο και Επίδαυρο, είναι σαν να μην έχεις δει Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν! Γιατί, όσο και να ψάξεις, δεν θα βρεις παράσταση του Δασκάλου χωρίς τον κορυφαίο μαθητή. Ιδίως στον Αριστοφάνη, όπου κι αυτός και ο Γιώργος Αρμένης έδωσαν την ουσία και το περίγραμμα, ψυχή και σώμα στην κυριολεξία, στους μεγαλύτερους ρόλους της αττικής κωμωδίας.

Μετά από χρόνια δόκιμης θητείας στο είδος, να που ήρθε η σειρά του μαθητή να διδάξει στην Επίδαυρο —αύριο βράδυ (σ.σ. Παρασκευή 9 Αυγούστου 1991)— κωμωδία του Αριστοφάνη, υπογράφοντας ο ίδιος τη σκηνοθεσία και ερμηνεύοντας τον κεντρικό ρόλο, ενώ Εκείνος απουσιάζει…


«ΤΑ ΝΕΑ», 8.8.1991, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο μεταίχμιο μιας κρίσιμης για το «Θέατρο Τέχνης» εποχής, αυτής της μετά το Δάσκαλο, αυτής των επιγόνων, που φανερά ή και αφανέρωτα παλεύουν για τη διαδοχή, ο Γιώργος Λαζάνης παραμένει αυστηρά πιστός στις αρχές που ο Κουν έταξε: «Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έναν ψυχικά ακέραιο πνευματικό πολιτισμό».

Μετά το βήμα στην τραγωδία με τον «Φιλοκτήτη», οι αυριανές «Νεφέλες» είναι το πρώτο βήμα στον Αριστοφάνη μετά το θάνατο του Κουν (σημ. «ΝΕΩΝ»: ο Γ. Λαζάνης υπέγραψε δύο σκηνοθεσίες σε αριστοφανικές κωμωδίες όσο ζούσε ο Κ. Κουν).


Είναι φυσικό να μην μπορεί ν’ αντισταθεί στον πειρασμό να μιλήσει και σαν σκηνοθέτης που δίδαξε το ρόλο. Ο Γιώργος Λαζάνης, Στρεψιάδης. Ο ηθοποιός απέναντι στο ρόλο. Αύριο βράδυ στο αργολικό θέατρο θα ερμηνεύει και θα ’χει, φυσικά, το μάτι και το νου παντού και σ’ όλους στραμμένο. Τι λέει ο ίδιος για το ρόλο αντιμετωπίζοντάς τον και σαν σκηνοθέτης και σαν ερμηνευτής;

«Ο Στρεψιάδης, ο πρεσβύτης πρωταγωνιστής των Νεφελών από το δήμο της Κίκυννας, ανήκει στους αριστοφανικούς τύπους που χαρακτηρίζονται από την ηλικία και τα αρνητικά στοιχεία του προσωπείου τους.

Ο κουτοπόνηρος, χοντροκέφαλος και εύπιστος γεροχωριάτης, που εύστοχα ο ποιητής τον βάφτισε Στρεψιάδη, είχε την ατυχία να παντρευτεί με προξενιό γυναίκα ευγενικής καταγωγής από το γένος του Μεγακλή. Η διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο γονείς λόγω της διαφορετικής κοινωνικής τους προέλευσης επιτείνεται λόγω και των διαφορετικών τους παιδαγωγικών αντιλήψεων και έχει αντίκτυπο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού τους, Φειδιππίδη. Ο νεανίας εμφανίζεται ως ανώριμος, τεμπέλης, αγράμματος και αναιδής, και έτσι αποτελεί το μόνιμο πρόβλημα του γερο-Στρεψιάδη.


Αυτό το πρόβλημα εγχρονίζει τον γερομικροαστό στις μέρες μας και μας κάνει να παρακολουθούμε με κάποια συμπάθεια τα όσα πρόκειται να του συμβούν.

Αυτός ο γιος λόγω φιλοδοξίας της μάνας του —κατά τα λεγόμενα του Στρεψιάδη πάντα—, προσπαθώντας να μιμηθεί τη ζωή των νέων της αριστοκρατικής τάξης, οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο τον πατέρα του, που πολιορκείται από τους απαιτητικούς δανειστές του.

Ο γερο-Στρεψιάδης, έχοντας συνειδητοποιήσει την οικογενειακή του απομόνωση και πιεζόμενος από το οικονομικό του αδιέξοδο, συλλαμβάνει τη φαεινή ιδέα να καταφύγει στο φροντιστήριο του Σωκράτη, μπας και με τα σοφιστικά τερτίπια —έτσι αντιλαμβάνεται αυτός την ιδιομορφία της διδασκαλίας των σοφιστών— μπορέσει να αντιμετωπίσει τους δανειστές, αφού θα μάθει δίνοντας χρήματα λέγοντα νικάν και δίκαια κάδικα.


Όμως, ως μαθητής ο κουτοπόνηρος γερο-Στρεψιάδης αποδείχνεται χοντροκέφαλος, ξεχασιάρης, κούτσουρο, και αναγκάζει τον Σωκράτη να τον αποπέμψει σκαιά εκ του φροντιστηρίου. Μέσα στην απόγνωσή του ο ήρωάς μας καταφέρνει να πείσει το γιο του να γίνει μαθητής του Σωκράτη και τον οδηγεί στο διδακτήριο, όπου παρακολουθούν τον αγώνα δίκαιου και άδικου λόγου, με σκοπό να επιλέξει ο Στρεψιάδης σε ποιον θα αναθέσει την εκπαίδευση του παιδιού του, σ’ αυτόν που εκπροσωπεί την παραδοσιακή αγωγή ή σ’ αυτόν που εκπροσωπεί τη νέα;


Ποιος μπορεί να αγνοήσει τον προβληματισμό του σημερινού γονιού: σε ποιο σχολείο θα εμπιστευθεί τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του; Και ανάγω τον προβληματισμό τους σε όσα εκπροσωπούν ο δίκαιος και ο άδικος λόγος. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει αγανακτισμένους γονιούς να αποδίδουν στο σχολείο ό,τι ανάρμοστο, κατά την άποψή τους, διαπιστώσουν στη συμπεριφορά και στις αντιλήψεις των παιδιών τους; Και βέβαια, δεν καίνε τα διδακτήρια όπως ο γερο-Στρεψιάδης, αλλά ο φόβος της αποτυχίας τούς κάνει να επιστρέψουν ολοταχώς στο συντηρητισμό και στην παραδοσιακή διαπαιδαγώγηση».

*Άρθρο αφιερωμένο στον Γιώργο Λαζάνη, με την υπογραφή της Ελένης Σπανοπούλου, συντάκτριας πολιτιστικού ρεπορτάζ. Έφερε τον τίτλο «Ένας σύγχρονος Στρεψιάδης» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Πέμπτη 8 Αυγούστου 1991.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γιώργος Λαζάνης έφυγε από τη ζωή στις 5 Δεκεμβρίου 2006, σε ηλικία 78 ετών.

Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γαλλία: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Στη Γαλλία 05.12.25
Στη Γαλλία 05.12.25

Φρίκη: Πατέρας βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της τρία παιδιά

Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η νέα υπόθεση βιασμού και κακοποίησης από πατέρα, σε βάρος των παιδιών του - Ανάγκαζε τον 11χρονο γιο και εγγονό του να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος – Υπολογισμός και δικαιούχοι – Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25
Ειδικές κατηγορίες 05.12.25

Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Υπολογισμός και δικαιούχοι - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν δώρο Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου - Διαφορετικά, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
Ποδόσφαιρο 05.12.25
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Αντίστροφη μέτρηση για την ενσωμάτωση του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, αφού ο διεθνής χαφ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας και ετοιμάζεται για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25
Ο φόβος του Βερολίνου 05.12.25

EE: Σύγκρουση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία - Η στάση του Βελγίου, πολιορκητικός κριός ο Μερτς

Φρίντριχ Μερτς, Μπαρτ Ντε Βέβερ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν για το σχέδιο της ΕΕ σχετικά με το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 05.12.25

Η ΚΝΕ για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Να υψωθεί τείχος αγώνα απέναντι στην καταστολή και το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Σύνταξη
Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Μπράιτον: Εκτός για μήνες ο Τζίμας

O προπονητής της Μπράιτον επιβεβαίωσε τα άσχημα μαντάτα για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος θα απουσιάσει για αρκετό διάστημα μετά τον τραυματισμό του.

Σύνταξη
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια – Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
200.000 δανειολήπτες 05.12.25
200.000 δανειολήπτες 05.12.25

Πότε αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές

Σύμφωνα με τους δανειολήπτες, ο Άρειος Πάγος μπορεί να δώσει λύση, ώστε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι τόκοι αυτών να αποπληρωθούν σε ευρώ χωρίς το βάρος της ισοτιμίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 05.12.25
Champions League 05.12.25

Παγωνιά και… πλαστικό: Αυτά θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Καζακστάν την προσεχή εβδομάδα (9/12, 17:30) σε ένα ματς για το Champions League που θα διεξαχθεί κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύνταξη
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
