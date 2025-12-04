Η αποστολή της Ανγκόλας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Μέσα ο Ζίνι (pic)

Στις 21 Δεκεμβρίου κάνει σέντρα το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και σε αυτό θα βρίσκεται ο Ζίνι με την Ανγκόλα. Η Εθνική του άσου της ΑΕΚ συμμετέχει στη διοργάνωση και ο επιθετικός της Ένωσης βρίσκεται στην αποστολή.

Ο Ζίνι είναι τραυματίες από το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει σύντομα, όπως δήλωσε μετά το ΟΦΗ και ο Μάρκο Νίκολιτς. Η Ανγκόλα ποντάρει πολλά πάνω του και πιθανότατα θα τον έχει στη διάθεσή της μετά τις 15 του μηνός.

Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει η FIFA, κάτι που σημαίνει πως ο Ζίνι θα χάσει τα ματς της ΑΕΚ με Κραϊόβα για το Conference League και με ΟΦΗ για το πρωτάθλημα.

Η αποστολή με τον Ζίνι: