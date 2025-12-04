Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την πρώτη δημοπρασία ελληνικών κρασιών της VERGOS Auctions
Τα Νέα της Αγοράς 04 Δεκεμβρίου 2025

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την πρώτη δημοπρασία ελληνικών κρασιών της VERGOS Auctions

Ρωτήσαμε και μάθαμε από τον MW και Πρόεδρο του Wines & Spirits Professional Center (WSPC), Κωνσταντίνο Λαζαράκη.

Σύνταξη
Η δημοπρασία ελληνικών κρασιών της VERGOS Auctions είναι γεγονός. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή.

Η δημοπρασία ελληνικών κρασιών,  ήταν όνειρο πολλών επαγγελματιών αλλά και συλλεκτών κρασιού στην Ελλάδα.  Έλειπε από την χώρα μας και τώρα ήρθε η στιγμή να γίνει η αρχή, κάτι που δείχνει και την ωριμότητα της ελληνικής οινικής παραγωγής. Όλοι λοιπόν όσοι την ανέμεναν, έχουν καλούς λόγους να χαμογελάσουν, όχι μόνο γιατί η πρώτη τέτοια δημοπρασία είναι γεγονός, αλλά και για το ότι πίσω από τη δημοπρασία είναι ο μεγαλύτερος Οίκος δημοπρασιών στην Ελλάδα με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο. Οι άνθρωποι που αγαπούν το κρασί, αλλά και όχι μόνο αυτοί, θα έχουν πρόσβαση σε μερικά πραγματικά ‘διαμάντια’ που αξίζει να κοσμούν τα εορταστικά τραπέζια των ημερών που έρχονται.

Τι περιλαμβάνει ο κατάλογος της δημοπρασίας;

Η ομάδα της VERGOS Auctions απευθύνθηκε σε πολλούς από τους κορυφαίους Έλληνες παραγωγούς κρασιού οι οποίοι αποχωρίστηκαν μερικά από τα πιο ιδιαίτερα μπουκάλια που φύλαγαν για χρόνια στο κελάρι τους. Μιλάμε για φιάλες που η ηλικία τους ξεπερνά τα 20, ίσως και τα 30 χρόνια, μεγάλα μπουκάλια 3, 6, ακόμα και 9 λίτρων ακόμη και εκδόσεις που έχουν παραχθεί σε λιγότερο από δέκα μπουκάλια συνολικά. Ο κατάλογος είναι πραγματικά εντυπωσιακός, αποκλειστικά με εκλεκτά ελληνικά κρασιά που προέρχονται κατευθείαν από τους δημιουργούς τους.

Lot 90, Κτήμα Κατσαρού 2016, 2010, 2008, 2001, 1991, 1989, ΠΓΕ Κρανιά (6 φιάλες, 0,75L), Εκτίμηση €750-1.000

Πού απευθύνεται η δημοπρασία; Μπορεί κάποιος να αγοράσει ακόμη και εάν δεν είναι συλλέκτης;

Εδώ θίγετε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο που πρέπει να αναλύσουμε. Οι δημοπρασίες, όχι μόνο κρασιού αλλά κάθε είδους, αφορούν τους πάντες που έχουν έστω και μικρό ενδιαφέρον για το είδος που δημοπρατείται. Ειδικά για το κρασί, το να πιστεύουμε πως μόνο συλλέκτες αξίζει να ασχοληθούν, είναι περιοριστικό. Θα έλεγα πως το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να συμμετάσχει είναι να έχει αγάπη για το κρασί και να θέλει να απολαύσει κάτι ξεχωριστό, που δεν μπορεί να βρει εύκολα στην αγορά. Ακόμα καλύτερα θα νιώσω, αν μετά από αρκετά χρόνια συναντήσω κάποιον και μου πει πως αυτή η δημοπρασία ήταν η αιτία να ξεκινήσει μία προσωπική συλλογή κρασιών.

Lot 81, Lot 80, Επιλογές από το Κτήμα Γεροβασιλείου (Ερυθρό 2003, Ερυθρό 2001)

Γιατί να αγοράσει κάποιος από δημοπρασία κρασιών και τι θα πρέπει να προσέξει;

Ήδη μιλήσαμε για την σπανιότητα των φιαλών που περιλαμβάνονται στη δημοπρασία.

Το ίδιο σημαντικό για εμένα είναι η δυνατότητα που μας προσφέρεται να έχουμε πρόσβαση σε κρασιά που βρίσκονται στο απόγειο της πορείας τους. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, κάποια κρασιά έχουν δυνατότητα παλαίωσης, που μπορεί να είναι μερικά χρόνια ή και μερικές δεκαετίες. Σαφέστατα αυτά αποτελούν μία μικρή μερίδα του κρασιού που παράγεται σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ οι εσοδείες που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι τις περισσότερες φορές αρκετά πρόσφατες. Λίγα χρόνια σε ένα δροσερό και υγρό κελάρι μπορούν να πραγματικά να κάνουν θαύματα πόσω δεν μάλλον όταν είναι φυλαγμένα με φροντίδα από τους ίδιους τους οινοπαραγωγούς.

Αυτό που θα πρέπει να προσέξει κάποιος είναι καταρχήν το ποιος διοργανώνει τη δημοπρασία. Στην προκειμένη περίπτωση το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να απασχολεί καθώς ο Οίκος Vergos διαθέτει φήμη, εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο των δημοπρασιών που δεν αμφισβητείται.  Σε μία δημοπρασία πρέπει επίσης να προσέξεις την γνησιότητα και την κατάσταση των lots δηλαδή των φιαλών, κάτι που εξασφαλίζεται καθώς όλες οι φιάλες προέρχονται κατευθείαν από μερικά από τα γνωστότερα οινοποιεία της χώρας.

Lot 95, Lot 9: Επιλογές από το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη (Αμέθυστος Ερυθρός Collector’s 2016, Ερυθρός Collector’s 2006)

Ποια φιάλη θα χαρακτηρίζατε ‘κόσμημα’ της συλλογής;

Πραγματικά θα ήθελα να έχω τον χώρο στο κελάρι και την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσω πολλές από της φιάλες που δημοπρατούνται! Αν έπρεπε όμως να επιλέξω μία, αυτή θα ήταν μία φιάλη Ράμνιστα του 1994 από το κτήμα Κυρ Γιάννη. Εκτός από το ότι είναι σπάνια, ελάχιστοι γνωρίζουν πως όντως κυκλοφόρησε αυτό το κρασί στην εσοδεία του 1994, ενώ έχει ετικέτα που σχεδιάστηκε ιδιοχείρως από τον αείμνηστο Κυρ Γιάννη Μπουτάρη.

Lot34, Ράμνιστα 1994, Κτήμα Κυρ-Γιάννη, ΠΟΠ Νάουσα (1 φιάλη, 0,75L), Εκτίμηση €400-600

Lot51, Νάουσσα Μπουτάρη 1994, ΠΟΠ Νάουσα (1 φιάλη, 3L), Εκτίμηση €300-500

Πώς μπορεί κάποιος να λάβει μέρος;

Η συμμετοχή είναι πραγματικά εύκολη. Δεν υπάρχει καν ανάγκη να είναι κάποιος μαζί μας στις 14 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Οίκο και να δηλώσει ενδιαφέρον από πριν για συγκεκριμένα κρασιά, θέτοντας και ανώτατο όριο τιμής που διατίθεται να φτάσει. Μπορεί επίσης να συμμετάσχει και σε πραγματικό χρόνο, είτε τηλεφωνικά είτε online. Ο καλύτερος τρόπος για να ενημερωθεί κάποιος για όλες τις σχετικές διαδικασίες είναι  να επισκεφθεί τον σύνδεσμο www.vergosauctions.com και φυσικά να έρθει απευθείας σε επαφή με τον Οίκο.

Lot117, Μέγας Οίνος 2001, Κτήμα Σκούρα, ΠΓΕ Πελοπόννησος (1 φιάλη, 9L), Εκτίμηση €2.200-2.500

Ως ο πρώτος MW της Ελλάδας, πώς νιώθετε βλέποντας ελληνικά κρασιά να αποκτούν θέση σε δημοπρασίες τέτοιου επιπέδου;

Είμαι ενθουσιασμένος που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και που μάλιστα αφορά μόνο ελληνικά κρασιά. Είναι ένα ακόμα βήμα προς την ωριμότητα. Και επειδή αυτό το βήμα δεν προέρχεται από τους παραγωγούς, που έχουν κάνει θαύματα εδώ και μερικές δεκαετίες, αλλά από έναν τόσο σοβαρό Οίκο δημοπρασιών, ο ενθουσιασμός μου είναι ακόμα μεγαλύτερος. Θεωρώ πραγματικά πως όσοι αγαπούμε το ελληνικό κρασί έχουμε κάθε λόγο να υποστηρίξουμε αυτήν την πρωτοβουλία  της Vergos Auctions που μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει για τον χώρο του ελληνικού κρασιού.

Δημοπρασία ελληνικών κρασιών

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, ώρα:13.00, Οινοποιείο Παπαγιαννάκος (Μαρκόπουλο Αττικής)

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Opinion
Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

4+1 tips για να γίνεις πιο παραγωγικός τη νέα χρονιά

Με την πρωτοχρονιά να πλησιάζει, αρχίζουμε τις λίστες με τις αλλαγές που θέλουμε για τη νέα χρονιά. Συχνή επιθυμία είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας προσδοκώντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αν σε απασχολεί η παραγωγικότητα σου, σου έχουμε συμβουλές για να σε βοηθήσουμε

Σύνταξη
Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS
Τα Νέα της Αγοράς 02.12.25

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV

Σύνταξη
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Το Cyber Week… αλλιώς!
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Το Cyber Week… αλλιώς!

Η Cyber Week είναι η εβδομάδα που κάνει το shopping πιο fun! Και στο SHOPFLIX.gr αγοράζεις έξυπνα, ξοδεύεις λιγότερα και απολαμβάνεις... δωρεάν μεταφορικά!

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Τι είπε για τις συνομιλίες 04.12.25

Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 04.12.25

Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Περισσότερα από δύο τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς κάθε μήνα προέρχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια κοκαΐνης, ηρωίνης κλπ. Τα Εργαστήρια Τοξικολογίας βρίσκουν σε αιματολογικούς ελέγχους σε σορούς υπαιτίων τροχαίων άνω του 10% χρήση ναρκωτικών! Ο αόρατος κίνδυνος στην συνέχεια της τραγωδίας στην Λούτσα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Με κόστος περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, διάσημους παρουσιαστές, θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δίνουν το «παρών», οι Αμερικανοί σκοπεύουν να... αφήσουν εποχή με την επικείμενη κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν
Κινητοποίηση 04.12.25

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων εκφράζει μεταξύ άλλων την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας - ΣΣΕ και μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα στα αιτήματα που αφορούν στην απεργία

Σύνταξη
Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
Μπάσκετ 04.12.25

Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια περί ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Σύνταξη
Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

