# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
3 έργα που έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα… γεφύρια της Άρτας
Ελλάδα 04 Δεκεμβρίου 2025 | 06:02

3 έργα που έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα… γεφύρια της Άρτας

Η υπογειοποίηση στα Σεπόλια, η αναβάθμιση 14 συρμών του ΗΣΑΠ και η πεζοδρόμηση στη Βασ. Όλγας στοιχειώνουν την Αθήνα και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους δρόμους

Κώστας Ντελέζος
A
A
Spotlight

Τρία έργα συνεχίζουν να… στοιχειώνουν την Αθήνα και να δημιουργούν προβλήματα στους δρόμους αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Η υπογειοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου στα Σεπόλια αλλά και η αναβάθμιση των 14 συρμών των πρώην ΗΣΑΠ τα τελευταία χρόνια πάνε από αναβολή σε αναβολή και από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, αφήνοντας ανοιχτά εργοτάξια και τις ελπίδες για ολοκλήρωση να εξανεμίζονται. Την ίδια στιγμή, η παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας, της πολύπαθης λεωφόρου, μόλις μισού χιλιομέτρου, μετατίθεται από μήνα σε μήνα. Ο νέος στόχος; Η Βασιλίσσης Ολγας θα ανοίξει στα τέλη Ιανουαρίου.

Εργοτάξια μέχρι το 2028 στα Σεπόλια

Σε σύγχρονα… γεφύρια της Αρτας έχουν μεταβληθεί δύο κρίσιμα συγκοινωνιακά έργα για τους κατοίκους της Αττικής, τα οποία έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά τις μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή τους και το «φούσκωμα» του τιμήματος υλοποίησής τους.

Το πρώτο έργο αφορά την υπογειοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου στα Σεπόλια και το δεύτερο την πολυαναμενόμενη αναβάθμιση των 14 συρμών των πρώην ΗΣΑΠ, που βαδίζουν από καθυστέρηση σε καθυστέρηση.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα Σεπόλια, οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει πλέον να κάνουν υπομονή τουλάχιστον ως τον Φεβρουάριο του 2028 (!) για την ολοκλήρωση της υπογειοποίησης του σιδηροδρόμου, που αναμένεται να δώσει ανάσα στην πυκνοκατοικημένη γειτονιά του κέντρου.

Αυτό σημαίνει πως η ελληνική πολιτεία θα έχει χρειαστεί 24 ολόκληρα χρόνια (!) για να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ για την υπογειοποίηση των γραμμών στα Σεπόλια και σχεδόν 10 χρόνια για να υλοποιήσει το έργο που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023!

Το έργο που μοιάζει με σύγχρονο γεφύρι της Αρτας ταλαιπωρεί μια ολόκληρη περιοχή, η οποία παραμένει έρμαιο των εργοταξίων και των έργων που εξελίσσονται με ρυθμούς χελώνας.

Επειτα από τη νέα οικονομική διαφορά ύψους 8,5 εκατ. ευρώ που ανέκυψε με τον ανάδοχο του έργου [κοινοπραξία Intrakat (νυν Aktor) – Σιδηροδρομικά Εργα ΑΤΕ], η διοίκηση του ΟΣΕ προτείνει την προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο (διαιτησία), καθώς η επιλογή των αστικών δικαστηρίων θα οδηγούσε σε νέο εκτροχιασμό του κόστους και των χρονοδιαγραμμάτων. Εκτιμήσεις αναφέρουν πως ήδη το κόστος ολοκλήρωσης του έργου θα επιβαρυνθεί με περίπου 46 εκατ. ευρώ.

Εχοντας επίσημο ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Φεβρουάριο του 2028, έπειτα από σειρά παρατάσεων, καθώς έπρεπε να έχει τελειώσει στις αρχές του 2023, το έργο μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Στη δύσκολη εξίσωση των εμποδίων που ταλαιπωρούν το έργο – κακός σχεδιασμός, τεχνικές προκλήσεις, αρχαιολογικά – προστίθεται και το κόστος.

Αυτό έχει ήδη ανέβει σημαντικά, αφού στα 66,58 εκατ. ευρώ της αρχικής σύμβασης έχουν προστεθεί άλλα 32,86 εκατ. ευρώ από τις δύο συμπληρωματικές συμβάσεις (2021 και 2023), αγγίζοντας δηλαδή την επιτρεπόμενη αύξηση του 50%.

Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ένα επιπλέον ποσό ως και 46 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου αποτελεί και η νέα διαφορά των 8,5 εκατ. ευρώ. Αυτή αφορά προβλήματα που οφείλονται κυρίως σε τρίτους παράγοντες, όπως π.χ. η ύπαρξη στη διαδρομή του έργου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, που δεν είχε ληφθεί υπόψη, αλλά και αρχαιολογικά ευρήματα.

Οι επακόλουθες καθυστερήσεις, όμως, εκτινάσσουν και το πραγματικό κόστος, αφού οι τιμές των υλικών έχουν πάρει την ανιούσα σε σχέση με το 2018, οπότε υπεγράφη η σύμβαση με έκπτωση 45,71%.

Η κατασκευή του τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου από την έξοδο του σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών έως τις Τρεις Γέφυρες, με υπογειοποίηση στην περιοχή των Σεπολίων, έχει σκοντάψει εξαρχής σε ντόμινο προβλημάτων.

Σήμερα, βασικό εμπόδιο αποτελεί η διαμάχη μεταξύ της πρώην ΕΡΓΟΣΕ, που πλέον αποτελεί κομμάτι της εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, και της Ελληνικό Μετρό, καθώς η δεύτερη θα πρέπει να δώσει το πράσινο φως ώστε η σιδηροδρομική σήραγγα να περάσει κάτω από εκείνη του μετρό.

Σημαντικές τρικλοποδιές έβαλε και η λανθασμένη χαρτογράφηση των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), που προκάλεσε από την πρώτη ημέρα του έργου τετράμηνη καθυστέρηση.

Οι 14 συρμοί των ΗΣΑΠ

Σε «γεφύρι της Αρτας νούμερο 2» εξελίσσεται και το έργο της πολυαναμενόμενης αναβάθμισης των 14 συρμών της γραμμής 1 του μετρό (πρώην ΗΣΑΠ), που θα παραδίδονταν τμηματικά στην κυκλοφορία τον Ιούλιο του 2024, ενώ χθες ανακοινώθηκε ότι η παράδοση των συρμών μετατίθεται για το 2027!

Μεσολάβησαν διάφορες παρατάσεις για την ολοκλήρωση του έργου, με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα να μετατίθενται συνεχώς προς το… μέλλον (!), με αντίστοιχη αναθεώρηση προς τα πάνω και του τιμήματος της σχετικής σύμβασης, ενώ το επιβατικό κοινό για συρμούς ακούει και συρμούς δεν βλέπει!

Μόλις χθες η διοίκηση της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) αναγκάστηκε να προχωρήσει στην επιβολή του πρώτου ουσιαστικού προστίμου ύψους 3,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (5% επί του αντικειμένου της σύμβασης) στην ισπανική εταιρεία CAF SA που είναι η ανάδοχος του έργου, λόγω νέας αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην αναβάθμιση των 14 συρμών των ΗΣΑΠ.

Αυτό είναι το δεύτερο πρόστιμο που επιβάλλεται στην ισπανική εταιρεία για τον ίδιο λόγο, αφού νωρίτερα φέτος είχε επιβληθεί πρόστιμο – χάδι ύψους 45.377 ευρώ, και πάλι λόγω καθυστερήσεων και συνεχών αιτημάτων για παρατάσεις με διάφορες αιτιολογίες.

Το έργο της αναβάθμισης των 14 συρμών των ΗΣΑΠ αντιμετωπίζει προβλήματα από το ξεκίνημά του, ενώ μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή (στην Ισπανία και έχει μεταφερθεί στην Ελλάδα) μόνο ενός πρότυπου βαγονιού που θα χρησιμοποιηθεί ως πιλότος και για τα υπόλοιπα!

Σημειώνεται ότι ΣΤΑΣΥ και CAF υπέγραψαν συμπληρωματική σύμβαση μέσω της οποίας το κόστος του έργου αυξήθηκε κατά 9,5%, αγγίζοντας τα 72 εκατ. ευρώ (η αρχική σύμβαση ύψους 65,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2022), με την αιτιολογία της αύξησης του κόστους των υλικών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και του πολέμου στην Ουκρανία!

Χθες, το ΔΣ της ΣΤΑΣΥ απέρριψε νέο αίτημα της CAF για μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συνόλου του έργου τον Σεπτέμβριο του 2027, κρίνοντας ως αβάσιμους τους λόγους που επικαλέστηκε η εταιρεία.

Ωστόσο, η ΣΤΑΣΥ αποφάσισε να δοθεί παράταση στους τμηματικούς χρόνους παράδοσης της σύμβασης. Παράλληλα, δίνεται παράταση για την παράδοση των συρμών, με τον πρώτο να αναμένεται να μπει στην κυκλοφορία την ερχόμενη άνοιξη (χωρίς να προσδιορίζεται ο μήνας), ενώ η παράδοση των υπολοίπων θα γίνει σταδιακά έως τους πρώτους μήνες του 2027!

Το χρονοδιάγραμμα – λάστιχο της αναβάθμισης των 14 συρμών των ΗΣΑΠ

  • Η αρχική σύμβαση με την ισπανική CAF S.A., ύψους 65,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για την αναβάθμιση των 14 συρμών, υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2022
  • Προέβλεπε την παράδοση του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού στις εγκαταστάσεις των ΗΣΑΠ τον Ιούλιο του 2024
  • Τον Δεκέμβριο του 2023, η ΣΤΑΣΥ αποδέχτηκε αίτημα της CAF S.A. για αναπροσαρμογή του συνολικού συμβατικού τιμήματος κατά 9,5%, δηλαδή κατά 6,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, καθώς και την παράταση των χρόνων τμηματικής παράδοσης των συρμών
  • Το τίμημα ανέβηκε στα 71,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ η παραλαβή του πρώτου αναβαθμισμένου συρμού τοποθετήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2025
  • Ωστόσο, την άνοιξη του 2025,  αποφασίστηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος για την παράδοση του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού κατά 216 μέρες (περίπου 7 μήνες). Η νέα προθεσμία έληξε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025
  • Τελικά, μόλις τον περασμένο μήνα παραδόθηκε το πρώτο ανακατασκευασμένο βαγόνι! Ο πρώτος συρμός αναμένεται να παραδοθεί την άνοιξη του 2026

Stream newspaper
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
Σφοδρές βροχοπτώσεις 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σφοδρή κακοκαιρία θα προκαλέσει το καιρικό σύστημα Byron την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Δελτίο Έκτακτων Καιρικών Φαινομένων, στο επίκεντρο θα βρεθεί η ανατολική χώρα.

Σύνταξη
Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο
Ελλάδα 03.12.25

Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο

Η αστυνομία διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για οδηγό κλούβας των ΜΑΤ, που «γκάζωσε» για να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Πάτρα για κλοπές και εμπορία ανθρώπων
Ελλάδα 03.12.25

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Πάτρα για κλοπές και εμπορία ανθρώπων

Μια εγκληματική οργάνωση 9 ή περισσότερων ατόμων στην Πάτρα χρησιμοποιούσε ανήλικα παιδιά, 10 έως 15 ετών, τα οποία στρατολογούσε και εκπαίδευε για την διάπραξη παράνομων πράξεων.

Σύνταξη
«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Νέα Κακοκαιρία 03.12.25

«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Ακραία η βροχόπτωση (Κατηγορία:5) σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ - Ανάσα παίρνει αυτή τη φορά η Ηπειρος -Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για πλημμυρικά φαινόμενα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει τη συνομιλία με τον Τραμπ που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια»
Βενεζουέλα 04.12.25

Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει την «εγκάρδια» και με «σεβασμό» συνομιλία του με τον Τραμπ

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», επιβεβαίωσε ο Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από «σεβασμό» και «μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια».

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο
Βρυξέλλες 04.12.25

Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία υπέγραψαν τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο

Τη συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο υπέγραψαν στις Βρυξέλλες η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μαζί με τον επίτροπο της Κομισιόν για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό.

Σύνταξη
Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 04.12.25 Upd: 01:35

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
