Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα δεν σταμάτησε ούτε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, επικρατώντας το βράδι της Τρίτης (2/12) με 3-1 στο «Καμπ Νου», σε παιχνίδι που ανήκει στην 19η αγωνιστική της La Liga, αλλά πραγματοποιήθηκε απόψε λόγω της παρουσίας των δύο ομάδων (αλλά και και των Ρεάλ και Μπιλμπάο που παίζουν μεταξύ τους την Τετάρτη στις 3/12 στις 20:00) στη Τζέντα τον Ιανουάριο για το Super Cup.

Έτσι οι Καταλανοί πήγαν στους 37 βαθμούς μετά τη 12 νίκη τους, αφήνοντας τους ροχιμπλάνκος στους 31 μετά τη 2η ήττα τους. Στους 33 είναι η «βασίλισσα» με παιχνίδι λιγότερο αυτό που αναφέρουμε πιο πάνω στην έδρα των Βάσκων.

Εκείνη που άνοιξε το σκορ ήταν η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, συγκεκριμένα στο 19′ μετά από μια καταπληκτική ατομική προσπάθεια από τον Αλεχάντρο Μπαένα για το 0-1.

Η αλήθεια είναι ωστόσο πως οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να χαρούν για πολύ το προβάδισμά τους, αφού μόλις επτά λεπτά αργότερα (26′) η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ισοφαρίσει.

«Δράστης» ο Ραφίνια ο οποίος αφού «διέφυγε» από αρκετούς αμυντικούς βγήκε φάτσα με τον τερματοφύλακα κι εκεί δεν είχε πρόβλημα να «γράψει» το 1-1.

Στο 35′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, ωστόσο ένα λεπτό μετά ο «σπεσιαλίστας» Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι εκτέλεσε άσχημα, με το 1-1 να παραμένει. Τελικά τη λύτρωση στους Μπλαουγκράνα έδωσε ο Ντάνι Όλμο στο 65′ όταν μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια και ωραίο συρτό σουτ, «σήμανε» το 2-1.

Το τελικό 3-1 «σφράγισε» στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φεράν Τόρες και αφού «άδειασε» τον προσωπικό του αντίπαλο, στην συνέχεια σκόραρε το 3ο τέρμα της ομάδας του.

Τέλος να σημειώσουμε ότι τα υπόλοιπα ματς της 19ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιανουαρίου, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη το ακριβές πρόγραμμα:

Μπαρτσελόνα: Γιόαν Γκαρσία, Μπαλντέ, Κουμπαρσί, Κουντέ, Έρικ Γκαρσία, Χεράρδ Μαρτίν, Πέδρι (74’ Ντρο Φερνάντεθ), Όλμο, Ραφίνια (74’ Κασαδό), Γιαμάλ (87’ Κρίστενσεν), Λεβαντόφσκι

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Χιμένες, Λενγκλέ, Χάντσκο, Μολίνα, Καρδόσο (14’ Κόκε, 75’ Γκριεζμάν), Μπάριος, Μπαένα (62’ Αλμάδα), Σιμεόνε (62’ Σέρλοθ), Γκονθάλεθ (46’ Γκάλαχερ), Άλβαρες

Η βαθμολογία στη La Liga

Μπαρτσελόνα 37 -15αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 33

Βιγιαρεάλ 32

Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.

Μπέτις 24

Εσπανιόλ 24

Χετάφε 20

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16

Θέλτα 16

Σεβίλη 16

Αλαβές 15

Βαλένθια 14

Μαγιόρκα 13

Οσασούνα 12

Τζιρόνα 12

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9