newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:57
Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Μετρό – Μέχρι Εθνική Άμυνα η γραμμή 3
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03 Δεκεμβρίου 2025 | 15:50

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Spotlight

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία βρίσκει τους ανθρώπους με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, που ανήκουν στα φτωχά – λαϊκά στρώματα, όπως και τις οικογένειές τους, να μαστίζονται από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την ανεργία, τα πετσοκομμένα δικαιώματα, πενιχρά ή ανύπαρκτα επιδόματα και συντάξεις, ‘γύμνια’ στις κρατικές υπηρεσίες και στις δομές πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της αναπηρίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας.

«’Κουρελόχαρτο’ τα όμορφα λόγια για κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη»

Προσέθεσε, μάλιστα, πως «οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε ‘κουρελόχαρτο’ τα όμορφα λόγια για κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη».

«Το ΚΚΕ, σταθερά, θα συνεχίσει να βρίσκεται με όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνια πάθηση, ενάντια στην αντιλαϊκή, αντιαναπηρική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ», σημείωσε καταληκτικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, υπογραμμίζοντας πως «ο αγώνας μέσα από το αναπηρικό κίνημα, η συνάντηση με τις θέσεις του ΚΚΕ είναι μονόδρομος, για να ληφθούν μέτρα ανακούφισης και να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Metlen πίεσαν στο -1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

World
Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στο 2% – Να αποκτήσουμε Ενιαία Αγορά

Λαγκάρντ: Ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στο 2% – Να αποκτήσουμε Ενιαία Αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»
«Κοροϊδία» 03.12.25

«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»

Στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια να επιστρατεύσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό» διαμηνύει η αντιπολίτευση στον πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε για τους αγρότες, τα αιτήματά τους και τα μπλόκα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός
Βουλή 03.12.25

Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός

«Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
Πολιτική 03.12.25

Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών

«Καρότο και μαστίγιο» για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία από τη μία εμφανίζεται να επιχειρεί να κατευνάσει, δίνοντας χρόνο στα μπλόκα και από την άλλη -με το βλέμμα ξανά στους «νοικοκυραίους»- τα δαιμονοποιεί και υποδεικνύει στην αστυνομία να πράξει το «επιχειρησιακό καθήκον» της για εκκένωση των εθνικών οδών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση
Πολιτικές Συνεντεύξεις 03.12.25

Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλά στο in για την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, το μεταναστευτικό, τις δυνατότητες της ναυτιλίας αλλά και της βαριάς βιομηχανίας μέσω των ναυπηγείων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς
in Confidential 03.12.25

Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Μεγάλος ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου για το πως θα εξελιχθεί το θέμα των αγροτών. Η πολιτική με καρότο και μαστίγιο δεν φαίνεται να δουλεύει μέχρι ώρας. Κοσμοσυρροή αναμένεται απόψε στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
Ελλάδα 03.12.25

Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σύνταξη
Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.12.25

Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;

Από το Qatargate ως τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δείχνει να επιχειρεί μια απέλπιδα αυτο-κάθαρση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»
«Κοροϊδία» 03.12.25

«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»

Στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια να επιστρατεύσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό» διαμηνύει η αντιπολίτευση στον πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε για τους αγρότες, τα αιτήματά τους και τα μπλόκα

Σύνταξη
Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε

Η Athens Kallithea έκανε σεφτέ στη League Phase Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όμως αποχαιρετά τη διοργάνωση, ενώ η Καβάλα παρέμεινε στον ένα βαθμό και με ένα ματς λιγότερο με τον Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς». Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο