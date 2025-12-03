Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
«Το Ελληνιστικό Λυκόφως: Η άγνωστη Ιστορία»: Παρουσιάζεται το βιβλίο του Μάνου Κουμεντάκη
Books 03 Δεκεμβρίου 2025 | 19:19

«Το Ελληνιστικό Λυκόφως: Η άγνωστη Ιστορία»: Παρουσιάζεται το βιβλίο του Μάνου Κουμεντάκη

Το τρίτο κατά σειρά ιστορικό μυθιστόρημα του Μάνου Κουμεντάκη, παρουσιάζεται την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το τρίτο κατά σειρά ιστορικό μυθιστόρημα του Μάνου Κουμεντάκη, με τίτλο «Το Ελληνιστικό Λυκόφως: Η άγνωστη Ιστορία» (εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη) παρουσιάζεται την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 7μμ στην ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, αιθ. Γεώργιος Καράντζας (1ος όροφος).

Με το νέο του βιβλίο ο συγγραφέας φωτίζει μία ιστορική περίοδο που συνήθως μένει στην αφάνεια  – μολονότι πολύ ενδιαφέρουσα – καθώς δεν διδάσκεται επαρκώς στα σχολικά εγχειρίδια. Ο Μάνος Κουμεντάκης ρίχνει περισσότερο φως στην εποχή μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλέξανδρου, όταν τα ελληνιστικά κράτη ευρισκόμενα σε περίοδο παρακμής  συγκρούονται με την ανερχόμενη δύναμη της ρωμαϊκής δημοκρατίας.

Περιγράφει την επικράτηση της Ρώμης και ακολούθως την εμφάνιση του λαμπρού ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Το βιβλίο του αφορά δηλαδή την αλληλεπίδραση και το «πάντρεμα» του Ελληνικού και του Ρωμαϊκού πολιτισμού που άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Η αφήγηση  του Μάνου Κουμεντάκη γίνεται με γλαφυρό τρόπο, με τη «συμμετοχή» στην αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων, μίας μεικτής ελληνορωμαϊκής οικογένειας, η οποία εμπλέκεται στη σύγκρουσή Ελληνιστικών κρατών – Ρώμης. Οι περιπέτειές της παρουσιάζουν στον αναγνώστη με ζωντάνια όσα συμβαίνουν σε διάρκεια δύο αιώνων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ Περικλής Βαλλιάνος και ο ιστορικός Ιωάννης Φίλανδρος καθώς και ο συγγραφέας.

Την παρουσίαση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» Μάνος Χαραλαμπάκης.

Το ελληνιστικό λυκόφως – Η άγνωστη ιστορία

Έναν αιώνα μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλέξανδρου τα ελληνιστικά κράτη, που διανύουν περίοδο παρακμής, έρχονται αντιμέτωπα με την ανερχόμενη δύναμη της ρωμαϊκής δημοκρατίας που εποφθαλμιά τα πνευματικά και υλικά αγαθά τους. Η σύγκρουσή τους είναι αναπόφευκτη και διαρκεί δύο αιώνες μέχρι την πλήρη επικράτηση της Ρώμης. Κορυφαίο επακόλουθό της ένας νέος και θαυμαστός πολιτισμός, ο ελληνορωμαϊκός, που αφήνει το ανεξίτηλο και διαχρονικό στίγμα του στην ανθρωπότητα. Μια μεικτή ελληνορωμαϊκή οικογένεια εμπλέκεται στη σύγκρουσή τους και οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις της στην ελληνιστική οικουμένη μάς παρουσιάζουν γλαφυρά τα γεγονότα της εποχής.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

O Μάνος Κουμεντάκης γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς με καταγωγή από την Κρήτη. Μετά την αποφοίτησή του από το Κολλέγιο Αθηνών, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά (Μaster of Arts) στο Πανεπιστήμιο Leeds της Αγγλίας. Εργάστηκε στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος και κατόπιν στον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, διευθύνοντας το γραφείο του ομίλου στο Λονδίνο για δέκα χρόνια. Κατόπιν εργάστηκε στις Βρυξέλλες ως Directeur της Eurocontrol.

Τέλος, εργάστηκε στη Γερμανία ως Financial Controler στην Eumetsat. Επέστρεψε στην Ελλάδα ύστερα από σχεδόν τριάντα χρόνια στο εξωτερικό και επιδόθηκε στην αγαπημένη από τα παιδικά του χρόνια μελέτη της Ιστορίας και ιδιαίτερα των περιόδων της ελληνικής Ιστορίας που παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό.

Τα προηγούμενα ιστορικά του μυθιστορήματα με τίτλο: Έλληνας και Φράγκος – Η Άγνωστη Ιστορία και Οι Σελευκίδες – Η Άγνωστη Ιστορία κυκλοφορούν επίσης από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη

Info:

Πού: ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, αιθ. Γεώργιος Καράντζας (1ος όροφος).

Πότε: Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, 7μ.μ.

World
Αγορές: Ο χρησμός της Barclays για το 2026 – Τι βλέπει για ΗΠΑ και Ευρώπη 

Αγορές: Ο χρησμός της Barclays για το 2026 – Τι βλέπει για ΗΠΑ και Ευρώπη 

Books
Η μόδα και το εφήμερο
Fashion and Theory 01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα
Τεκμήρια Βαρβαρότητας 14.11.25

Η θέα από το έδαφος της Χιροσίμα

Το θρυλικό ρεπορτάζ του Τζον Χέρσι που έβαλε τέλος στη συγκάλυψη της ατομικής βαρβαρότητας, αλλάζοντας -κυριολεκτικά- τον κόσμο, κυκλοφορεί στα ελληνικά.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
«Η μακρά ζέστη» 13.11.25

Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας
Πόλο 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βάσας για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει τους κίτρινους με πολλές αλλαγές την ομάδα του απόψε (3/12, 21.30) στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης». Στον πάγκο ο Μορόν και εκτός αποστολής ο Διούδης.

Σύνταξη
Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
Fizz 03.12.25

Τα Φιλαράκια την έκαναν - Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Μετά από μια δεκαετία, η αγαπημένη σειρά των Gen X και των Millennial φεύγει από το streaming service του Netflix, προκαλώντας απειλές για ακύρωση συνδρομών. Αλλά θα εξαφανιστεί πραγματικά το Friends, τελικά;» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian.

Σύνταξη
«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Νέα Κακοκαιρία 03.12.25

«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Ακραία η βροχόπτωση (Κατηγορία:5) σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ - Ανάσα παίρνει αυτή τη φορά η Ηπειρος -Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για πλημμυρικά φαινόμενα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026
English edition 03.12.25

Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026

Greece has extended its Social Tourism program through June 2026, offering subsidized holidays, expanded stay durations, and increased funding for select regions, with updated benefits for both workers and unemployed beneficiaries

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)
Τελικός κολύμβησης 03.12.25

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)

Με επίδοση 1:50.26, ο εξαιρετικός Απόστολος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών στα 200μ. ύπτιο, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Κόσμος 03.12.25

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της

Σε σοκ οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας Πο στη νοτιοδυτική Γαλλία από την υπόθεση της 53χρονης μητέρας που δηλητηρίασε τις δύο κόρες της, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μεγαλύτερης

Σύνταξη
Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer
On Field 03.12.25

Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επιβεβαίωσε πως όποτε παίρνει την ευκαιρία την αξιοποιεί την ώρα που ο «Μέντι» είδε και τους τρεις φορ του να σκοράρουν στην Σύρο σε ένα ευχάριστο μεσημέρι για όλους.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις
Κόσμος 03.12.25

Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις

Με την Βουλγαρία να βρίσκεται στο κατώφλι του ευρώ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων διαμαρτυρόμενοι για την διαφθορά και την ακρίβεια

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό
«Δάνειο επανορθώσεων» 03.12.25

Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό

Με στόχο να εξασφαλιστούν 90 δισ. για να στηριχθεί η Ουκρανία για 2 χρόνια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Διαφορετικά, μιλά για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

Σύνταξη
Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα
Επιστημονική έρευνα 03.12.25

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα

Κριτικές αιχμές, αλλά και τη δική τους πρόταση για αναδιάρθρωση του πεδίου της επιστημονικής έρευνας καταθέτουν στο in η Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΕΕ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 19η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
