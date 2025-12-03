newspaper
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα
03 Δεκεμβρίου 2025 | 12:09

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό που είχε στηθεί στον κόμβο του Λευκώνα και κατευθύνονται με αποφασιστικότητα προς το Τελωνείο του Προμαχώνα.

Οι αγρότες παρέκαμψαν τις κλούβες των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν στηθεί,  κάθετα στο οδόστρωμα, στο ύψος του κόμβου Λευκώνα, ώστε να εμποδίσει τα αγροτικά μηχανήματα.

Συγκεκριμένα, κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ από τα χωράφια και να βγουν στο δρόμο για το Τελωνείο του Προμαχώνα.

Μάλιστα, όταν βγήκαν στον δρόμο, έκαναν αυτοί μπλόκο με τρακτέρ στις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να μην μπορούν να τους προσεγγίσουν.

Στην κινητοποίηση στις Σέρρες συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον Νομό Σερρών.

Δείτε εικόνες:


Αποκλεισμός και του τελωνείου Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Μπλόκα παντού

Στον κόμβο της Τρίγλιας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής τους απόφασης.

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια. Επισημαίνεται ότι, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Σε μπλόκο στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Πρέβεζας, στον Λούρο, προχώρησαν πριν από λίγο οι αγρότες της Πρέβεζας

 Επίθεση της αστυνομίας στους αγρότες στο Κιάτο – Έκλεισαν την  Εθνική οδό οι αγρότες της Πελοποννήσου

Στη μάχη των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Αυτή την ώρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων με δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα πραγματοποιείται στον Πύργο της Ηλείας. Ήδη προχώρησαν σε αποκλεισμό της εισόδου της νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους. Καλούν σε κλιμάκωση του αγώνα και ενίσχυση των δυνάμεών τους.

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων, της Κορινθίας οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο του Κιάτου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά όταν υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων αγροτών, καθώς οι τελευταίοι επιχείρησαν να επεκτείνουν το μπλόκο προς την εθνική οδό.

Οι αγρότες κατάφεραν τελικά να αποκλείσουν την εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, παρά την επίθεση που δέχθηκαν από την Αστυνομία.

Μπλόκο Μαλγάρων: Στο πλευρό των αγροτών αυτοκινητιστές ταξί και πωλητές λαϊκών αγορών

Αμετακίνητοι παραμένουν στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων, αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα είναι κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτό.

Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν σήμερα αυτοκινητιστές ταξί που βρίσκονται σε απεργία, καθώς και οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών από την Θεσσαλονίκη, που και αυτοί απεργούν σήμερα.

Εκφράζουν την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή τους σημειώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Παράλληλα διαμήνυσαν ότι δεν θα επιτρέψουν να περάσει η προσπάθεια «κοινωνικού αυτοματισμού».

Τρίκαλα: Και τρίτο μπλόκο στη Θεσσαλία – Στα διόδια του Λόγγου στον Ε65

Μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων έστησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού, που με τρακτέρ ανέβηκαν πάνω στην εθνική οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ άλλοι αγρότες με τρακτέρ ανέβηκαν στον Ε65 στα διόδια του Λόγγου. Κλειστά παραμένουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων.

Πλέον, η Θεσσαλία μετράει τρία μεγάλα μπλόκα, μαζί με αυτά της Νίκαιας στη Λάρισα και του Ε65 στην Καρδίτσα.

YouTube thumbnail

Ενισχύονται συνεχώς τα ισχυρά μπλόκα σε Νίκαια και Καρδίτσα

Τα μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας και στον Ε-65 στην Καρδίτσα ενισχύονται συνεχώς με νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Οι αγρότες του Θεσσαλικού μπλόκου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο σημείο, ενώ προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αύριο Πέμπτη στη 1 μ.μ. έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, απαιτώντας την αθώωση των συναδέλφων τους που συνελήφθησαν από τις δυνάμεις καταστολής την Κυριακή καθώς προσπαθούσαν μαζί με τους συναδέλφους τους να στήσουν το μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας.

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες
Culture Live 03.12.25

Κίνα: Ανακάλυψη 573 αρχαίων οχυρών αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες οργανωμένες κοινότητες

Ένα εντυπωσιακό δίκτυο 573 λίθινων οχυρών που χρονολογούνται έως και στο 2800 π.Χ. εντόπισαν αρχαιολόγοι στη βόρεια Κίνα, αποκαλύπτοντας πως οι οργανωμένες, οχυρωμένες κοινότητες αναπτύχθηκαν πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύαμε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει το δυναμικό «παρών» και στη Σύρο, με τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς να συνοδεύουν με πολλές μηχανές το πούλμαν της ομάδας πριν το ματς Κυπέλλου.

Σύνταξη
Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
Πολιτική 03.12.25

Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών

«Καρότο και μαστίγιο» για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία από τη μία εμφανίζεται να επιχειρεί να κατευνάσει, δίνοντας χρόνο στα μπλόκα και από την άλλη -με το βλέμμα ξανά στους «νοικοκυραίους»- τα δαιμονοποιεί και υποδεικνύει στην αστυνομία να πράξει το «επιχειρησιακό καθήκον» της για εκκένωση των εθνικών οδών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι – 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας
Γάζα 03.12.25

Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι - 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μιλούσε για το άνοιγμα της Ράφα που θα προϋπέθετε όμως την ελευθερία μετακίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις

Σύνταξη
Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση
Πολιτικές Συνεντεύξεις 03.12.25

Κικίλιας: Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια είναι σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλά στο in για την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, το μεταναστευτικό, τις δυνατότητες της ναυτιλίας αλλά και της βαριάς βιομηχανίας μέσω των ναυπηγείων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός για τη 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Οι άνθρωποι με αναπηρίες διεκδικούν ισότιμη μεταχείριση
3η Δεκεμβρίου 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ - Οι άνθρωποι με αναπηρίες διεκδικούν ισότιμη μεταχείριση

«Η ποικιλομορφία συνιστά αξία από μόνη της και ότι ο έμπρακτος σεβασμός της είναι υποχρέωση όλων - Η αναπηρία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της» υπογραμμίζει η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ

Σύνταξη
Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική
Ελλάδα 03.12.25

Έκτακτο δελτίο: Καταιγίδες με μεγάλη ένταση και διάρκεια θα πλήξουν τη χώρα – Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική

Νέα κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις θα πλήξει τη χώρα - Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ - Για ποιες περιοχές υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση

Σύνταξη
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
Βόλος: Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος
Στον Βόλο 03.12.25

Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Ο 57χρονος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία λίγο αφότου έφτασε στο γραφείο και στη συνέχεια κατέρρευσε - Διασώστες του ΕΚΑΒ τού έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
