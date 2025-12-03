Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα – Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό που είχε στηθεί στον κόμβο του Λευκώνα και κατευθύνονται με αποφασιστικότητα προς το Τελωνείο του Προμαχώνα.

Οι αγρότες παρέκαμψαν τις κλούβες των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν στηθεί, κάθετα στο οδόστρωμα, στο ύψος του κόμβου Λευκώνα, ώστε να εμποδίσει τα αγροτικά μηχανήματα.

Συγκεκριμένα, κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ από τα χωράφια και να βγουν στο δρόμο για το Τελωνείο του Προμαχώνα.

Μάλιστα, όταν βγήκαν στον δρόμο, έκαναν αυτοί μπλόκο με τρακτέρ στις αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να μην μπορούν να τους προσεγγίσουν.

Στην κινητοποίηση στις Σέρρες συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον Νομό Σερρών.

Δείτε εικόνες:





Αποκλεισμός και του τελωνείου Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Μπλόκα παντού

Στον κόμβο της Τρίγλιας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής τους απόφασης.

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια. Επισημαίνεται ότι, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Σε μπλόκο στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Πρέβεζας, στον Λούρο, προχώρησαν πριν από λίγο οι αγρότες της Πρέβεζας

Επίθεση της αστυνομίας στους αγρότες στο Κιάτο – Έκλεισαν την Εθνική οδό οι αγρότες της Πελοποννήσου

Στη μάχη των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Αυτή την ώρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων με δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα πραγματοποιείται στον Πύργο της Ηλείας. Ήδη προχώρησαν σε αποκλεισμό της εισόδου της νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους. Καλούν σε κλιμάκωση του αγώνα και ενίσχυση των δυνάμεών τους.

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης αγροτών και κτηνοτρόφων, της Κορινθίας οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο του Κιάτου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά όταν υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων αγροτών, καθώς οι τελευταίοι επιχείρησαν να επεκτείνουν το μπλόκο προς την εθνική οδό.

Οι αγρότες κατάφεραν τελικά να αποκλείσουν την εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, παρά την επίθεση που δέχθηκαν από την Αστυνομία.

Μπλόκο Μαλγάρων: Στο πλευρό των αγροτών αυτοκινητιστές ταξί και πωλητές λαϊκών αγορών

Αμετακίνητοι παραμένουν στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων, αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα είναι κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτό.

Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν σήμερα αυτοκινητιστές ταξί που βρίσκονται σε απεργία, καθώς και οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών από την Θεσσαλονίκη, που και αυτοί απεργούν σήμερα.

Εκφράζουν την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή τους σημειώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Παράλληλα διαμήνυσαν ότι δεν θα επιτρέψουν να περάσει η προσπάθεια «κοινωνικού αυτοματισμού».

Τρίκαλα: Και τρίτο μπλόκο στη Θεσσαλία – Στα διόδια του Λόγγου στον Ε65

Μπλόκο στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων έστησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού, που με τρακτέρ ανέβηκαν πάνω στην εθνική οδό και απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ άλλοι αγρότες με τρακτέρ ανέβηκαν στον Ε65 στα διόδια του Λόγγου. Κλειστά παραμένουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων.

Πλέον, η Θεσσαλία μετράει τρία μεγάλα μπλόκα, μαζί με αυτά της Νίκαιας στη Λάρισα και του Ε65 στην Καρδίτσα.

Ενισχύονται συνεχώς τα ισχυρά μπλόκα σε Νίκαια και Καρδίτσα

Τα μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας και στον Ε-65 στην Καρδίτσα ενισχύονται συνεχώς με νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Οι αγρότες του Θεσσαλικού μπλόκου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο σημείο, ενώ προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αύριο Πέμπτη στη 1 μ.μ. έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, απαιτώντας την αθώωση των συναδέλφων τους που συνελήφθησαν από τις δυνάμεις καταστολής την Κυριακή καθώς προσπαθούσαν μαζί με τους συναδέλφους τους να στήσουν το μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας.