Το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εγκαινιάζει μια νέα εποχή επικοινωνίας με σειρά podcast
Είναι μια πλατφόρμα διαλόγου που φέρνει πιο κοντά την ακαδημαϊκή γνώση, την επιχειρηματική στρατηγική και την κοινωνία
Με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από την εκπαίδευση και την καινοτομία, το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει μια πρωτοποριακή καμπάνια με podcast. Στη σειρά συμμετέχουν ο Μαθηματικός, ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου Φροντιστηρίων Διακρότημα κ.Θοδωρής Καλαιτζίδης , μαζί με την φιλόλογο και επικεφαλή της Ακαδημαϊκής Ομάδας κα. Ειρήνη Σαραντίτη, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το όραμα, τις αξίες και τις στρατηγικές προτεραιότητες του οργανισμού.
Δείτε ολόκληρο το πρώτο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι του Ομίλου στο Youtube:
Τι θα ακούσετε:
- Τις προσωπικές εμπειρίες και το όραμα του Ιδρυτή για την εκπαίδευση του μέλλοντος
- Τις θέσεις του Προέδρου για την ανάπτυξη και τη στρατηγική του Διακροτήματος
- Την επιστημονική προσέγγιση της Ακαδημαϊκής Ομάδας σε θέματα μάθησης, αξιολόγησης και εκπαιδευτικής πολιτικής
Η καμπάνια αυτή δεν είναι απλώς μια σειρά συνεντεύξεων· είναι μια πλατφόρμα διαλόγου που φέρνει πιο κοντά την ακαδημαϊκή γνώση, την επιχειρηματική στρατηγική και την κοινωνία.
Με το podcast, το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ηγέτη στην ιδιωτική εκπαίδευση, προσφέροντας περιεχόμενο που εμπνέει, ενημερώνει και ανοίγει νέους δρόμους για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
