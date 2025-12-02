Ο «άγνωστος ήρωας» του Empire State Building: Η αληθινή ιστορία πίσω από την πιο επικίνδυνη φωτογραφία της Νέας Υόρκης

Κρεμασμένος από ένα χαλύβδινο καλώδιο σχεδόν 400 μέτρα πάνω από το Μανχάταν, ένας εργάτης σκύβει για να σφίξει ένα μπουλόνι, με τον ποταμό Χάντσον να απλώνεται από κάτω σαν άβυσσος. Η εικόνα, τραβηγμένη το 1931 από τον Lewis Hine, έμεινε γνωστή ως The Sky Boy και έγινε σύμβολο της παράτολμης γενιάς που ανύψωσε το Empire State Building, το ψηλότερο κτήριο της εποχής.

Ο Hine προσλήφθηκε για να απαθανατίσει την καταιγιστική κατασκευή του ουρανοξύστη μέσα σε μόλις 13 μήνες. Στα πλάνα του, εργάτες παλεύουν με δοκάρια, καλώδια, τούβλα και τον αέρα, δημιουργώντας την εικόνα μιας χώρας που ονειρευόταν να αγγίξει τον ουρανό. Εξάλλου, όπως έλεγε ο μεγιστάνας John Jakob Raskob, η Αμερική ήταν «ένας τόπος που έφτανε στα άστρα με τα πόδια στη γη».

Σήμερα, το Empire State έχει μετατρέψει εκείνη την εποχή σε τουριστική ατραξιόν, με μπρούτζινα αγάλματα και ηχητικά σκηνικά που μιμούνται το εργοτάξιο. Όμως πίσω από τη λάμψη, οι περισσότεροι από τους περίπου 3.000 εργάτες που δούλευαν καθημερινά στο έργο έμειναν ανώνυμοι. Ακόμη και ο Sky Boy, η πιο διάσημη φιγούρα της εποχής, παραμένει ανεπιβεβαίωτος.

Μια νέα έρευνα επιχειρεί να αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Στο βιβλίο Men at Work, ο συγγραφέας Glenn Kurtz αναζητά τις πραγματικές ιστορίες των ανδρών που ανέβηκαν στις δοκούς και «περπάτησαν στην άκρη του τίποτα», όπως έγραφε τότε η New York Times. Η αφορμή για την έρευνά του ήταν μια διακριτική πλάκα στο λόμπι του Empire State, όπου αναγράφονται 32 εργάτες που βραβεύτηκαν για την τεχνική τους δεξιοσύνη.

Η προσπάθεια να εντοπίσει τα πρόσωπα πίσω από τις φωτογραφίες αποδείχθηκε δύσκολη: ελλιπή αρχεία, περιπλανώμενοι εργάτες, ξεχασμένες ζωές. Ακόμη και ο αριθμός των νεκρών της κατασκευής παραμένει θολός. Επισήμως, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, όμως ο Kurtz υπολογίζει τουλάχιστον οκτώ, ανάμεσά τους και μια περαστική, την Elizabeth Eager, που χτυπήθηκε από πτώση σανίδας.

Από τους άνδρες που «επέστρεψε» στη ζωή μέσα από αρχεία, δημοτολόγια και μαρτυρίες απογόνων, ξεχωρίζει ο Victor «Frenchy» Gosselin, ειδικευμένος «συνδετής» που καθοδηγούσε αιωρούμενες χαλύβδινες δοκούς. Ο Hine τον φωτογράφισε κάποτε χαλαρό, καθισμένο πάνω σε μπάλα ανύψωσης, μια εικόνα που δεκαετίες αργότερα έγινε αμερικανικό γραμματόσημο. Ο Gosselin σκοτώθηκε το 1942 σε τροχαίο, στα 46 του.

Άλλη ιστορία: ο Ρώσος Vladimir Kozloff, που έγινε συνδικαλιστής αγωνιζόμενος για καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο επάγγελμα. Ο Σκωτσέζος ξυλουργός Matthew McKean, που άφησε οικογένεια πίσω του για το «αμερικανικό όνειρο». Ο Ferruccio Mariutto, τεχνίτης από την Ιταλία, που πέθανε νέος από πιθανή έκθεση σε αμίαντο.

Το πιο τολμηρό συμπέρασμα του Kurtz αφορά όμως την ταυτότητα του ίδιου του Sky Boy. Βάσει φωτογραφικών συγκρίσεων, θεωρεί πιθανό να ήταν ο Dick McCarthy, δεύτερης γενιάς Αμερικανοϊρλανδός από το Μπρούκλιν. «Υπάρχει μια πιθανότητα 50%», λέει – μια εξαιρετικά υψηλή εκτίμηση για μια φιγούρα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο χωρίς να γνωρίζουμε το όνομά της.

Για τον Kurtz, η ιστορία της αρχιτεκτονικής συχνά παραλείπει το σημαντικότερο: τον άνθρωπο. «Οι πραγματικοί εργάτες θεωρούνται ‘ασήμαντοι’», σημειώνει. «Κι όμως, η δεξιοσύνη, η εκπαίδευση και το ρίσκο που αναλαμβάνουν είναι αυτά που υψώνουν κάθε κτήριο».

*Mε πληροφορίες: The Guardian