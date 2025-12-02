Θρίλερ με τον αγνοούμενο ψαρά στην Πάργα – «Δύσκολο να βρεθεί ζωντανός», λέει ο γιος του

Συνεχίζονται οι έρευνες στην Πάργα για τον εντοπισμό του 62χρονου ψαρά που έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Καθόλη τη διάρκεια της νύχτας ένα ναυαγοσωστικό σκάφος επιχειρούσε στο σημείο, ενώ με το πρώτο φως έσπευσαν και ιδιώτες.

Την ίδια στιγμή, οι συγγενείς βιώνουν τη δική τους αγωνία. «Είναι λίγο δύσκολο μετά από τόσες ώρες να βρεθεί ζωντανός. Δηλαδή μακάρι να βρεθεί ο πατέρας μου ζωντανός, αλλά είναι λίγο δύσκολο μετά από τόσες πολλές ώρες», λέει ο γιος του.

«Τον είδε να βυθίζεται»

Το πώς κατέληξε ο 62χρονος στην θάλασσα παραμένει άγνωστο.

Το πρωί της Δευτέρας 01/12 ο αγνοούμενος βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του καϊκιού. Προσπαθούσε να πιάσει το καλαδούρι, την στιγμή που ο γαμπρός του βρισκόταν στο τιμόνι.

Τότε, όπως περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA ο γιος του 62χρονου, το μόνο που ακούστηκε ήταν ο ήχος της πτώσης του άνδρα στη θάλασσα.

«Ήταν να σηκώσουν τα δίχτυα. Την ώρα που ήταν να πιάσουν το πρώτο καλαδούρι για να σηκώσουν τα δίχτυα τους, άκουσε ένα ‘πλουτς’, ο θείος από ό,τι μας είπε και τον είδε να πηγαίνει στον πάτο. Μου είπε και ο θείος ότι βγήκε άμεσα από την καμπίνα να πάει να τον βοηθήσει και λέει ‘τον είδα έπεφτε αναίσθητος’. Δηλαδή κάτι συνέβη. Έπαθε κάτι, έπαθε καρδιά, έπαθε εγκεφαλικό…».

Ωστόσο ο γαμπρός του αγνοούμενου δεν κατάφερε να τον σώσει.

«Δεν μπορεί να βουτήξει ο θείος μου. Είναι μεγάλος άνθρωπος, 70 χρόνων. Δεν είναι σε ηλικία… Και έχει πόσα προβλήματα. Τον είδε να βυθίζεται απλά, δηλαδή δεν πρόλαβε να σκύψει να τον πιάσει. Να πάρει ένα εργαλείο να μπει να τον τραβήξει επάνω. Ήδη πήγαινε κάτω».

Τα ρούχα του άνδρα φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ταχύτατη βύθισή του.

«Τώρα τι να έπαθε… Κάποιο πρόβλημα υγείας υποψιαζόμαστε γιατί δεν είναι να πεις ότι έχει θάλασσα ή κάτι τέτοιο… Παραπάτησε, χτύπησε… δεν χτύπησε».

Ο 62χρονος άνδρας ήταν έμπειρος στη θάλασσα, γεγονός που κάνει την οικογένειά του να εκτιμά ότι δεν πρόκειται για κάποιον λάθος χειρισμό.

«(Ήταν) με τον γαμπρό του. Τον άντρα της αδερφής του. Ψαρεύουν πάρα πολλά χρόνια μαζί, δεν είναι ότι πήγε τώρα πρώτη μέρα μαζί του. Συνεργάζονται πολλά χρόνια. Έμπειροι ψαράδες και οι δύο», συμπληρώνει ο γιος του.

Μετά την απώλεια της συζύγου, ο 62χρονος ζούσε στη Γερμανία με τη σύντροφό του, κοντά στην κόρη του. Ο γιος του βρίσκεται στην Πάργα κοντά στους άνδρες του Λιμενικού αναμένοντας τα αποτελέσματα των ερευνών.

«Ρωτήσαμε και τη σύντροφό του, γιατί η μητέρα μου έχει ‘χαθεί’ και ο πατέρας μου συζεί με μία σύντροφο. Δεν παραπονέθηκε ότι πονάει, ότι έχει κάποια ενόχληση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να βρεθεί το σώμα του και να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Την κηδεία του».

Στο σημείο επιχειρούν ένα εναέριο μέσο, 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος, τουλάχιστον 7 ιδιωτικά σκάφη, 4 βατραχάνθρωποι και 2 ιδιώτες δύτες.