30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
01 Δεκεμβρίου 2025 | 01:15

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»:
«Μοναδική ευκαιρία»

• «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»
• «H συμμαχία της ελληνικής, κυπριακής και εβραϊκής Διασποράς είναι πολύ αποτελεσματική»
• «Θέλουμε ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους»

==========

Για την απογραφή και όχι την πιστοποίηση η 7μηνη παράταση
Ασανσέρ: Στις καλένδες ο έλεγχος
• Καμία πρόβλεψη από το αρμόδιο υπουργείο για την επισκευή τους

==========

Αγρότες και τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς
Ηρθαν για να μείνουν…
• Τι σηματοδοτούν οι άγριες εικόνες από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων

==========

ΕΛΤΑ
Αυξήσεις – πρόκληση σε 7 στελέχη
• Υπερδιπλασιάζονται οι αποδοχές τους σε 750.000 ευρώ τον χρόνο

==========

Ο Πάπας στην Πόλη
Τι ειπώθηκε, τι εννοήθηκε στο Φανάρι
• Τα κρυφά μηνύματα της συνάντησης με τον Βαρθολομαίο στο Φανάρι

==========

Πολιτικό παρασκήνιο
Οι απουσίες που θα κρίνουν το εγχείρημα Τσίπρα…
…και το παρασκήνιο για την προεδρία του Eurogroup

==========

Από τη Βενεζουέλα
Σενάρια διαφυγής του Νικολάς Μαδούρο

Διορθώσεις
Γιατί κουρεύτηκε η επιστροφή του έξτρα ενοικίου

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – ΑΕΚ 2-3
Ο Γιόβιτς με χατ-τρικ άφησε πολύ πίσω το τριφύλλι

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1
Ο Ελ Κααμπί «μίλησε» για πολλοστή φορά
Ο τίτλος της Βίκινγκ ανοίγει τον δρόμο για τα αστέρια

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3
Με ανατροπή και τον Γιακουμάκη στο φινάλε

Nίκη με τον Ισάκ για τη Λίβερπουλ
Μπορεί και χωρίς τον Σαλάχ

Wall Street
Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

World
Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Media
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γάζα: Η Χαμάς διαπραγματεύεται για την τύχη των μαχητών της στις σήραγγες ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει
Υπόγειες σήραγγες 01.12.25

Η Χαμάς συζητά για την τύχη των μαχητών της ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη των μαχητών της Χαμάς που έχουν εγκλωβιστεί στις σήραγες της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει ότι τους «εξουδετερώνει», δηλαδή τους σκοτώνει.

Σύνταξη
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 30.11.25

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε εν μέρει ικανοποιημένος από την ομάδα του μετά την ήττα από την ΑΕΚ με 3-2, αποδίδοντάς την στα ξεκάθαρα λάθη που έκαναν οι παίκτες του όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
On Field 30.11.25

Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ

Η Λίβερπουλ πήρε «ανάσα» μετά τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ και ο προπονητής των πρωταθλητών άφησε στον πάγκο τον Σαλάχ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
Επικίνδυνη στροφή 30.11.25

Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών

Διαδήλωση-πρόκληση πραγματοποίησαν στο Μπουένος Άιρες πρώην στρατιωτικοί της χούντας στην Αργεντινή και οι οικογένειές τους. Ζητούσαν αποκατάσταση φυλακισμένων για εγκλήματα της δικτατορίας.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Αλεξανδρούπολη 30.11.25

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ
Αναζητούν λύσεις 30.11.25 Upd: 00:04

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Τη Δευτέρα στη Μόσχα ο Γουίτκοφ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς του «Αίαντα», θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη συνοπαδού τους που «έφυγε» από τη ζωή μέσα στον μήνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»

Ο Χρήστος Μουζακίτης «απάντησε» στα άκρως κολακευτικά λόγια που είχε να πει για τον ίδιο ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, κάνοντας λόγο για μια πολύ μεγάλη τιμή.

Σύνταξη
Οι δύο «μαθητές» του Πεπ
On Field 30.11.25

Οι δύο «μαθητές» του Πεπ

Ο Μαρέσκα είχε τις «απαντήσεις» στο πλάνο του Αρτέτα και ο Ιταλός κέρδισε… πόντους στην μονομαχία με τον Ισπανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»
Μπάσκετ 30.11.25

Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς, μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Πορτογαλίας με 76-68 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
