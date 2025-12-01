Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»
- Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
- Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
- Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
- Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης - Τι ισχύει για καυσόξυλα και πέλετ
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»:
«Μοναδική ευκαιρία»
• «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»
• «H συμμαχία της ελληνικής, κυπριακής και εβραϊκής Διασποράς είναι πολύ αποτελεσματική»
• «Θέλουμε ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους»
==========
Για την απογραφή και όχι την πιστοποίηση η 7μηνη παράταση
Ασανσέρ: Στις καλένδες ο έλεγχος
• Καμία πρόβλεψη από το αρμόδιο υπουργείο για την επισκευή τους
==========
Αγρότες και τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς
Ηρθαν για να μείνουν…
• Τι σηματοδοτούν οι άγριες εικόνες από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων
==========
ΕΛΤΑ
Αυξήσεις – πρόκληση σε 7 στελέχη
• Υπερδιπλασιάζονται οι αποδοχές τους σε 750.000 ευρώ τον χρόνο
==========
Ο Πάπας στην Πόλη
Τι ειπώθηκε, τι εννοήθηκε στο Φανάρι
• Τα κρυφά μηνύματα της συνάντησης με τον Βαρθολομαίο στο Φανάρι
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Οι απουσίες που θα κρίνουν το εγχείρημα Τσίπρα…
…και το παρασκήνιο για την προεδρία του Eurogroup
==========
Από τη Βενεζουέλα
Σενάρια διαφυγής του Νικολάς Μαδούρο
Διορθώσεις
Γιατί κουρεύτηκε η επιστροφή του έξτρα ενοικίου
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – ΑΕΚ 2-3
Ο Γιόβιτς με χατ-τρικ άφησε πολύ πίσω το τριφύλλι
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1
Ο Ελ Κααμπί «μίλησε» για πολλοστή φορά
Ο τίτλος της Βίκινγκ ανοίγει τον δρόμο για τα αστέρια
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3
Με ανατροπή και τον Γιακουμάκη στο φινάλε
Nίκη με τον Ισάκ για τη Λίβερπουλ
Μπορεί και χωρίς τον Σαλάχ
- Γάζα: Η Χαμάς διαπραγματεύεται για την τύχη των μαχητών της στις σήραγγες ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει
- Ο Τραμπ δηλώνει ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
- Παγκόσμια φρενίτιδα με το «Zootopia 2» – Χαράς Ευαγγέλια για τη Disney
- Στάρμερ: «Θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ανάπτυξη»
- Σαρωτικές αλλαγές στον φόρο ζάχαρης: Ποια ροφήματα μπαίνουν στο στόχαστρο του ΗΒ
- Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Οι Mαδριλένοι έχασαν την πρώτη θέση με την τρίτη σερί ισοπαλία
- Τα snacks αλλάζουν το παιχνίδι στα βρετανικά εστιατόρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις