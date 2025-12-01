Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»:

«Μοναδική ευκαιρία»

• «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

• «H συμμαχία της ελληνικής, κυπριακής και εβραϊκής Διασποράς είναι πολύ αποτελεσματική»

• «Θέλουμε ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους»

==========

Για την απογραφή και όχι την πιστοποίηση η 7μηνη παράταση

Ασανσέρ: Στις καλένδες ο έλεγχος

• Καμία πρόβλεψη από το αρμόδιο υπουργείο για την επισκευή τους

==========

Αγρότες και τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς

Ηρθαν για να μείνουν…

• Τι σηματοδοτούν οι άγριες εικόνες από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων

==========

ΕΛΤΑ

Αυξήσεις – πρόκληση σε 7 στελέχη

• Υπερδιπλασιάζονται οι αποδοχές τους σε 750.000 ευρώ τον χρόνο

==========

Ο Πάπας στην Πόλη

Τι ειπώθηκε, τι εννοήθηκε στο Φανάρι

• Τα κρυφά μηνύματα της συνάντησης με τον Βαρθολομαίο στο Φανάρι

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Οι απουσίες που θα κρίνουν το εγχείρημα Τσίπρα…

…και το παρασκήνιο για την προεδρία του Eurogroup

==========

Από τη Βενεζουέλα

Σενάρια διαφυγής του Νικολάς Μαδούρο

Διορθώσεις

Γιατί κουρεύτηκε η επιστροφή του έξτρα ενοικίου

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – ΑΕΚ 2-3

Ο Γιόβιτς με χατ-τρικ άφησε πολύ πίσω το τριφύλλι

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Ο Ελ Κααμπί «μίλησε» για πολλοστή φορά

Ο τίτλος της Βίκινγκ ανοίγει τον δρόμο για τα αστέρια

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

Με ανατροπή και τον Γιακουμάκη στο φινάλε

Nίκη με τον Ισάκ για τη Λίβερπουλ

Μπορεί και χωρίς τον Σαλάχ