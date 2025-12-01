MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Το MadWalk 2025 by Three Cents ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο του ως το κορυφαίο fashion & music project στην Ελλάδα!

Το κατάμεστο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do φιλοξένησε χιλιάδες θεατές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πρωτοποριακό show, όπου η μόδα και η μουσική ενώθηκαν σε μία πολυδιάστατη εμπειρία.

Με sold-out προσέλευση, η φετινή διοργάνωση παρουσίασε εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής. Την παρουσίαση ανέλαβε για ακόμη μία χρονιά η Βίκυ Καγιά, η οποία με τη χαρακτηριστική ενέργεια και διαχρονική κομψότητά της, πρόσθεσε λάμψη και δυναμισμό στη βραδιά.

Οι Fashion Heroes του MadWalk 2025 by Three Cents ήταν οι Dr. Chris, Souzana Kengitsi, Athina Klimi, Chrysanthi Kouroupi, Manos Kamakaris, Nikolina Nikolouzou και

Ilenia Williams.

Το καλλιτεχνικό concept επιμελήθηκε ο Νίκος Τάγης, με την τηλεοπτική σκηνοθεσία να «φέρει την υπογραφή» του Δημήτρη Τσίγκου. Fashion Director ήταν ο Κώστας Ζήσης, ενώ τη σκηνική επιμέλεια ανέλαβε η Νεφέλη Θεοδότου.

Tο φετινό fashion & music project άνοιξε με ένα εντυπωσιακό opening act, όπου ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, Σάκης Ρουβάς παρουσίασε το νέο του τραγούδι και theme song του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents «Έρωτας Σκοτεινός» για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντασης και δυναμισμού που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του show.

Τη σκυτάλη πήρε ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος πλαισίωσε τις δημιουργίες της Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας το δυναμικό mashup «Πάλι Πάλι» και το « Όνειρο Θα’ναι Ξανά (Κούνια)».

Η LILA παρουσίασε τις δημιουργίες της adidas, φέρνοντας την πιο urban δυναμική στην πασαρέλα με το ισχυρό performance του «BO$$».

Η Gaia Mercuri εντυπωσίασε στο act των Deux Hommes by MAC Cosmetics, ερμηνεύοντας το «Some Velvet Morning» σε ένα catwalk υψηλής αισθητικής.

Η Evangelia με τα τραγούδια «Sports Car» και «Panáthemáse» συνόδευσε τη συλλογή της Pink Woman, χαρίζοντας ένα feel-good, ανεβαστικό performance.

Η Τάνια Μπρεάζου παρουσίασε τις δημιουργίες του Dimitris Petrou για τα Three Cents μέσα σε ένα σκηνικό που θύμιζε νεορομαντικό ’70s όνειρο. Με ηλεκτρισμένη ερμηνεία του “Dernière Danse”, το act απογειώθηκε με ένα bubbly χαρακτήρα όπως ένα fine drinking ritual με τα signature premium mixers των Three Cents.

Το δίδυμο Yama & Billie Kark απογείωσαν το ΔΕΗ Fiber Speedwalk του Apostolos Mitropoulos, παρουσιάζοντας το «Mikrotronik Plasma», μέσα από ένα act με φουτουριστικές δημιουργίες του σχεδιαστή, εμπνευσμένες από την αισθητική και την τεχνολογία του ΔΕΗ Fiber.

Η Anastasia, μαζί με τον Antonis Dimitriadis (AD1), παρουσίασαν τη συλλογή της About You σε ένα act με αυθεντική ενέργεια, με το νέο τους τραγούδι «Ζωντανή» που παρουσίασαν για πρώτη φορά στο MadWalk 2025 by Three Cents.

Ο Zaf επέστρεψε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, συνοδεύοντας τις δημιουργίες του Sotiris Georgiou by Colgate με το «It’s a Sin», κάνοντας ένα flashback στα 90s.

Η Tamta πλαισίωσε τη συλλογή της Melisa Minca, παρουσιάζοντας το «Soma Daneiko» σε ένα performance-concept που συνδύασε τόλμη και μουσική, συνεπής στην ανατρεπτική αισθητική προσέγγισή της.

Ο Lil Koni ανέβασε τη διάθεση με ένα δυναμικό «Mega Mix» με full ένταση στο act του Designers Lab, που πλαισίωσε τις δημιουργίες πέντε new designers, των: EffieK the Brand, Elpida Livanou, Kekoa, Mivera Couture, Virial Paul.

Η Josephine μάγεψε το κοινό στο catwalk των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, ερμηνεύοντας το θρυλικό «I Wanna Dance With Somebody» σε ένα λαμπερό dance act.

Η Ήβη Αδάμου πλαισίωσε το catwalk 5226 by Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας τα «All I Want for Christmas» και «Χριστούγεννα», δημιουργώντας μια glamorous κι άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα.

Οι Papazó & Akylas συνόδευσαν τη συλλογή του οίκου Parthenis by Σκρατς, ερμηνεύοντας τα «Ατελιέ» και «Wonderful World» σε ένα φρέσκο αλλά επιβλητικό performance.

Η Ρία Ελληνίδου ερμήνευσε τη διασκευή του «Δεν Έχω Χρόνο» και κέρδισε τις εντυπώσεις στην παρουσίαση της συλλογής του Maison Faliakos.

Οι INCO παρουσίασαν τις δημιουργίες της Bodytalk, σε ένα performance γεμάτο κίνηση και με την «τρέλα» του Ηλία Μπόγδανου on stage με το «Το Πάρτυ».

Μια ξεχωριστή στιγμή ακολούθησε στη σκηνή, όταν ο Σάκης Ρουβάς τίμησε την παγκοσμίου φήμης φωτογράφο Calliope για τη σημαντική προσφορά της στην ελληνική μόδα. Η Calliope παρέλαβε το 1ο τιμητικό βραβείο MadWalk of Fame, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων του MadWalk.

Στη συνέχεια, ο Special Guest Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Θαλασσογραφία», συνοδευόμενος από τη χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων με παραδοσιακές φορεσιές, σε ένα act γεμάτο συγκίνηση και έντονη την ελληνική ταυτότητα.

Ο Tso παρουσίασε το act του Greatness Athens by Vicky Kaya, με διασκευές των τραγουδιών «Kitanami» και «Sexy Back», γεμίζοντας τη σκηνή με urban ενέργεια και τη Βίκυ Καγιά να ξεσηκώνει όλο το stage με το catwalk και τη διάθεσή της.

Το show συνεχίστηκε με τον Frankie Lluc των Yucatan και την Katerine Duska, που συνόδευσαν τις δημιουργίες του Vrettos Vrettakos με τα τραγούδια «Work It» και «Dirty Cash (Money Talks)», προσφέροντας ένα high-fashion act.

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό closing act από τη Loreen, την δύο φορές νικήτρια της Eurovision η οποία ήρθε στην Ελλάδα αποκλειστικά για το MadWalk κι ερμήνευσε τα international hits «Is It Love» και το iconic «Tattoο».

H σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, μεταμορφώθηκε ώστε να φιλοξενήσει το πιο fashionable & bubbly After Party, μαζί με απολαυστικά Three Cents cocktails και DJ set από τον Αντώνη Δημητριάδη – AD1 και τους Playmen.

Σε μια χρονιά που το MadWalk 2025 by Three Cents στόχευσε συνειδητά στη δημιουργία ενός νέου αισθητικού κόσμου, η τεχνολογία έγινε σύμμαχος της έμπνευσης κι όχι απλώς ένα εργαλείο.

Με τη βοήθεια του Google Gemini, του πιο προηγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, ανθρώπινη φαντασία και AI συνεργάστηκαν αρμονικά, δημιουργώντας εικόνες του μέλλοντος, σήμερα!

Φέτος, το MadWalk 2025 by Three Cents ένωσε τις δυνάμεις του με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», μεταφέροντας το μήνυμα «Βάζουμε τη ζωή ψηλά». Μια συνεργασία που έφερε τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τα signature makeup looks επιμελήθηκαν οι ομάδες της M·A·C Cosmetics, ενώ αποκλειστικός hairstyle partner παρέμεινε η L’Oréal Professionnel Paris, ολοκληρώνοντας την αισθητική ταυτότητα του show.

Η τηλεοπτική μετάδοση του MadWalk 2025 by Three Cents θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA, σε μία ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή που αποτυπώνει πλήρως την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και το μοναδικό χαρακτήρα του μεγαλύτερου fashion & music project της χρονιάς.

