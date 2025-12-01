Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
01.12.2025
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
01 Δεκεμβρίου 2025

MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Με sold-out προσέλευση, τα φετινά MadWalk παρουσίααν εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Spotlight

Το MadWalk 2025 by Three Cents ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο του ως το κορυφαίο fashion & music project στην Ελλάδα!

Το κατάμεστο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do φιλοξένησε χιλιάδες θεατές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πρωτοποριακό show, όπου η μόδα και η μουσική ενώθηκαν σε μία πολυδιάστατη εμπειρία.

Με sold-out προσέλευση, η φετινή διοργάνωση παρουσίασε εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής. Την παρουσίαση ανέλαβε για ακόμη μία χρονιά η Βίκυ Καγιά, η οποία με τη χαρακτηριστική ενέργεια και διαχρονική κομψότητά της, πρόσθεσε λάμψη και δυναμισμό στη βραδιά.

Φωτογραφία: MadWalk 2025 by Three Cents | Η παρουσιάστρια της βραδιάς, Βίκυ Καγιά, και ο Σάκης Ρουβάς

Οι Fashion Heroes του MadWalk 2025 by Three Cents ήταν οι Dr. Chris, Souzana Kengitsi, Athina Klimi, Chrysanthi Kouroupi, Manos Kamakaris, Nikolina Nikolouzou και
Ilenia Williams.

Το καλλιτεχνικό concept επιμελήθηκε ο Νίκος Τάγης, με την τηλεοπτική σκηνοθεσία να «φέρει την υπογραφή» του Δημήτρη Τσίγκου. Fashion Director ήταν ο Κώστας Ζήσης, ενώ τη σκηνική επιμέλεια ανέλαβε η Νεφέλη Θεοδότου.

Tο φετινό fashion & music project άνοιξε με ένα εντυπωσιακό opening act, όπου ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, Σάκης Ρουβάς παρουσίασε το νέο του τραγούδι και theme song του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents «Έρωτας Σκοτεινός» για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντασης και δυναμισμού που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του show.

Τη σκυτάλη πήρε ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος πλαισίωσε τις δημιουργίες της Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας το δυναμικό mashup «Πάλι Πάλι» και το « Όνειρο Θα’ναι Ξανά (Κούνια)».

Φωτογραφία: MadWalk 2025 by Three Cents | O Θοδωρής Φέρρης πλαισίωσε τις δημιουργίες της Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας το mashup «Πάλι Πάλι» και το « Όνειρο Θα’ναι Ξανά (Κούνια)

Η LILA παρουσίασε τις δημιουργίες της adidas, φέρνοντας την πιο urban δυναμική στην πασαρέλα με το ισχυρό performance του «BO$$».

Η Gaia Mercuri εντυπωσίασε στο act των Deux Hommes by MAC Cosmetics, ερμηνεύοντας το «Some Velvet Morning» σε ένα catwalk υψηλής αισθητικής.

Η Evangelia με τα τραγούδια «Sports Car» και «Panáthemáse» συνόδευσε τη συλλογή της Pink Woman, χαρίζοντας ένα feel-good, ανεβαστικό performance.

Η Τάνια Μπρεάζου παρουσίασε τις δημιουργίες του Dimitris Petrou για τα Three Cents μέσα σε ένα σκηνικό που θύμιζε νεορομαντικό ’70s όνειρο. Με ηλεκτρισμένη ερμηνεία του “Dernière Danse”, το act απογειώθηκε με ένα bubbly χαρακτήρα όπως ένα fine drinking ritual με τα signature premium mixers των Three Cents.

Φωτογραφία: MadWalk 2025 by Three Cents | Moντέλα παρουσιάζουν την συλλογή της adidas

Το δίδυμο Yama & Billie Kark απογείωσαν το ΔΕΗ Fiber Speedwalk του Apostolos Mitropoulos, παρουσιάζοντας το «Mikrotronik Plasma», μέσα από ένα act με φουτουριστικές δημιουργίες του σχεδιαστή, εμπνευσμένες από την αισθητική και την τεχνολογία του ΔΕΗ Fiber.

Η Anastasia, μαζί με τον Antonis Dimitriadis (AD1), παρουσίασαν τη συλλογή της About You σε ένα act με αυθεντική ενέργεια, με το νέο τους τραγούδι «Ζωντανή» που παρουσίασαν για πρώτη φορά στο MadWalk 2025 by Three Cents.
Ο Zaf επέστρεψε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, συνοδεύοντας τις δημιουργίες του Sotiris Georgiou by Colgate με το «It’s a Sin», κάνοντας ένα flashback στα 90s.

Η Tamta πλαισίωσε τη συλλογή της Melisa Minca, παρουσιάζοντας το «Soma Daneiko» σε ένα performance-concept που συνδύασε τόλμη και μουσική, συνεπής στην ανατρεπτική αισθητική προσέγγισή της.

Ο Lil Koni ανέβασε τη διάθεση με ένα δυναμικό «Mega Mix» με full ένταση στο act του Designers Lab, που πλαισίωσε τις δημιουργίες πέντε new designers, των: EffieK the Brand, Elpida Livanou, Kekoa, Mivera Couture, Virial Paul.

Η Josephine μάγεψε το κοινό στο catwalk των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, ερμηνεύοντας το θρυλικό «I Wanna Dance With Somebody» σε ένα λαμπερό dance act.

Η Ήβη Αδάμου πλαισίωσε το catwalk 5226 by Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας τα «All I Want for Christmas» και «Χριστούγεννα», δημιουργώντας μια glamorous κι άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα.

Φωτογραφία: MadWalk 2025 by Three Cents | Μοντέλα κάνουν πασαρέλα φορώντας δημιουργίες της Celia Kritharioti

Οι Papazó & Akylas συνόδευσαν τη συλλογή του οίκου Parthenis by Σκρατς, ερμηνεύοντας τα «Ατελιέ» και «Wonderful World» σε ένα φρέσκο αλλά επιβλητικό performance.

Η Ρία Ελληνίδου ερμήνευσε τη διασκευή του «Δεν Έχω Χρόνο» και κέρδισε τις εντυπώσεις στην παρουσίαση της συλλογής του Maison Faliakos.

Οι INCO παρουσίασαν τις δημιουργίες της Bodytalk, σε ένα performance γεμάτο κίνηση και με την «τρέλα» του Ηλία Μπόγδανου on stage με το «Το Πάρτυ».

Μια ξεχωριστή στιγμή ακολούθησε στη σκηνή, όταν ο Σάκης Ρουβάς τίμησε την παγκοσμίου φήμης φωτογράφο Calliope για τη σημαντική προσφορά της στην ελληνική μόδα. Η Calliope παρέλαβε το 1ο τιμητικό βραβείο MadWalk of Fame, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων του MadWalk.

Στη συνέχεια, ο Special Guest Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Θαλασσογραφία», συνοδευόμενος από τη χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων με παραδοσιακές φορεσιές, σε ένα act γεμάτο συγκίνηση και έντονη την ελληνική ταυτότητα.

Ο Tso παρουσίασε το act του Greatness Athens by Vicky Kaya, με διασκευές των τραγουδιών «Kitanami» και «Sexy Back», γεμίζοντας τη σκηνή με urban ενέργεια και τη Βίκυ Καγιά να ξεσηκώνει όλο το stage με το catwalk και τη διάθεσή της.

Φωτογραφία: MadWalk 2025 by Three Cents | Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμηνεύει το τραγούδι «Θαλασσογραφία», συνοδευόμενος από τη χορευτική ομάδα του Λυκείου των Ελληνίδων με παραδοσιακές φορεσιές

Το show συνεχίστηκε με τον Frankie Lluc των Yucatan και την Katerine Duska, που συνόδευσαν τις δημιουργίες του Vrettos Vrettakos με τα τραγούδια «Work It» και «Dirty Cash (Money Talks)», προσφέροντας ένα high-fashion act.

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό closing act από τη Loreen, την δύο φορές νικήτρια της Eurovision η οποία ήρθε στην Ελλάδα αποκλειστικά για το MadWalk κι ερμήνευσε τα international hits «Is It Love» και το iconic «Tattoο».

H σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents, μεταμορφώθηκε ώστε να φιλοξενήσει το πιο fashionable & bubbly After Party, μαζί με απολαυστικά Three Cents cocktails και DJ set από τον Αντώνη Δημητριάδη – AD1 και τους Playmen.

Σε μια χρονιά που το MadWalk 2025 by Three Cents στόχευσε συνειδητά στη δημιουργία ενός νέου αισθητικού κόσμου, η τεχνολογία έγινε σύμμαχος της έμπνευσης κι όχι απλώς ένα εργαλείο.

Με τη βοήθεια του Google Gemini, του πιο προηγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, ανθρώπινη φαντασία και AI συνεργάστηκαν αρμονικά, δημιουργώντας εικόνες του μέλλοντος, σήμερα!

Φέτος, το MadWalk 2025 by Three Cents ένωσε τις δυνάμεις του με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», μεταφέροντας το μήνυμα «Βάζουμε τη ζωή ψηλά». Μια συνεργασία που έφερε τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τα signature makeup looks επιμελήθηκαν οι ομάδες της M·A·C Cosmetics, ενώ αποκλειστικός hairstyle partner παρέμεινε η L’Oréal Professionnel Paris, ολοκληρώνοντας την αισθητική ταυτότητα του show.

Η τηλεοπτική μετάδοση του MadWalk 2025 by Three Cents θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA, σε μία ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή που αποτυπώνει πλήρως την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και το μοναδικό χαρακτήρα του μεγαλύτερου fashion & music project της χρονιάς.

Δείτε τα highlights του MadWalk 2025 by Three Cents

YouTube thumbnail

Μεγάλος Χορηγός του event τα Three Cents premium mixers!

Η εταιρεία Three Cents Artisanal Beverages ιδρύθηκε από μια ομάδα bartender που αναζητούσαν άριστα υλικά ανάμιξης για τα cocktail τους. Κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο προσεκτικά ώστε να προσφέρει στα ποτά το καλύτερο δυνατό άρωμα και την πιο ζωηρή ανθράκωση. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά και τεχνητά χρώματα. Η προσθήκη του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται υπό συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης για να διαφυλαχθεί η ανθράκωση και το άρωμα σε βάθος χρόνου. Τα προϊόντα Three Cents αποτελούν υλικά ανάμιξης ανώτερης ποιότητας, από bartender προς bartender.

Μάθετε περισσότερα στο https://threecents.com 

Μεγάλος Υποστηρικτής του event η ΔΕΗ 

Η ΔΕΗ, ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι Μεγάλος Υποστηρικτής της διοργάνωσης για 5η συνεχή χρονιά. Φέτος, η ΔΕΗ βρίσκεται στο επίκεντρο του μοναδικού Fashion & Music project με το ΔΕΗ Fiber, το πιο σύγχρονο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα. Το ΔΕΗ Fiber, με υπερυψηλές ταχύτητες και 100% οπτική ίνα, φέρνει τη σύνδεση στο διαδίκτυο σε μια νέα εποχή, προσφέροντας το Internet όπως θα έπρεπε να είναι: αξιόπιστο, γρήγορο, απλό, προσιτό και άφθονο για όλους.

MAD ID

Tο Mad είναι ένα ολοκληρωμένο hub media, παραγωγής και υπηρεσιών που γνωρίζει και διαμορφώνει τη νεανική κουλτούρα μέσα από τη μουσική και τη δύναμή της.

Παράγει 360° περιεχόμενο, σχεδιάζει και υλοποιεί signature projects όπως τα Mad Video Music Awards, το MadWalk και τα Mad Secret Concerts, ενώ αναλαμβάνει και tailor-Made εκδηλώσεις για εταιρικούς πελάτες, από συναυλίες και εταιρικά events έως branded activations.

Με στρατηγική εξωστρέφεια και καινοτομία, το Mad λειτουργεί ως παραγωγός περιεχομένου και στρατηγικός συνεργάτης εμπιστοσύνης για broadcasters και brands, δημιουργώντας εμπειρίες που εμπνέουν και εξελίσσουν τη νεανική γενιά ενισχύοντας την παρουσία του στην ελληνική αγορά και πέρα από αυτήν.

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Business
Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Media
Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες
Media 01.12.25

Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες

Σε μια ξεχωριστή συναυλία περισσότεροι από 17 νέοι από έντεκα χώρες και τέσσερις θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Σύνταξη
Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο
Media 01.12.25

Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο

Η σχέση εμπιστοσύνης του MEGA με το τηλεοπτικό κοινό αποτυπώθηκε στους πίνακες τηλεθέασης του Νοεμβρίου, τόσο με τη δυναμική εκκίνηση της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όσο και με τα νέα επεισόδια της «Γης της ελιάς».

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
Media 01.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

Σύνταξη
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιατί πάγωσαν οι διαιτητές με την ανάλυση του Λανουά στην τηλεδιάσκεψη – Όλοι οι διάλογοι

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά πρόβαλε στην τηλεδιάσκεψη τόσο την αποβολή του Μεϊτέ όσο και την αποβολή του Λιάσου, που είναι παρόμοιες φάσεις, και οι ρέφερι έμειναν άφωνοι

Βάιος Μπαλάφας
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
Δηλητήριο online 01.12.25

Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη
Πολιτική 01.12.25

Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη

Η αστυνομία «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Γαλάζια» στελέχη βλέπουν να δημιουργείται ασφυκτικός κοινωνικός κλοιός απέναντι στην κυβερνητική επιχείρηση της «θετικής ατζέντας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη
Ελεγκτικό Συνέδριο 01.12.25

Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Χαμηλός ανταγωνισμός, απευθείας αναθέσεις και λάθη

Με απευθείας ανάθεση το 81,5% του συνόλου των συμβάσεων. Ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και περιορισμένο ανταγωνισμό, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

