Περπάτημα στο διάδρομο: Τα λάθη που κάνουμε και κουραζόμαστε άδικα

Το περπάτημα στο διάδρομο είναι μια εξαιρετική cardio άσκηση. Για να αξιοποιήσετε όμως, στο έπακρο τον χρόνο σας στο μηχάνημα, καλό είναι να ακολουθείτε τη σωστή τεχνική βάδισης ώστε να αποφύγετε τυχόν ενοχλήσεις και την καταπόνηση του σώματός σας.

Περπάτημα στο διάδρομο – Τι να προσέξετε

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να περπατάτε πιο ομαλά και γρήγορα, να καίτε περισσότερες θερμίδες και να απολαμβάνετε όλα τα οφέλη των cardio προπονήσεων μέτριας έντασης:

Μην κρατιέστε

Τα χερούλια στο διάδρομο υπάρχουν για λόγους σταθερότητας. Αν κρατιέστε όμως, αυτή η στάση δεν αποτελεί φυσικό τρόπο για να περπατάτε ή να τρέχετε. Για αυτό λοιπόν, ίσως είναι καλύτερο να μην κρατιέστε, ακόμη κι αν χρειαστεί να μειώσετε λίγο την ταχύτητα στην αρχή.

Εάν ωστόσο, αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας, συνεχίστε να τα χρησιμοποιείτε, συμβουλευτείτε όμως ένα επαγγελματία γυμναστή ή φυσιοθεραπευτή για να βελτιώσετε την στάση σας.

Κοιτάξτε μπροστά, όχι κάτω

Η σωστή στάση του σώματος κατά το περπάτημα είναι με το κεφάλι ψηλά και τα μάτια προς τα εμπρός ενώ περπατάτε στο διάδρομο. Η κακή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της άσκησης στο διάδρομο, μπορεί να οδηγήσει σε ενοχλήσεις στη μέση, τον αυχένα, ακόμα και τους ώμους.

Επιπλέον δεν σας επιτρέπει να αναπνέετε σωστά, γεγονός που μπορεί να σας δυσκολέψει περισσότερο καθώς περπατάτε. Κάθε λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια της προπόνησής σας στον διάδρομο, γυρίστε τους ώμους σας προς τα πίσω για να βεβαιωθείτε ότι δεν σκύβετε προς τα εμπρός.

Μην κλίνετε προς τα εμπρός

Καθώς περπατάτε, ο κορμός σας θα πρέπει να είναι ευθύς και όρθιος, χωρίς να κλίνετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Για να αποκτήσετε τη σωστή στάση του σώματος κατά το περπάτημα, αφιερώστε λίγο χρόνο πριν ξεκινήσετε να περπατάτε στο διάδρομο για να ελέγξετε τη στάση σας.

Συγκρατήστε τους κοιλιακούς σας, αλλά διατηρήστε τη σπονδυλική στήλη σε ουδέτερη θέση.

Τώρα φανταστείτε ότι έχετε ένα κορδόνι δεμένο στην κορυφή του κεφαλιού σας, που σηκώνει το σώμα σας από τους γοφούς.

Γυρίστε τους ώμους σας προς τα πίσω για να βεβαιωθείτε ότι δεν σκύβετε προς τα εμπρός.

Όταν αισθανθείτε ότι έχετε ευθεία στάση, περπατήστε στον διάδρομο.

Καθώς περπατάτε, υπενθυμίστε στον εαυτό σας να διατηρεί αυτή την όρθια στάση. Κάθε φορά που αλλάζετε ρυθμό ή κλίση, ελέγξτε τη στάση σας.

Περπάτημα με μικρότερα βήματα

Στην προσπάθειά σας να περπατήσετε πιο γρήγορα, μπορεί να κάνετε υπερβολικά μεγάλα βήματα. Αυτά όμως, δεν σας βοηθούν καθώς υπάρχει περίπτωση να παραπατήσετε ή να σκοντάψετε στο μπροστινό μέρος του διαδρόμου. Αντ’αυτού θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να κάνετε μικρότερα βήματα, που θα σας δίνουν μια πιο ισχυρή ώθηση για να προχωρήσετε. Σύντομα θα περπατάτε πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

Δεν χρησιμοποιείτε τα χέρια σας

Τα χέρια σας είναι το κλειδί για μια εξαιρετική συνεδρία στον διάδρομο, είτε τρέχετε είτε περπατάτε. Με τη σωστή κίνηση των χεριών, μπορείτε να πάτε πιο γρήγορα και να κάψετε περισσότερες θερμίδες. Το μυστικό είναι ότι τα πόδια σας κινούνται τόσο γρήγορα όσο τα χέρια σας. Για να επιταχύνετε τα πόδια σας, επιταχύνετε πρώτα την κίνηση των χεριών σας και τα πόδια θα ακολουθήσουν.

Πηγή: VITA