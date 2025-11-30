Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να «ρίξει όλο του το βάρος» στον Νάιτζελ Φάρατζ για να τον βοηθήσει να γίνει πρωθυπουργός έως το 2027.

Το παραπάνω έρχεται σαν πληροφορία από πηγές εκατέρωθεν του Ατλαντικού, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Mail on Sunday.

Το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του κινήματος Maga (Make America Great Again) του Προέδρου Τραμπ και του Reform UK του Φάρατζ έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, προσθέτοντας διακριτική οργάνωση και «συνέργειες» στη μακροχρόνια φιλία των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο κ. Τραμπ δεν αναμένει ότι η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ θα διαρκέσει πέραν του 2027 και θέλει ο Φάρατζ να παραμείνει στην Ντάουνινγκ Στριτ όσο εκτίει ακόμη τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, η οποία πρόκειται να λήξει τον Ιανουάριο του 2029.

Τι πιστεύει ο Τραμπ για τον Στάρμερ

Μια πηγή της Reform UK δήλωσε: «Ο Πρόεδρος πιστεύει ότι οι αγορές χρήματος σύντομα θα κλείσουν την πόρτα στον Στάρμερ, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βρετανία είναι ένα κακό στοίχημα. Όταν συμβεί αυτό, η κυβέρνηση θα πέσει και θα διεξαχθούν γενικές εκλογές . Θέλει να κάνει ό,τι μπορεί στο παρασκήνιο για να διασφαλίσει ότι ο Νάιτζελ θα κερδίσει και θα ελέγξει τη χώρα».

Αυτές οι συνέργειες μεταξύ των δύο στρατοπέδων παρουσιάστηκαν την Πέμπτη στην οδό Hertford 5, μια ιδιωτική λέσχη μελών στο Μέιφερ του Λονδίνου, η οποία είναι η ανεπίσημη έδρα του Φάρατζ, των χρηματιστών του και των δυσαρεστημένων Συντηρητικών που φλερτάρουν με την ιδέα της αποστασίας.

Οι συζητήσεις μεταξύ των στρατοπέδων Τραμπ και Φάρατζ επικεντρώνονται στο πώς να μετατραπεί το προβάδισμα της Reform στις δημοσκοπήσεις σε πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων – και πώς να μετατραπεί αυτό σε αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Ανώτερα στελέχη της Reform, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοδότη Νικ Κάντι, επικεντρώνονται στην άντληση κεφαλαίων για μια προεκλογική εκστρατεία και στην μίμηση του αμερικανικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο οι επερχόμενοι πρόεδροι έχουν μια τρίμηνη μεταβατική περίοδο για να προετοιμαστούν για την κυβέρνηση.

Μια πηγή ανέφερε: «Χρειαζόμαστε κάποιον να ηγηθεί ενός κατάλληλου γραφείου μετάβασης, ώστε να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε δυναμικά από την πρώτη κιόλας μέρα».

«Σε χάος η Βρετανία»

Σημαντικά κεφάλαια – έως και 100 δισεκατομμύρια λίρες – αναζητούνται επίσης από «γίγαντες της τεχνολογίας», τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη σταθεροποίηση των αγορών κατά τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Φάρατζ.

Μια πηγή κοντά στον κ. Τραμπ δήλωσε: «Ο Πρόεδρος πιστεύει ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ μπορεί – και θα – είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η περασμένη εβδομάδα ήταν ενδεικτική του χάους στο οποίο βρίσκεται η Βρετανία. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και ο Νάιτζελ είναι ο άνθρωπος που μπορεί να φέρει αυτή την αλλαγή».

«Ο Πρόεδρος τρέφει τεράστιο σεβασμό για τον Νάιτζελ και του έχει παράσχει την πλήρη υποστήριξή του. Ο στενός κύκλος του τον γνωρίζει καλά και πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει το μέλλον της χώρας σας. Ο Αντιπρόεδρος Βανς τον εκτιμά ιδιαίτερα».

«Ο Πρόεδρος είναι έτοιμος να ρίξει όλο του το βάρος και αυτό της μηχανής της Maga, για να βοηθήσει τον Nigel να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Η άποψη είναι ότι αυτό θα γίνει πολύ νωρίτερα από το 2029 και υπάρχει συνεχής διάλογος μεταξύ του Φάρατζ, της ομάδας του και του Προέδρου και των συμβούλων του».

Ο Φάρατζ επισκέφθηκε τελευταία φορά τη βάση του Προέδρου Τραμπ στη Φλόριντα στο Μαρ-α-Λάγκο στις 7 Νοεμβρίου, όταν παρέλαβε ένα Βραβείο Πατριώτη – και χειροκροτήματα κατά την παραλαβή του. Η πηγή ανέφερε: «Ο Νάιτζελ πάντα δέχεται θερμή υποδοχή εδώ».

Ο Τραμπ δεν ξεχνά

«Το μόνο πράγμα που εκτιμά ο Πρόεδρος Τραμπ πάνω απ’ όλα είναι η αφοσίωση. Ο Νάιτζελ ήταν ένας πιστός σύμμαχος από την πρώτη κιόλας μέρα».

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο κ. Τραμπ «δεν έχει ξεχάσει» ότι οι Εργατικοί έστειλαν εθελοντές στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν την Κάμαλα Χάρις, κατά τη διάρκεια των εκλογών του περασμένου Νοεμβρίου.

«Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα ίδια ζητήματα για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τόσο επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία: η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, το κόστος ζωής, η δημόσια ασφάλεια. Έχουμε μια ομάδα που μπορεί να βοηθήσει τον Νάιτζελ να κερδίσει» αναφέρει η ίδια πηγή.