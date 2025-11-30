newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ: Τον πρωθυπουργό ποιας ευρωπαϊκής χώρας θέλει να «εξαφανίσει»
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 12:28

Ντόναλντ Τραμπ: Τον πρωθυπουργό ποιας ευρωπαϊκής χώρας θέλει να «εξαφανίσει»

Ο Τραμπ «δεν έχει ξεχάσει» ότι ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός έστειλε εθελοντές στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν την Κάμαλα Χάρις, κατά τη διάρκεια των εκλογών του περασμένου Νοεμβρίου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να «ρίξει όλο του το βάρος» στον Νάιτζελ Φάρατζ για να τον βοηθήσει να γίνει πρωθυπουργός έως το 2027.

Το παραπάνω έρχεται σαν πληροφορία από πηγές εκατέρωθεν του Ατλαντικού, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Mail on Sunday.

Το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του κινήματος Maga (Make America Great Again) του Προέδρου Τραμπ και του Reform UK του Φάρατζ έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, προσθέτοντας διακριτική οργάνωση και «συνέργειες» στη μακροχρόνια φιλία των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο κ. Τραμπ δεν αναμένει ότι η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ θα διαρκέσει πέραν του 2027 και θέλει ο Φάρατζ να παραμείνει στην Ντάουνινγκ Στριτ όσο εκτίει ακόμη τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, η οποία πρόκειται να λήξει τον Ιανουάριο του 2029.

Τι πιστεύει ο Τραμπ για τον Στάρμερ

Μια πηγή της Reform UK δήλωσε: «Ο Πρόεδρος πιστεύει ότι οι αγορές χρήματος σύντομα θα κλείσουν την πόρτα στον Στάρμερ, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βρετανία είναι ένα κακό στοίχημα. Όταν συμβεί αυτό, η κυβέρνηση θα πέσει και θα διεξαχθούν γενικές εκλογές . Θέλει να κάνει ό,τι μπορεί στο παρασκήνιο για να διασφαλίσει ότι ο Νάιτζελ θα κερδίσει και θα ελέγξει τη χώρα».

Αυτές οι συνέργειες μεταξύ των δύο στρατοπέδων παρουσιάστηκαν την Πέμπτη στην οδό Hertford 5, μια ιδιωτική λέσχη μελών στο Μέιφερ του Λονδίνου, η οποία είναι η ανεπίσημη έδρα του Φάρατζ, των χρηματιστών του και των δυσαρεστημένων Συντηρητικών που φλερτάρουν με την ιδέα της αποστασίας.

Οι συζητήσεις μεταξύ των στρατοπέδων Τραμπ και Φάρατζ επικεντρώνονται στο πώς να μετατραπεί το προβάδισμα της Reform στις δημοσκοπήσεις σε πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων – και πώς να μετατραπεί αυτό σε αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Ανώτερα στελέχη της Reform, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοδότη Νικ Κάντι, επικεντρώνονται στην άντληση κεφαλαίων για μια προεκλογική εκστρατεία και στην μίμηση του αμερικανικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο οι επερχόμενοι πρόεδροι έχουν μια τρίμηνη μεταβατική περίοδο για να προετοιμαστούν για την κυβέρνηση.

Μια πηγή ανέφερε: «Χρειαζόμαστε κάποιον να ηγηθεί ενός κατάλληλου γραφείου μετάβασης, ώστε να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε δυναμικά από την πρώτη κιόλας μέρα».

«Σε χάος η Βρετανία»

Σημαντικά κεφάλαια – έως και 100 δισεκατομμύρια λίρες – αναζητούνται επίσης από «γίγαντες της τεχνολογίας», τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη σταθεροποίηση των αγορών κατά τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Φάρατζ.

Μια πηγή κοντά στον κ. Τραμπ δήλωσε: «Ο Πρόεδρος πιστεύει ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ μπορεί – και θα – είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η περασμένη εβδομάδα ήταν ενδεικτική του χάους στο οποίο βρίσκεται η Βρετανία. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και ο Νάιτζελ είναι ο άνθρωπος που μπορεί να φέρει αυτή την αλλαγή».

«Ο Πρόεδρος τρέφει τεράστιο σεβασμό για τον Νάιτζελ και του έχει παράσχει την πλήρη υποστήριξή του. Ο στενός κύκλος του τον γνωρίζει καλά και πιστεύει ότι αντιπροσωπεύει το μέλλον της χώρας σας. Ο Αντιπρόεδρος Βανς τον εκτιμά ιδιαίτερα».

«Ο Πρόεδρος είναι έτοιμος να ρίξει όλο του το βάρος και αυτό της μηχανής της Maga, για να βοηθήσει τον Nigel να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Η άποψη είναι ότι αυτό θα γίνει πολύ νωρίτερα από το 2029 και υπάρχει συνεχής διάλογος μεταξύ του Φάρατζ, της ομάδας του και του Προέδρου και των συμβούλων του».

Ο Φάρατζ επισκέφθηκε τελευταία φορά τη βάση του Προέδρου Τραμπ στη Φλόριντα στο Μαρ-α-Λάγκο στις 7 Νοεμβρίου, όταν παρέλαβε ένα Βραβείο Πατριώτη – και χειροκροτήματα κατά την παραλαβή του. Η πηγή ανέφερε: «Ο Νάιτζελ πάντα δέχεται θερμή υποδοχή εδώ».

Ο Τραμπ δεν ξεχνά

«Το μόνο πράγμα που εκτιμά ο Πρόεδρος Τραμπ πάνω απ’ όλα είναι η αφοσίωση. Ο Νάιτζελ ήταν ένας πιστός σύμμαχος από την πρώτη κιόλας μέρα».

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο κ. Τραμπ «δεν έχει ξεχάσει» ότι οι Εργατικοί έστειλαν εθελοντές στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν την Κάμαλα Χάρις, κατά τη διάρκεια των εκλογών του περασμένου Νοεμβρίου.

«Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα ίδια ζητήματα για τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τόσο επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία: η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, το κόστος ζωής, η δημόσια ασφάλεια. Έχουμε μια ομάδα που μπορεί να βοηθήσει τον Νάιτζελ να κερδίσει» αναφέρει η ίδια πηγή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Stories
Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

Σούπερ μάρκετ: Οι τρεις οικογένειες που έφτιαξαν μεγάλες αλυσίδες και η πορεία ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Ευημερία με… συνταγή γιατρού: Μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί η γήρανση;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναγράφουν» τις πολιτικές ανταμοιβής μετόχων οι εισηγμένες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του
Πυρηνική οικογένεια 2.0 30.11.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του

Την ώρα που η Νότια Κορέα συμφώνησε για να κατασκευάσει πυρηνικό υποβρύχιο με τις ΗΠΑ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τη Βόρεια Κορέα επικροτεί τον ρόλο της αεροπορίας στην πυρηνική αποτροπή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχεις χτυπήσει κόκκινο»
Πολιτική 30.11.25

Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχεις χτυπήσει κόκκινο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να "βγει από πάνω" σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο»

Σύνταξη
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Τσατραφύλλιας: Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη
Ανάρτηση Τσατραφύλια 30.11.25

«Έρχεται νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων» - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

Το νέο «βροχο-χαμηλό» έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του για την επερχόμενη κακοκαιρία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών – Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Να ξορκίσει τα μπλόκα με καλλιέργεια προσδοκιών επιχειρεί ο Μητσοτάκης - Αναμασά ξανά τη «θετική ατζέντα»

Με αναμάσημα για ακόμη μια φορά της «θετικής ατζέντας», επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξεφύγει από επίμονα μέτωπα και να βάλει ανάχωμα στη λαϊκή δυσαρέσκεια - Παράλληλα επιχειρεί να ανακόψει τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών με καλλιέργεια προσδοκιών και υποσχέσεις ότι «ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου»

Σύνταξη
Ο Ράφα Ναδάλ ανοίγει την πρώτη του ακαδημία στη Νότια Αμερική
Τένις 30.11.25

Ο Ράφα Ναδάλ ανοίγει την πρώτη του ακαδημία στη Νότια Αμερική

Το Porto Belo της Σάντα Καταρίνα θα φιλοξενήσει το νέο Rafa Nadal Tennis Center, με 17 γήπεδα, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και έναν από τους πιο φιλόδοξους αθλητικούς–τουριστικούς κόμβους της περιοχής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια
Ελλάδα 30.11.25

Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια

Πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του προγράμματος, κάνοντας πράξη τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Σύνταξη
Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»

Δυο λεπτά εκτός αγώνα για όσους ζητούν ιατρική βοήθεια: Νέος κανόνας σε δοκιμαστική εφαρμογή σε Premier League, MLS και Κύπελλο Αραβικών Χωρών από την IFAB.

Γεώργιος Μαζιάς
Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
Από την Πάτρα 30.11.25

Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
Στη Θεσσαλονίκη 30.11.25

«Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα τα ρομπότ θα κάνουν το γιορτινό ντεμπούτο τους στη Θεσσαλονίκη - Στόχος της ομάδας που τα προγραμμάτισε είναι να ενισχυθεί η μαγεία των Χριστουγέννων

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα
Μπάσκετ 30.11.25

Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία (19:00, ERT2 Sports) και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτησή της κόντρα στη Ρουμανία

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο