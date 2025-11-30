magazin
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ
Culture Live 30 Νοεμβρίου 2025 | 17:09

Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ

Ο Τομ Στόπαρντ γράφει με εκείνον τον λεπτό, παιχνιδιάρικο τρόπο που μας θυμίζει πως, παρά τα βάρη της καθημερινότητας, ο κόσμος συνεχίζει να είναι γεμάτος εύθραυστη ομορφιά. Το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό το αναγνωρίζει αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Spotlight

Υπάρχουν στιγμές όπου η θεατρική αίθουσα παύει να είναι ένας χώρος και γίνεται μια πύλη, μια είσοδος σε κόσμους όπου η γλώσσα φωτίζει, η σκέψη ανασαίνει και η φαντασία διεκδικεί το απόλυτο δικαίωμα στην ελευθερία. Ένας από τους δημιουργούς που, χρόνια τώρα, μας χαρίζει τέτοιες στιγμές ήταν ο Τσεχικής καταγωγής Βρετανός, θεατρικός συγγραφέας, Τομ Στόπαρντ, ο οποίος απεβίωσε στις 29 Νοεμβρίου 2025.

Ο Τομ Στόπαρντ, από τους σημαντικότερους δραματουργούς του 20ού και 21ου αιώνα, διαθέτει εκείνη τη μοναδική ικανότητα να μετατρέπει την πιο περίπλοκη φιλοσοφική ή υπαρξιακή απορία σε θεατρική ανάσα. Το χιούμορ του, λεπτό σαν πενάκι σκιτσογράφου, συναντάει το στοχασμό χωρίς ποτέ να χάνει τη ζεστασιά της ανθρώπινης ματιάς.

YouTube thumbnail

Γιατί ο Στόπαρντ γράφει με εκείνον τον λεπτό, παιχνιδιάρικο τρόπο που μας θυμίζει πως, παρά τα βάρη της καθημερινότητας, ο κόσμος συνεχίζει να είναι γεμάτος εύθραυστη ομορφιά. Το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό το αναγνωρίζει αυτό.

«Ο Ρόζενκραντζ και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί»

YouTube thumbnail

Μια από τις πρώτες και πιο αγαπημένες συναντήσεις του Τομ Στόπαρντ με την Ελλάδα ήταν, φυσικά, το εμβληματικό «Rosencrantz and Guildenstern Are Dead». Οι Έλληνες σκηνοθέτες το έχουν προσεγγίσει επανειλημμένα, γοητευμένοι από τον τρόπο που ο συγγραφέας ξεγυμνώνει τη μοίρα μέσα από δύο φαινομενικά δευτερεύοντες χαρακτήρες του Άμλετ.

Ρομαντισμός, θλίψη και πικρό χιούμορ σε ένα καταιγιστικό έργο που μιλά για τον μοναχικό αγώνα που δίνει ο «μικρός» άνθρωπος για να επιβιώσει, όταν γύρω του συμβαίνουν «σημεία και τέρατα».

Οι ελληνικές παραγωγές, άλλες μινιμαλιστικές, άλλες πληθωρικές, κατάφεραν να αναδείξουν τη διαχρονικότητα αυτού του υπαρξιακού παιχνιδιού που ισορροπεί ανάμεσα στη φιλοσοφία και την κωμωδία του παραλόγου.

Το 2024 ανέβηκε από τον Στάθη Λιβαθινό στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων, στην ιστορική μετάφραση του Μίνου Βολανάκη, με τους Βασίλη Ανδρέου και Νίκο Καρδώνη στους ομώνυμους ρόλους.

«Ερωτευμένος Σαίξπηρ»

Ο Τομ Στόπαρντ άγγιξε το κινηματογραφικό κοινό μέσα από τη συγγραφή του για την ταινία του 1998, με τους Τζόζεφ Φάινς και Γκουίνεθ Πάλτροου, σε σκηνοθεσία Τζον Μάντεν. Ο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», παρότι γνωστός κυρίως ως ταινία που χάρισε Όσκαρ, μεταφέρθηκε και θεατρικά, δίνοντας στους σκηνοθέτες υλικό γεμάτο ποίηση, ρυθμό και σκηνική τρυφερότητα. Είναι ένα έργο που παίζει ταυτόχρονα με τον μύθο του συγγραφέα, τον μύθο του έρωτα και τον μύθο της ίδιας της θεατρικότητας.

Η παράσταση που έσπασε ταμεία στο Λονδίνο ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2018, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον ρόλο του Σαίξπηρ.

«Αρκαδία»

Εκεί όπου τα μαθηματικά συναντούν τη λογοτεχνία και η επιστήμη χορεύει με το πάθος, η ελληνική σκηνή βρήκε έναν ιδανικό καμβά για να αναδείξει τη λεπτότητα και το βάθος της γραφής του Τομ Στόπαρντ -η συναισθηματική μας γενναιοδωρία, η περιέργεια για το άγνωστο, η ανάγκη να ψάχνουμε νόημα ακόμη κι εκεί όπου βασιλεύει το χάος.

Το 2008 ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης σκηνοθέτησε την «Αρκαδία» για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε μετάφραση Χριστίνας Μπάμπου-Παγκουρέλη, με ηθοποιούς τους Ερατώ Πίσση, Δημήτρη Καρέλλη, Κωνσταντίνο Δανίκα, Στέλλα Καζάζη, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Κλαίρη Χριστοπούλου και  Φίλιππο Σοφιανό.

«Επί σκηνής υπάρχουν δύο κόσμοι όπου δεν βλέπουν οι μεν τους δε ενώ οι δύο δράσεις εξελίσσονται παράλληλα. Οι φιλόλογοι του παρόντος προσπαθούν να καταλάβουν τι συνέβη στο παρελθόν. Το έγκλημα και η εξιχνίασή του εξελίσσονται παράλληλα. Ολα αυτά, όσο σύνθετα κι αν ακούγονται, ο Στόπαρντ τα έχει διαπραγματευτεί με πολύ απλό τρόπο» θα πει τότε ο σκηνοθέτης, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης.

«Λέοπολντστατ»

Το «Λέοπολντστατ» έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 2020. Θεωρείται από τα πιο προσωπικά και συγκινητικά έργα του Τομ Στόπαρντ, καθώς αντλεί έμπνευση από την ίδια του την οικογενειακή ιστορία και την εβραϊκή κληρονομιά του, ενώ παρακολουθεί την ιστορία μιας μεγαλοαστικής εβραϊκής οικογένειας στη Βιέννη, από το 1899 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1950, μέσα από πέντε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Μέσα από τη ζωή των μελών της οικογένειας, ο Στόπαρντ εξερευνά την πολιτιστική άνθηση της Βιέννης στα τέλη του 19ου αιώνα,
τα γεγονότα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την άνοδο του ναζισμού και την Κατοχή της Αυστρίας, το Ολοκαύτωμα και την απώλεια.

Η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένη με αγγλικούς υπότιτλους την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου του 2022 στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

Επιστροφή ενοικίου: Παράταση για διορθώσεις – Το παράδοξο με μισθώματα 10 ευρώ…

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ
Wide Wide Sea 29.11.25

Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ

Ο Χάμπτον Σάιντς ανασυνθέτει το τελευταίο ταξίδι του Τζέιμς Κουκ: μια αποστολή που ξεκίνησε ως επιστημονική εξερεύνηση, εκτροχιάστηκε στη Χαβάη και γέννησε μύθους που επιμένουν μέχρι σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο
Λόγος & Τέχνη 29.11.25

Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο

Το βιβλίο «Ταξίδι της Συνείδησης προς το Υπερβατικό» του θεολόγου και συγγραφέα Δρ Βασίλη Αδραχτά είναι ένας διάλογος μεταξύ Νίκου Καζαντζάκη και Σρι Ωρομπίντο μέσα από το εικαστικό έργο της Art of Life Collective.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Clerks – Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»
Cult-ίλα 29.11.25

Clerks - Η κωμωδία που όρισε τα 90s και η πραγματική ιστορία πίσω από το «παντοπωλείο/βιντεοκλάμπ της γειτονιάς»

Το ασπρόμαυρο, ιδιοφυές Clerks περιγράφει την απελπισία και την ελπίδα μιας ολόκληρης γενιάς «υπαλλήλων χωρίς μέλλον» στα 90s με ρεαλιστικά γλυκόπικρο χιούρορ - Το Variety πρόσφατα το ενέταξε στις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν
Ιn a Phrase 29.11.25

Τα αποφθέγματα που εξηγούν τον πολύ παράδοξο κόσμο του 2025 – από την Μπάρμπαρα Κρούγκερ στον Ντέιβιντ Μπερν

Σε μια εποχή όπου οι λέξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τη σκέψη, το νέο βιβλίο του Τζέιμς Γκέαρι επιστρέφει στην παλιά τέχνη του αποφθέγματος για να εξηγήσει το σήμερα: σύντομα, καίρια και απροσδόκητα επίκαιρα, από τη σύγχρονη τέχνη ως τα πολιτικά μας αδιέξοδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Μοάι 29.11.25

Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα

Ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο του λατομείου στο Νησί του Πάσχα αποκαλύπτει μυστικά για τον τρόπο κατασκευής των θρυλικών μοάι και την κοινωνική οργάνωση της πολυνησιακής κοινότητας που τα δημιούργησε

Σύνταξη
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0
«Gaslighting America» 28.11.25

Περισσότερο μακιγιάζ και «σκάσε γουρουνάκι»- Η αντιφεμινιστική αποσύνθεση του Teen Vogue υπό την προεδρία του Τραμπ 2.0

Η συγχώνευση του προοδευτικού περιοδικού της Vogue για τους νέους έρχεται σε μια ταραχώδη περίοδο για τη δημοσιογραφία και την κατάρρευση των φεμινιστικών μέσων ενημέρωσης ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φωνάζει σε δημοσιογράφο «σκάσε γουρουνάκι».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται
«Ex gratia» 27.11.25

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέος νόμος διευκολύνει τον επαναπατρισμό αντικειμένων, αλλά το Βρετανικό Μουσείο εξαιρείται

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί - όπως το Βρετανικό Μουσείο και η Εθνική Πινακοθήκη- θα εξαιρούνται από τη νέα νομοθεσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»
Θέση 11 27.11.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και κατακεραυνώνει το «The Hunger Games»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «The Bret Easton Ellis Podcast», ο Κουέντιν Ταραντίνο αποθέωσε τις αγαπημένες του ταινίες για τον 21ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στο «The Hunger Games».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα
Μεγαλώσαμε μαζί τους 27.11.25

Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από την πρεμιέρα του Stranger Things και έτσι δείχνουν σήμερα τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα που γνώρισε όλος ο πλανήτης το 2016.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά

Κριτική από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την ένταση και τα χημικά με τα οποία αντιμετώπισαν τους αγρότες στα μπλόκα, οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Μπέτις για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
Ελλάδα 30.11.25

Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το "μπλόκο" της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Ολυμπιακός για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Λούτσα: Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες – Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες
Η τραγική ειρωνεία 30.11.25

Πώς έγινε το δυστύχημα με τον νεκρό και τους τραυματίες στη Λούτσα - Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για λίγες ημέρες

Ο 29χρονος οδηγός είχε προκαλέσει και το 2020 σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς, ενώ είχε απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών - Βίντεο από τη φονική παράσυρση

Σύνταξη
Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Ανατροπή από τα… παλιά στο Λονδίνο
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Ανατροπή από τα… παλιά στο Λονδίνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε την Κρίσταλ Πάλας, με ανατροπή στο «Σέλχαρστ Παρκ» κι επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο - Ζίρκζι και Μάουντ τα γκολ για τους «κόκκινους διαβόλους», άνοιξε το σκορ ο Ματετά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία για συνομιλίες – Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα του Κιέβου στα ρωσικά τάνκερ
Επικεφαλής ο Ουμέροφ 30.11.25

Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία της Ουκρανίας για συνομιλίες - Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα στα ρωσικά τάνκερ

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους

«Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη. Πρώτα τους κλέβετε. Μετά τους κοροϊδεύετε. Στο τέλος τους δέρνετε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύοντας την επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ
Premier League 30.11.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:05 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι
Από το Ρέθυμνο 30.11.25

Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Μουσείο Αρχαίας Ελευθέρνας στο Ρέθυμνο - Έκανε αναφορά και στο Λόφο της Παπούρας που κινδυνεύει από την τοποθέτηση ραντάρ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων – Eναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες Τροχαίας 30.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλία λόγω των αγροτικών μπλόκων - Eναλλακτικές διαδρομές

Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο στη Θεσσαλία καλούνται να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας

Σύνταξη
LIVE: Πίζα – Ίντερ
Serie A 30.11.25

LIVE: Πίζα – Ίντερ

LIVE: Πίζα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πίζα – Ίντερ για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους
Ελλάδα 30.11.25

Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας

Σύνταξη
H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ
Φαμίλια 30.11.25

H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ

«Τώρα πια, η ιδέα ενός ήρεμου μπάνιου και μιας ρουτίνας με παραμύθια πριν τον ύπνο μου φαίνεται τόσο τρυφερή και γλυκιά, επειδή δεν είχαμε τίποτα τέτοιο» εξήγησε η ηθοποιός, Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο