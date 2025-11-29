Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Βόλου, Άρη και Κηφισιάς (pic)

Τρεις αναμετρήσεις σε Ηράκλειο, Κηφισιά και Θεσσαλονίκη, περιλάμβανε το… πρώτο πιάτο στη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας στο «Κλεάνθης Βικελίδης» της ΑΕΛ Novibet με 2-1. Έτσι οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 16 πόντους και την 7η θέση, ενώ οι Θεσσαλοί έμειναν προτελευταίοι με μόλις 7 βαθμούς.

Στην αναμέτρηση που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Κηφισιά έκανε επίδειξη δύναμης στον Πανσερραϊκό τον οποίο και διέλυσε με 3-0. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο έφτασε πλέον τους 15 πόντους και την 8η θέση, με τους Σερραίους να είναι τελευταίοι με 5 βαθμούς.

Τέλος, στο πρώτο χρονικά ματς, ο Βόλος πήρε πολύ σημαντικό διπλό στην έδρα του ΟΦΗ με 1-0. Οι φιλοξενούμενοι είναι πια στην 5η θέση με 21 πόντους, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 9 βαθμούς και την 11η θέση του πίνακα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ-Βόλος 0-1

Άρης-ΑΕΛ Novibet 2-1

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 17:00

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:00

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21:00

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (13η):

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 17:00

Βόλος-Κηφισιά 20:30

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ-Άρης 19:30

ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00