Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Βόλου, Άρη και Κηφισιάς (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα σημερινά αποτελέσματα - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.
Τρεις αναμετρήσεις σε Ηράκλειο, Κηφισιά και Θεσσαλονίκη, περιλάμβανε το… πρώτο πιάτο στη 12η αγωνιστική της Super League.
Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας στο «Κλεάνθης Βικελίδης» της ΑΕΛ Novibet με 2-1. Έτσι οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 16 πόντους και την 7η θέση, ενώ οι Θεσσαλοί έμειναν προτελευταίοι με μόλις 7 βαθμούς.
Στην αναμέτρηση που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Κηφισιά έκανε επίδειξη δύναμης στον Πανσερραϊκό τον οποίο και διέλυσε με 3-0. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο έφτασε πλέον τους 15 πόντους και την 8η θέση, με τους Σερραίους να είναι τελευταίοι με 5 βαθμούς.
Τέλος, στο πρώτο χρονικά ματς, ο Βόλος πήρε πολύ σημαντικό διπλό στην έδρα του ΟΦΗ με 1-0. Οι φιλοξενούμενοι είναι πια στην 5η θέση με 21 πόντους, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 9 βαθμούς και την 11η θέση του πίνακα.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
ΟΦΗ-Βόλος 0-1
Άρης-ΑΕΛ Novibet 2-1
Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 17:00
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:00
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21:00
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (13η):
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
Ολυμπιακός-ΟΦΗ 17:00
Βόλος-Κηφισιά 20:30
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00
ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00
ΠΑΟΚ-Άρης 19:30
ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-1: Το έφερε… τούμπα και παρέμεινε στην κορυφή
- Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1: Ο Γιλντίζ έδωσε το τρίποντο στους Μπιανκονέρι
- ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι
- Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Βόλου, Άρη και Κηφισιάς (pic)
- Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)
- Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0: Επέστρεψε στις νίκες με τριάρα (vid)
- Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 1-0: Πήρε το ντέρμπι με γκολ του Μιναμίνο
- Μπενίτεθ: «Τα ντέρμπι είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, τα πάντα μπορούν να συμβούν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις