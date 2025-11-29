sports betsson
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Βόλου, Άρη και Κηφισιάς (pic)
Ποδόσφαιρο 29 Νοεμβρίου 2025 | 21:51

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Βόλου, Άρη και Κηφισιάς (pic)

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα σημερινά αποτελέσματα - Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
Τρεις αναμετρήσεις σε Ηράκλειο, Κηφισιά και Θεσσαλονίκη, περιλάμβανε το… πρώτο πιάτο στη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας στο «Κλεάνθης Βικελίδης» της ΑΕΛ Novibet με 2-1. Έτσι οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 16 πόντους και την 7η θέση, ενώ οι Θεσσαλοί έμειναν προτελευταίοι με μόλις 7 βαθμούς.

Στην αναμέτρηση που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Κηφισιά έκανε επίδειξη δύναμης στον Πανσερραϊκό τον οποίο και διέλυσε με 3-0. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο έφτασε πλέον τους 15 πόντους και την 8η θέση, με τους Σερραίους να είναι τελευταίοι με 5 βαθμούς.

Τέλος, στο πρώτο χρονικά ματς, ο Βόλος πήρε πολύ σημαντικό διπλό στην έδρα του ΟΦΗ με 1-0. Οι φιλοξενούμενοι είναι πια στην 5η θέση με 21 πόντους, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 9 βαθμούς και την 11η θέση του πίνακα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ-Βόλος 0-1
Άρης-ΑΕΛ Novibet 2-1
Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 17:00
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:00
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21:00

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (13η):

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 17:00
Βόλος-Κηφισιά 20:30

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00
ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00
ΠΑΟΚ-Άρης 19:30
ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00

World
Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

Κίνα: Έτοιμη να κυριαρχήσει σε αυτόνομα οχήματα και νέα φάρμακα

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 29.11.25

ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι

Ο Ζίνι υποβλήθηκε σε μαγνητική που επιβεβαίωσε πως δεν έχει υποστεί κάτι σοβαρό και θα μείνει εκτός για περίπου δέκα μέρες.

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά
Οι τελευταίες στιγμές 29.11.25

Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά

Το πτώμα της Νάταλι Γουντ βρέθηκε να επιπλέει στο νερό στις 29 Νοεμβρίου 1981. Ο θάνατος της, σε ηλικία 43 ετών, έχει προκαλέσει δεκαετίες εικασιών, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που πνίγηκε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας
Κόσμος 29.11.25

Ιράν: Οι αρχές αναστέλλουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλο φράγμα εξαιτίας της ξηρασίας

Το Ιράν, χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, υποφέρει εδώ και χρόνια από μεγάλες ξηρασίες και κύματα καύσωνα, τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες άνηκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 29.11.25

Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες άνηκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον

Ο αφγανός άνδρας που κρατείται ως ύποπτος για την επίθεση στην Ουάσινγκτον, άνηκε σε μια από τις διαβόητες Μονάδες Μηδέν που δρούσε υπό την εποπτεία της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»
«Νέα εισβολή» 29.11.25

Η Μολδαβία κατήγγειλε ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της – «Εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού»

Η Μολδαβία, έχει διαπιστώσει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναερίου χώρου της από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύνταξη
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
RIP 29.11.25

Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη
Ελλάδα 29.11.25

Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη

Η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα επιχείρησε ενώπιον του ανακριτή να θολώσει τα νερά, αναίρεσε την ομολογία της και επέδειξε... επιλεκτική μνήμη

Σύνταξη
Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Τη Δευτέρα 29.11.25

Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Γαλλία και άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εντείνει την υποστήριξή τους προς τον Β. Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι
Ομάδα MUES 29.11.25

«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» - Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Οι μαμάδες του Upper East Side κηρύσσουν πόλεμο στον Ζοχράν Μαμντάνι. Μια ομάδα 35.000 ατόμων στο Facebook βυθίστηκε στον πανικό και τις εσωτερικές διαμάχες μετά τις δημοτικές εκλογές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία: Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων – Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία
Κακοκαιρία 29.11.25

Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων - Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές των Τζουμέρκων που σημειώθηκαν κατολισθήσεις - Συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες από την Πολιτική Προστασία - Διαχειρίσιμη η κατάσταση σύμφωνα με την ΕΑΓΜΕ

Σύνταξη
