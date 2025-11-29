Η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε με 3-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό που έπαιζε με 10 παίκτες. Σκόρερ της αναμέτρησης στο Ζηρίνειο οι: Λαρουσί (14′, 85′) και ο Πομπό στο 75′.

Η κόκκινη κάρτα δόθηκε στον Λιάσο στο 45+2′ για το μαρκάρισμά του στον Αντονίσε, έτσι ο Πανσερραϊκός αγωνίστηκε με 10 στο δεύτερο μέρος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική απόφαση του διαιτητή Τσιμεντερίδη ήταν κίτρινη κάρτα, ωστόσο μετά από έλεγχο στο VAR ο παίκτης δέχθηκε την κόκκινη και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο αγώνας

Ο Πανσερραϊκός έκανε δυναμική εκκίνηση στο ματς και στο 10′ ο Ιβάν βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ. Λίγα λεπτά αργότερα, η Κηφισιά πάτησε γκάζι και ο Λαρουσί άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ με το αριστερό μέσα από την περιοχή.

Η ομάδα του Λέτο άγγιξε το 2-0 στο 26′ με κεραυνό του Αντόνισε, όμως ο ίδιος δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο 33′ από μία κίτρινη κάρτα δέχτηκαν οι Σιμόν και Καλίνιν σε μία φάση που τους βρήκε και τους δύο στο έδαφος.

Φτάνοντας στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, στο 45+2 ο Λιάσος δέχθηκε κόκκινη κάρτα και έτσι ο Πανσερραϊκός αγωνίστηκε με 10 στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Κηφισιά μπήκε φορτσάτη και στο δεύτερο μέρος, με τον Αντονίσε να «απειλεί» με δύο σουτ εκτός εστίας στο 51′ και 53′ αντίστοιχα.

Ο Πανσερραϊκός σπατάλησε στο 60′ και το 66′ δύο ευκαιρίες να ισοφαρίσει σε τετ- α- τετ του Μάρας με τον Ραμίρες, ο τερματοφύλακας της ομάδας των βορείων προαστίων τον νίκησε και απέκρουσε.

Ο Πόμπο άνοιξε λογαριασμό στο ματς στο 75′ και το τελικό 3-0 υπέγραψε ο Λαρουσί, ο οποίος διπλασίασε τα τερματά του στο 85′ με δυνατό σουτ με το αριστερό.

Στο 90+6 αποβλήθηκε και ο Ρουκουνάκης της Κηφισιάς για μαρκάρισμα με τις τάπες και ακυρώθηκε τρίτο γκολ του Λαρουσί.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αποβολή του Λιάσου. Η Κηφισιά εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Πανσερραϊκός έπαιξε με 10 παίκτες σε όλο το δεύτερο μέρος και «κλείδωσε» το τρίποντο, χάρη και στην εξαιρετική εμφάνιση του Λαρουσί και Πόμπο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

O Λαρουσί πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και σκόραρε δύο φορές για την ομάδα του

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Λιάσος που εξαιτίας του μαρκαρίσματος του, ανάγκασε την ομάδα του να αγωνιστεί με 10 στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο διαιτητής Τσιμεντερίδης χρειάστηκε να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις, όπως την κίτρινη που έδειξε στον Λιάσο και στη συνέχεια έδωσε κόκκινη με τον έλεγχο στο VAR. Ακόμη, κόκκινη κάρτα έλαβε και ο Ρουκουνάκης στο 90+6.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο διαιτητής χρειάστηκε να κάνει χρήση του VAR αρκετές φορές, όπως με την αποβολή του Λιάσου αλλά και στο γκολ της Κηφισιάς που ακυρώθηκε στο 90+1 με τον Λαρουσί

ΣΚΟΡΕΡ:

Λαρουσί (14′, 85′), Πομπό στο 75′.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η Κηφισιά παίζει στον Βόλο (6/12, 20:30), ενώ ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό (8/12, 18:00).