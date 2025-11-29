ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Διπλό στο Παγκρήτιο με «υπογραφή» Λάμπρου (vids)

Επιστροφή στις νίκες για τον Βόλο, ο οποίος κατάφερε να περάσει από το Ηράκλειο, επικρατώντας με 1-0 του ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League. Έτσι οι Θεσσαλοί έφτασαν τους 21 πόντους και την 5η θέση, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 9 βαθμούς και την 11η θέση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΟΦΗ να πατά καλύτερα και να απειλεί με τον Ανδρούτσο στο 10′. Ο Βόλος αντέδρασε με τον Λάμπρου να έχει καλή στιγμή στο 25′, ενώ οι Θεσσαλοί είχαν δοκάρι στο 30′ μετά από φάουλ του Τζόκα. Έτσι το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με γκολ για τον Βόλο στο 49′. Ο Μαρτίνες έκανε την κάθετη για τον Λάμπρου, εκείνος πέρασε τον τερματοφύλακα και έγραψε το 1-0.

Δύο λεπτά μετά οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Ανδρούτσου. Όμως η απόφαση άλλαξε μετά από υπόδειξη του VAR.

Οι Κρητικοί σκόραραν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως το τέρμα ακυρώθηκε με υπόδειξη του Σαλσέδο ως οφσάιντ. Έτσι ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τον Βόλο να παίρνει ένα πολύ σημαντικό εκτός έδρας θετικό αποτέλεσμα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η υπόδειξη του Σαλσέδο ως οφσάιντ ακυρώνοντας έτσι το γκολ που πέτυχε ο Τιάγκο Νους, με το οποίο ο ΟΦΗ θα είχε πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Λάμπρου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου άλλαξε τα δεδομένα του ματς και εν τέλει χάρισε τη νίκη στον Βόλο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ναμπίλ Μακνί του Βόλου ήταν εκείνος που σπατάλησε αρκετές καλές στιγμές για τους φιλοξενούμενους, χάνοντας την ευκαιρία να κλειδώσει το ματς για την ομάδα του νωρίτερα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Σπύρος Ζαμπαλάς υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Ανδρούτσου, με το VAR να διορθώνει την απόφαση, ενώ ακύρωσε και το γκολ του ΟΦΗ στο φινάλε για οφσάιντ του Σαλσέδο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, με την πρώτη να διορθώνει τα πράγματα και τη δεύτερη να συμφωνεί με τον διαιτητή.

ΣΚΟΡΕΡ:

Λάμπρου 49′.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΟΦΗ: Λίλο, Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος (81′ Ράκονιατς), Φούντας, Σενγκέλια (59′ Νους), Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης (72′ Αποστολάκης)

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια (36′ Tασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Πίντσι (71′ Μπουζούκης), Μαρτίνες, Κόμπα (84′ Γροσδής), Φερνάντες, Μύγας, Λάμπρου (84′ Ασεχνούν), Μακνί (72′ Χάμουλιτς)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Ο ΟΦΗ θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό (6/12, 17:00) και ο Βόλος υποδεχθεί την Κηφισιά (6/12, 20:30)