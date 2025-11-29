Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Ζητούσαν 1.400 ευρώ τον μήνα

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης εντοπίστηκε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις.

Τον τελευταίο μήνα η Αστυνομία είχε πληροφορίες και καταγγελίες για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου για την απεξάρτηση τοξικομανών.

Εντοπίστηκαν 15 άτομα

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι το κέντρο λειτουργούσε παράνομα και σήμερα πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στον χώρο όπου βρέθηκαν 15 άτομα. Όπως είπαν στους αστυνομικούς, παρακολουθούσαν πρόγραμμα απεξάρτησης καταβάλλοντας μηνιαίως από 1.200 έως 1.400 ευρώ.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν παράνομα ναρκωτικά και ψυχιατρικά σκευάσματα.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 46χρονου και ενός 44χρονου. Ο 46χρονος αρνήθηκε ότι λειτουργούσε κέντρο απεξάρτησης και υποστήριξε ότι τα άτομα ήταν φιλοξενούμενα.

Είχε συλληφθεί και πάλι

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος είχε συλληφθεί και πάλι τον Απρίλιο του 2024 για τον ίδιο λόγο. Και τότε είχε εντοπιστεί να λειτουργεί παράνομο κέντρο με τοξικομανείς στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.