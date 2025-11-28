Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!

Ποιό ντόπινγκ; Φταίει ο συνθετικός χλοοτάπητας! Η περίεργη αυτή υπόθεση έλαβε χώρα στη Νορβηγία όπου παίκτρια ποδοσφαίρου απαλλάχθηκε από υπόθεση ντόπινγκ, επειδή το καουτσούκ που υπάρχει στον συνθετικό χλοοτάπητα κρίνεται ένοχο για απελευθέρωση DMBA.

Το DMBA είναι διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος που μπορεί να αυξήσει εγρήγορση, ενέργεια και καρδιακούς παλμούς. Παίκτριες της Βαλερέγκα βρέθηκαν θετικές στην συγκεκριμένη ουσία, όμως δεν είχαν πάρει κάποιο σκεύασμα.

Επρόκειτο για μυστήριο επτά μηνών, το οποίο έλαβε τέλος την περασμένη Τετάρτη (26/11), όταν η Παγκόσμια Υπηρεσία Αντι-Ντόπινγκ (WADA) αποφάσισε να μην αμφισβητήσει την απόφαση της Anti-Doping Norway ότι η παίκτρια δεν έφερε καμία υπαιτιότητα. Ξεκαθάρισαν τα πάντα.

Όλα ξεκίνησαν μετά τον αγώνα της Βαλερένγκα με την LSK Kvinner στις 22 Απριλίου, όταν ο τακτικός έλεγχος έδειξε ίχνη της απαγορευμένης διεγερτικής ουσίας DMBA σε δείγματα τεσσάρων παικτριών από κάθε ομάδα. Ένα δείγμα παίκτριας της Βαλερένγκα ξεπέρασε το απαγορευμένο όριο της WADA, με αποτέλεσμα να διωχθεί πειθαρχικά. Μετά από έρευνα, οι ομάδες τόνισαν ότι δεν είχαν μοιραστεί συμπληρώματα, φαγητό ή ποτό, και κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο. Η παίκτρια, που παραμένει ανώνυμη, είπε στον Guardian ότι η στιγμή που ενημερώθηκε για την πιθανή παράβαση «έπαθε τρομερό σοκ».

Ακολούθησαν μήνες έρευνας για να βρεθεί. Τελικά εξετάστηκε ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου της LSK-Hallen και βρέθηκε η αιτία. Το καουτσούκ απελευθέρωσε DMBA και οι παίκτριες το μετέφεραν στο δέρμα και στα ρούχα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το DMBA είναι απαγορευμένο στη Νορβηγία και σε ολόκληρη την ΕΕ και δεν θεωρείται απειλή για την υγεία, προς το παρόν. Αν αποδειχθεί το αντίθετο η Νορβηγία θα έχει πρόβλημα καθώς διαθέτει 1.800 γήπεδα με συνθετικό χλοοτάπητα. Η Ευρωπαϊκή Ενωση απαγόρευσητο καουτσούκ-κόκκο από το 2031.